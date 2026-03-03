Getty/GOAL
Manchester United, Chelsea'nin Cole Palmer için talep edeceği dudak uçuklatan ücreti açıkladı. Eski Blues yıldızı, bu şok transferin gerçekleşmesi durumunda şaşırmayacağını itiraf etti
Fiyat artışı: Palmer, 40 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye katıldı.
Palmer, Manchester City'nin akademisinde yetişti ve Etihad Stadyumu'nda Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Ancak, sadece 41 kez A takımda forma giyebildi ve 2023'te Chelsea'nin teklifi üzerine farklı bir mavi formayı giyme fırsatını kaçırmadı.
Batı Londra'da geçirdiği muhteşem ilk sezonunda 25 gol attı ve PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Palmer, Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarını kazandı ve 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) tutarındaki ilk yatırımın karşılığınıfazlasıyla aldı.
Chelsea, 2033 yılına kadar sözleşmesi olan değişken 10 numarası için, herhangi bir satıştan bu rakamın üç katından fazlasını talep edebilir. Palmer'ın biraz vatan hasreti çektiği yönündeki haberler, kulübün kararlılığının sınanabileceğini düşündürüyor. O ise bu söylentilere şöyle yanıt verdi: "Herkes saçma sapan konuşmayı sever, değil mi? Ben bunlara fazla dikkat etmiyorum. Bazı şeyler görüyorsunuz. Ama ben zaten güçlü bir yerden geldiğimi hissediyorum, bu yüzden bunlara dikkat etmiyorum."
- Getty
Palmer, Manchester United'da köklerine geri dönebilir mi?
Chelsea kampındaki önde gelen isimler de ayrılık söylentilerini önemsiz göstermişlerdir. Eski Blues savunucusu Sinclair, bbccharterreview.org.uk aracılığıyla GOAL'a verdiği demeçte, Palmer'ın çocukluktan beri United taraftarı olduğu için Manchester'a transfer olabileceğinedair endişeler olup olmadığı sorulduğunda, "Cole Palmer'ın vatan hasreti çektiğini söylemediği sürece, söylentilerle fazla ilgilenmiyorum. Liam Rosenior onunla iyi bir ilişki içinde görünüyor ve Cole Palmer'ın kulüpte mutlu olduğu ve bu söylentilerden haberi olmadığı konusunda oldukça emin görünüyor. Zaten o düzgün bir adam.
“Bir şehre yerleşecekseniz, önyargısız bir şekilde Londra'nın yerleşmek için en iyi şehirlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama bunun futbolunu etkilediğini sanmıyorum. Bence bu sezon futbolunda yaşadığı en büyük sorunlar, formunu korumak ve yaşadığı sakatlıklarla başa çıkmak ve onun oynadığı standartta oynamak için gerekli olan formu yakalayamadığı için maçlara çıkamaması. Bu yüzden neler olacağını görmek ilginç olacak.
“Futbolda hiçbir şey belli olmaz. Cole Palmer'ın Man United'a ya da City ya da Liverpool'a geri dönmesi sizi şaşırtmaz, futbolda hiçbir şey şaşırtmaz. Ama ben bir Chelsea taraftarı olarak, önümüzdeki birkaç yıl içinde Premier League'de yeniden gerçek bir güç haline gelmek üzere olan bir kulüpten ayrılması beni şaşırtacaktır.”
Transfer anlaşması: Palmer'ın transferi Man Utd'ye ne kadara mal olacak?
Chelsea'yi transfer görüşmelerine ikna etmek için 150 milyon sterlinin üzerinde tarihi bir teklifin gerekli olup olmadığı konusunda daha fazla baskı altında kalan Sinclair, futbolcu olarak Blues formasıyla 200'den fazla maça çıkan Sinclair, "Evet, öyle olduğunu düşünebilirsiniz. Bir anlamda potansiyeli de satın alıyorsunuz, çünkü bence o henüz olgunlaşmış bir oyuncu değil, hala çok genç, en iyi döneminde değil ve önümüzdeki 10 yıl boyunca en üst düzeyde oynayabilecek potansiyele sahip bir oyuncu satın alıyorsunuz. Yani, evet, çok para gerekecek."
- Getty Images
Palmer'ın geleceği: İngiltere ile Dünya Kupası ve transfer söylentileri
Palmer, 2025-26 sezonunda Chelsea formasıyla 100 maça çıktı ve 50 gol attı. İngiltere A Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giyen ve bu yaz Dünya Kupası finallerine doğru ilerleyen Palmer, saha içinde ve dışında istikrar bulduğunu ima etti. Bu istikrar, bir başka yüksek bedelli transferi, en umut verici kariyerleri bile rayından çıkarabilecek gereksiz bir kumar haline getirebilir.
