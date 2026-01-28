Manchester United'da Bruno Fernandes'in halefi belirlendi

Eski Liverpoollu futbolcu Danny Murphy, Palmer’ı United formasıyla görmenin hiç de uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.

Chelsea’nin Palmer’ı takımda tutabilmesi için Şampiyonlar Ligi’ne katılmasının şart olup olmadığı sorulduğunda Murphy, BestBettingSites.co.uk’a şu değerlendirmeyi yaptı: “Hayır, çünkü uzun vadeli bir sözleşmesi var. İsteseler Şampiyonlar Ligi’ne kalmasalar bile onu tutabilirler. Ama Devler Ligi bileti, diğer kulüplerden gelen ilgiyi susturmak açısından kesinlikle işleri kolaylaştırır."

"Bu sezon sakatlıklar ve formunu yeniden bulma süreci nedeniyle onun için istediği kadar verimli geçmedi. Sürekli nükseden bir arka adale ya da kasık sorunu vardı. Ama o çok özel bir futbolcu. Futbolun doğasında şu var: Eğer bu kalitede bir oyuncuysanız ve çocukluğunuzdan beri sempati duyduğunuz bir kulüp varsa, şartların bir noktada örtüşmesi hiç de zor değildir. Özellikle Manchester United iyi bir seri yakalarsa."

"Birçok Chelsea taraftarı kulübün bir futbol projesinden ziyade ticari bir yapı gibi yönetildiğini düşünüyor. O yüzden Cole Palmer’ın Manchester United’a gitmesini hayal edebiliyor muyum? Evet, edebiliyorum. Olmasını istemem ama mümkün. Bruno Fernandes’in bir gün mutlaka bir halefe ihtiyacı olacak. Palmer da bu rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Sakatlık sorununu atlatacaktır, iyi olacaktır.”