Manchester United, Brezilyalı oyuncu Casemiro'nun yerine üç oyuncu transfer etmek için 170 milyon sterlinin üzerinde bir bütçe ayırmaya hazır. Casemiro, Red Devils'a Newcastle'ın yıldız oyuncusunu transfer etmesini tavsiye etti

AS'ın haberine göre, United'ın iddialı transfer listesinin en başında Newcastle United'ın anahtar oyuncuları Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali yer alıyor. Guimaraes, son zamanlarda yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen hala birincil hedef olmaya devam ediyor ve kulüp kaynakları, onun gelecek için temel bir oyuncu olarak görüldüğünü belirtiyor. İlginç bir şekilde, Casemiro'nun kendisi de United yönetimine vatandaşını önererek transfer sürecinde rol oynadığı bildiriliyor. Ancak, Magpies şu anda Brezilyalı oyuncunun St. James' Park'ta kalmasını uzatmak için görüşmelerde bulunduğu için transfer hala karmaşık bir durum.

Guimaraes'in yanında listede Newcastle'daki takım arkadaşı Sandro Tonali de yer alıyor. İtalya milli oyuncusu Juventus aracılığıyla Serie A'ya geri dönme ihtimaliyle anılsa da, Bianconeri'nin mali kısıtlamaları Turin'e transferini olasılık dışı kılıyor. Bu durum, United'ın kendisini önde gelen bir hedef olarak konumlandırmasının önünü açtı. Ancak Tyneside kulübü yüksek bir değer biçtiği için Newcastle ile müzakere etmek kolay olmayacak.