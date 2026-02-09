Getty/GOAL
Manchester United, Casemiro'nun yerini 100 milyon sterlin'lik transferle dolduracak
Tonali için yaz transferinde yeni bir saga bekleniyor
Sandro Tonali, kış transfer döneminin son günlerinde yoğun spekülasyonlara konu olmuştu. St James’ Park’taki geleceği sorgulanmaya başlanırken, şampiyonluk yarışındaki Arsenal’in de oyuncuya ilgi gösterdiği öne sürülmüştü. Teknik direktör Mikel Arteta’nın, Mikel Merino’nun talihsiz sakatlığının ardından transfer piyasasını yokladığı bu süreçte Tonali’nin adı sıkça gündeme gelmişti.
Emirates Stadı’ndan resmi bir girişim olduğu yönündeki iddialar kısa sürede yalanlansa da, Kuzey Doğu’da ayrılık söylentileri bir türlü dinmedi. Tonali’nin, yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte yeni bir transfer hikâyesinin başrolünde yer alması bekleniyor.
Manchester United orta saha için birden fazla ismi değerlendiriyor
The Telegraph’ın haberine göre Manchester United da bu yarışta yer alacak kulüplerden biri. Juventus’un, eski Milan oyuncusuna yönelik “somut bir ilgisi” olduğu ve Tonali’yi yeniden İtalya’ya döndürmeyi planladığı belirtiliyor. Ancak Kırmızı Şeytanlar, oyuncuya İngiltere’de kalmasını sağlayacak bir teklif sunmaya hazır.
Tonali, Manchester’ın kırmızı tarafında değerlendirilen birkaç orta saha seçeneğinden sadece biri. Nottingham Forest forması giyen Elliott Anderson da takip edilirken, Crystal Palace’tan İngiltere Milli Takımı oyuncusu Adam Wharton da listede yer alıyor.
Haberde ayrıca Manchester City’nin de Tonali’yi izlediği öne sürülüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış oyunculara her zaman ilgi duyan Mavi-beyazlılar, olası bir transferde devreye girebilir. Newcastle’ın satışa ikna edilmesi hâlinde ise, 2023’te 55 milyon sterline (75 milyon dolar) alınan Tonali’den ciddi bir kâr elde edilmesi söz konusu olacak.
Newcastle, Tonali’yi 2029’a kadar bağlayan bir sözleşmeye sahip olduğu için oyuncunun piyasa değeri oldukça yüksek. Kulüp, Declan Rice, Enzo Fernandez ve Moises Caicedo gibi isimlerin dokuz haneli bonservis bedelleriyle transfer olduğunu yakından takip etti. Bu nedenle, Tyneside’dan vazgeçilmez bir orta saha oyuncusunu koparmak isteyen kulüplerin benzer seviyede bir bedeli gözden çıkarması gerekecek.
Howe kararlı: “Tonali St James’ Park’ta mutlu”
Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, Sandro Tonali’nin mevcut durumundan memnun olduğunu net bir dille ifade etti.
Transfer dönemi sonundaki söylentilerin ardından konuşan Howe, şu ifadeleri kullandı:
“Bizim tarafımızdan Sandro’yu kaybetme gibi bir niyet kesinlikle yoktu. Burada çok mutlu, Newcastle forması giymeyi seviyor, şehri seviyor. Sandro’nun durumu son derece iyi. Dün kendisiyle konuştum. Tüm odağı şu an ve burada, bizimle. Sandro’nun kendisiyle ilgili hiçbir sorun yok. Mutlu ve kulübe bağlı.”
Alexander Isak’ın 2025’te Liverpool’a transfer olmak istemesiyle gündeme gelen sürecin benzerinin yaşanıp yaşanmayacağı sorulan Howe, temkinli ama sakin bir yanıt verdi:
“Sanmıyorum ama benim bilgim dışında birçok şey olabiliyor. Bildiğim kadarıyla elimizde hem çok iyi bir futbolcu hem de çok iyi bir insan var. Benimle ve takım arkadaşlarıyla ilişkisi harika, kendisiyle barışık ve mutlu görünüyor. Bu yüzden böyle bir durum beni şaşırtırdı. En iyi oyuncularımızın diğer kulüplerin ilgisini çekmesi futbolun bir gerçeği. Biz bu grubu korumak, gelişmeye devam etmek istiyoruz ve Sandro da bunun önemli bir parçası. Genel tabloya baktığımda bir sorun görmüyorum ama her şey de benim kontrolümde değil.”
Newcastle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde olacak mı?
Tonali’nin menajeri ise Manchester United gibi kulüpler için transfer ihtimalini tamamen kapatmadı. Oyuncusunun geleceğine dair şu açıklamayı yaptı:
“Newcastle, Sandro’yu bırakmakta zorlanıyor ve Sandro kulübü Şampiyonlar Ligi’ne taşımak istiyor. Yaz aylarında durumu değerlendirip karar vereceğiz. Transfer görüşmeleri daha sonra yapılacak. Sezonun nasıl biteceğine bakacağız ve ona göre hareket edeceğiz. Şu an bir öncelik yok. Bugün söylenenler yarın geçerli olmayabilir. Newcastle onu şu anda bırakamazdı, ayrıca Sandro kulübe çok bağlıyken bir transferin de pek anlamı yok.”
Tonali’nin, 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek istediği belirtiliyor. Manchester United şu anda Premier League’de ilk dört içinde yer alırken, bu sezon Avrupa’nın en üst düzey organizasyonunun eleme turu play-off’larında Karabağ ile karşılaşmaya hazırlanan Newcastle ise ligde 12. sıraya gerilemiş durumda.
