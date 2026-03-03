Manchester United, Chelsea'nin Cole Palmer için talep edeceği dudak uçuklatan ücreti açıkladı. Eski Blues yıldızı, bu şok transferin gerçekleşmesi durumunda şaşırmayacağını itiraf etti

Palmer, Manchester City'nin akademisinde yetişti ve Etihad Stadyumu'nda Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Ancak, sadece 41 kez A takımda forma giyebildi ve 2023'te Chelsea'nin teklifi üzerine farklı bir mavi formayı giyme fırsatını kaçırmadı.

Batı Londra'da geçirdiği muhteşem ilk sezonunda 25 gol attı ve PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Palmer, Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarını kazandı ve 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) tutarındaki ilk yatırımın karşılığınıfazlasıyla aldı.

Chelsea, 2033 yılına kadar sözleşmesi olan değişken 10 numarası için, herhangi bir satıştan bu rakamın üç katından fazlasını talep edebilir. Palmer'ın biraz vatan hasreti çektiği yönündeki haberler, kulübün kararlılığının sınanabileceğini düşündürüyor. O ise bu söylentilere şöyle yanıt verdi: "Herkes saçma sapan konuşmayı sever, değil mi? Ben bunlara fazla dikkat etmiyorum. Bazı şeyler görüyorsunuz. Ama ben zaten güçlü bir yerden geldiğimi hissediyorum, bu yüzden bunlara dikkat etmiyorum."