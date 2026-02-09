Manchester United, Casemiro'nun yerini 100 milyon sterlin'lik transferle dolduracak

The Telegraph’ın haberine göre Manchester United da bu yarışta yer alacak kulüplerden biri. Juventus’un, eski Milan oyuncusuna yönelik “somut bir ilgisi” olduğu ve Tonali’yi yeniden İtalya’ya döndürmeyi planladığı belirtiliyor. Ancak Kırmızı Şeytanlar, oyuncuya İngiltere’de kalmasını sağlayacak bir teklif sunmaya hazır.

Tonali, Manchester’ın kırmızı tarafında değerlendirilen birkaç orta saha seçeneğinden sadece biri. Nottingham Forest forması giyen Elliott Anderson da takip edilirken, Crystal Palace’tan İngiltere Milli Takımı oyuncusu Adam Wharton da listede yer alıyor.

Haberde ayrıca Manchester City’nin de Tonali’yi izlediği öne sürülüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış oyunculara her zaman ilgi duyan Mavi-beyazlılar, olası bir transferde devreye girebilir. Newcastle’ın satışa ikna edilmesi hâlinde ise, 2023’te 55 milyon sterline (75 milyon dolar) alınan Tonali’den ciddi bir kâr elde edilmesi söz konusu olacak.

Newcastle, Tonali’yi 2029’a kadar bağlayan bir sözleşmeye sahip olduğu için oyuncunun piyasa değeri oldukça yüksek. Kulüp, Declan Rice, Enzo Fernandez ve Moises Caicedo gibi isimlerin dokuz haneli bonservis bedelleriyle transfer olduğunu yakından takip etti. Bu nedenle, Tyneside’dan vazgeçilmez bir orta saha oyuncusunu koparmak isteyen kulüplerin benzer seviyede bir bedeli gözden çıkarması gerekecek.