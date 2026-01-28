Getty
Manchester United'da Bruno Fernandes'in halefi belirlendi
Palmer’ın geleceği mercek altında
Chelsea’de teknik direktörlük görevine Enzo Maresca’nın yerine Liam Rosenior’un getirilmesinin ardından Cole Palmer’ın geleceği yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Batı Londra’da ev özlemi çektiği ve Manchester’a dönmeye sıcak baktığı yönündeki iddialar, yıldız oyuncu etrafındaki söylentileri artırdı. Hatta Palmer’ın, sezon sonunda Pep Guardiola’nın ayrılması ve Maresca’nın Etihad’ın başına geçmesi ihtimaline bağlı olarak Manchester City’ye dönüşünün bile konuşulduğu belirtiliyor. Çocukluğundan bu yana Manchester United taraftarı olduğu bilinen Palmer, Old Trafford’a transfer ihtimaliyle de anılıyor. Oyun kurucu futbolcunun, Bruno Fernandes’in yerine ilk 11’de forma giyebileceği bir senaryoya açık olduğu ifade ediliyor.
- Getty Images Sport
Palmer, Manchester United’da Fernandes’in halefi olabilir mi?
Eski Liverpoollu futbolcu Danny Murphy, Palmer’ı United formasıyla görmenin hiç de uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.
Chelsea’nin Palmer’ı takımda tutabilmesi için Şampiyonlar Ligi’ne katılmasının şart olup olmadığı sorulduğunda Murphy, BestBettingSites.co.uk’a şu değerlendirmeyi yaptı: “Hayır, çünkü uzun vadeli bir sözleşmesi var. İsteseler Şampiyonlar Ligi’ne kalmasalar bile onu tutabilirler. Ama Devler Ligi bileti, diğer kulüplerden gelen ilgiyi susturmak açısından kesinlikle işleri kolaylaştırır."
"Bu sezon sakatlıklar ve formunu yeniden bulma süreci nedeniyle onun için istediği kadar verimli geçmedi. Sürekli nükseden bir arka adale ya da kasık sorunu vardı. Ama o çok özel bir futbolcu. Futbolun doğasında şu var: Eğer bu kalitede bir oyuncuysanız ve çocukluğunuzdan beri sempati duyduğunuz bir kulüp varsa, şartların bir noktada örtüşmesi hiç de zor değildir. Özellikle Manchester United iyi bir seri yakalarsa."
"Birçok Chelsea taraftarı kulübün bir futbol projesinden ziyade ticari bir yapı gibi yönetildiğini düşünüyor. O yüzden Cole Palmer’ın Manchester United’a gitmesini hayal edebiliyor muyum? Evet, edebiliyorum. Olmasını istemem ama mümkün. Bruno Fernandes’in bir gün mutlaka bir halefe ihtiyacı olacak. Palmer da bu rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Sakatlık sorununu atlatacaktır, iyi olacaktır.”
Chelsea, Palmer iddialarına yanıt verdi
Bu arada Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Cole Palmer’ın Londra’da mutsuz olduğu yönündeki söylentileri kesin bir dille reddetti ve yıldız oyuncunun kulüpte kalacağını vurguladı.
Rosenior, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir konuda güvence vermeye bile gerek yok. Son derece gerçek dışı. Hiçbir yerden çıktı. Ortada hiçbir şey yok. Bu konuyu konuşmak için en ufak bir neden bile yok. Benim durduğum yer burası. Cole çok mutlu. Kendisiyle defalarca konuştum. Bizim odağımız bu takımı nasıl daha iyi hâle getireceğimiz, onun nasıl gelişeceği ve benim ona nasıl yardımcı olabileceğim. Burada olmaktan memnun, Chelsea oyuncusu olmak istiyor. Spekülasyonları tamamen engelleyemezsiniz ama bazı iddialar gerçeklerden o kadar uzak ki konuşmaya bile değmez. Çok basit: Cole olağanüstü bir oyuncu. Zamanlamasına da şaşırmıyorum. Yeni bir teknik direktör gelir gelmez bazı oyuncuların huzursuz olduğu konuşulmaya başlanıyor. Bu doğru değil. Cole burada, çok mutlu ve onu yeniden sahada görmek için sabırsızlanıyorum.”
- Getty Images Sport
Bundan sonra ne olacak?
Her iki kulüp etrafındaki transfer söylentileri sezon boyunca gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor; özellikle de Bruno Fernandes’in geleceği henüz netleşmemişken. Manchester United kaptanının sözleşmesi 2027’de sona eriyor ancak kulübün, kalıp kalmama kararını büyük ölçüde kendisine bırakacağı belirtiliyor. Fernandes daha önce Manchester United’dan ayrılmaya yönelik teklifleri iki kez reddettiğini açıklamış, geçen yaz Suudi Arabistan’a satılmak istenmesi nedeniyle “incindiğini” dile getirmişti. Bu yaz Old Trafford’da ciddi bir değişim bekleniyor. Kulübün kalıcı bir teknik direktör ataması, orta sahayı güçlendirmek için de yüksek bütçeli transferlere yönelmesi öngörülüyor.
Reklam