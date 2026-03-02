Getty Images Sport
Manchester United, Brezilyalı oyuncu Casemiro'nun yerine üç oyuncu transfer etmek için 170 milyon sterlinin üzerinde bir bütçe ayırmaya hazır. Casemiro, Red Devils'a Newcastle'ın yıldız oyuncusunu transfer etmesini tavsiye etti
Casemiro'nun yerine uygun bir yedek oyuncu aranıyor.
Bu ayrılık, kulübün yakın tarihinin merkezi figürlerinden biri olan Brezilyalı futbolcunun bir dönemin sonunu işaret ediyor, ancak kendisi şimdi yeni bir macera arıyor. Kulüp yönetimi, kadronun birkaç efsanenin son sezonlarını geçirdiğinin farkında ve eski Real Madrid oyuncusu da bu efsanelerden biri. Onun statüsü ve tecrübesine sahip bir oyuncuyu değiştirmek kolay olmayacak ve kulüp yönetimi, modern piyasada kalitenin yüksek bir bedeli olduğunu çok iyi biliyor. Sorunsuz bir geçiş sağlamak için kulüp, Casemiro'nun haleflerini garantilemek için toplam 170 milyon sterlin (230 milyon dolar) tutarında bir yatırım yapmaya hazır olduğu bildiriliyor. Bu yatırımla kulüp, üç oyuncu transfer edebilir.
Newcastle ikilisi Old Trafford'un aday listesinin başında
AS'ın haberine göre, United'ın iddialı transfer listesinin en başında Newcastle United'ın anahtar oyuncuları Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali yer alıyor. Guimaraes, son zamanlarda yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen hala birincil hedef olmaya devam ediyor ve kulüp kaynakları, onun gelecek için temel bir oyuncu olarak görüldüğünü belirtiyor. İlginç bir şekilde, Casemiro'nun kendisi de United yönetimine vatandaşını önererek transfer sürecinde rol oynadığı bildiriliyor. Ancak, Magpies şu anda Brezilyalı oyuncunun St. James' Park'ta kalmasını uzatmak için görüşmelerde bulunduğu için transfer hala karmaşık bir durum.
Guimaraes'in yanında listede Newcastle'daki takım arkadaşı Sandro Tonali de yer alıyor. İtalya milli oyuncusu Juventus aracılığıyla Serie A'ya geri dönme ihtimaliyle anılsa da, Bianconeri'nin mali kısıtlamaları Turin'e transferini olasılık dışı kılıyor. Bu durum, United'ın kendisini önde gelen bir hedef olarak konumlandırmasının önünü açtı. Ancak Tyneside kulübü yüksek bir değer biçtiği için Newcastle ile müzakere etmek kolay olmayacak.
Elliot Anderson'ın yükselişi ve yerli alternatifler
Newcastle'ın tanınmış yıldızlarının ötesinde, Nottingham Forest'tan Elliot Anderson, Manchester'a transfer için ciddi bir aday olarak ortaya çıktı. United, geçen yazdan beri bu yaratıcı orta saha oyuncusunu takip ediyor ve City Ground'da geçirdiği süre boyunca değeri önemli ölçüde arttı. Old Trafford'daki içeriden gelen bilgilere göre, Anderson şu anda ve gelecekte potansiyel bir temel taş olarak görülüyor ve bu sezon bazı ulusal tanınırlık ölçütlerinde Jude Bellingham gibi isimleri bile geride bıraktığı belirtiliyor.
Anderson'ın transferi Nottingham Forest'ın Premier League'deki durumuna bağlı olabilir, ancak United, onun teknik becerilerini kadrosuna katmaya kararlı görünüyor. Bu ilgi, kulübün İngiliz futbolunun zorluklarını anlayan ve Carrick'in taktik sistemi altında hemen etki yaratabilecek oyuncuları transfer etme hedefiyle uyumlu. Temsilcilerle gayri resmi temaslar kurulmuş olsa da, kulüp transfer için hazırlık yaparken birkaç seçeneği masada tutuyor.
Wharton ve Joao Gomes de Man Utd'nin radarında
Potansiyel transfer adayları listesinin daha aşağısında Crystal Palace'tan Adam Wharton ve Wolves'un orta saha oyuncusu Joao Gomes yer alıyor. Wharton, Londra'da popülaritesini hızla artırdı ve Dünya Kupası'ndan sonra Eagles'tan ayrılması bekleniyor. Real Madrid, Arsenal, Liverpool ve Manchester City gibi Avrupa'nın dev kulüpleri şimdiden ona ilgi gösteriyor. United, onu orta sahanın temelinde iyi bir seçenek olarak görüyor ve Casemiro'nun kupa dolu kariyeri boyunca yaptığı gibi oyunu yönlendirebilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyor.
Son olarak, Joao Gomes, özellikle Wolves'un şu anda küme düşme mücadelesinde olması nedeniyle ilgi çekici bir oyuncu olmaya devam ediyor. Orta saha oyuncusunun Old Trafford'dan bir telefon beklediği ve Guimaraes gibi Casemiro'nun tam desteğini aldığı söyleniyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, ayrılmaya hazırlanırken bile kulübün gelecekteki transferleri üzerindeki etkisi önemli olmaya devam ediyor.
