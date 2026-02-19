Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, Barcelona'nın savunma oyuncusu için yaz transferi araştırıyor ancak Inter ile rekabet içinde
Kırmızı Şeytanlar, Balde'yi savunma önceliği olarak belirledi
Manchester United, sol bek pozisyonunu güçlendirmek için çabalarını artırıyor ve Barcelona'nın oyuncusu Balde, yaz transfer döneminde en önemli hedef olarak öne çıkıyor. Premier League devi, bu pozisyonda istikrarsızlık ve kondisyon sorunları ile boğuşuyor ve 22 yaşındaki oyuncu, yüksek potansiyelli uzun vadeli bir çözüm olarak görülüyor. United'ın ilk hamlesini yapmaya hazır olduğu söylenirken, La Masia mezunu oyuncuyu yakından takip eden Inter ile zorlu bir rekabetle karşı karşıya.
Old Trafford'un ilgisi, Marcus Rashford konusunda United ve Barcelona arasında devam eden görüşmelerle aynı zamana denk geliyor. Şu anda Katalonya'da kiralık olarak oynayan İngiltere milli oyuncunun İspanya'da kalıcı olarak kalma ihtimali giderek artıyor, ancak transferi için gereken ücret anlaşmayı karmaşık hale getirebilir. Bu dinamik, karşılıklı bir anlaşmaya yol açabilir ve Balde, hız ve taktiksel esnekliğe ihtiyaç duyan United'ın savunmasını güçlendirmek için ters yönde bir transfer gerçekleştirebilir.
Mundo Deportivo'd, United'ın İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak için 40 milyon euro (33,5 milyon sterlin) teklif etmeye hazır olduğunu öne sürüyor. Ancak bu rakamın Barcelona'nın iç değerlemesinin altında kalması bekleniyor. Balde'nin sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor ve sembolik olarak 1 milyar euroluk bir serbest kalma maddesi ile korunuyor. Bu da Blaugrana'ya, finansal ihtiyaçlarını spor hedefleriyle karşılaştırırken müzakere masasında büyük bir avantaj sağlıyor.
- Getty Images Sport
Flick'in Camp Nou'daki savunma revizyonu
Hansi Flick'in savunma biriminin sezon sonu önemli değişikliklere uğraması bekleniyor. Takım bu sezon iyi bir performans sergilese de, bek pozisyonlarının derinliği ve istikrarlı üst düzey performansı eksik olduğu tespit edildi. Bu sorunlar, yönetim kadrosunu yeni transferleri düşünmeye sevk etti ve bu da tanınmış isimlerin takımdan ayrılmasına yol açabilir.
Balde, sezonun büyük bir bölümünde tartışmasız ilk 11'de yer alsa da, pozisyonu artık dokunulmaz olarak görülmüyor. Yedeği Gerard Martin, AC Milan'ın ilgisini çekmiş durumda, bu da kulübün savunma seçeneklerinde daha geniş çaplı bir değişiklik olacağını gösteriyor. Barcelona, hassas mali durumunu dengelerken rekabet gücünü korumak istiyorsa, değerlemesi karşılanırsa kilit oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir.
United, bu geçiş döneminin Katalan kulübünü en umut verici yerli yeteneklerinden birini elinden çıkarmaya ikna etmek için gerekli avantajı sağlayacağını umuyor. İspanya'daki kulüp yetkilileri, Balde'nin büyük potansiyeline hala inanıyor ve bazı tutarsız bireysel performanslara rağmen potansiyelinin henüz tam olarak gerçekleşmediğini belirtiyor. Teknik ekip, genç oyuncunun sezonun son aylarında uzun vadeli bir çözüm olarak statüsünü güçlendireceğini umuyor.
40 milyon avroluk soru ve Inter'in ilgisi
Balde'nin çok değerli olduğu düşünülse de, Flick'in ilk 11'inin diğer alanlarını yeniden şekillendirebilecek dönüştürücü bir teklif gelirse, hiçbir oyuncunun gerçekten masadan kalkmayacağı hissi var. Defans oyuncusu birkaç yıl daha bağlı olduğu için, Barcelona'nın onu satmak için acil bir baskısı yok, ancak sözleşmesinin son iki yılına yaklaşırken bir oyuncunun piyasa değerinin ne kadar hızlı dalgalanabileceğinin çok iyi farkındalar.
Inter'in yarışa girmesi, Nerazzurri'nin transfer piyasasında akıllı hamleleriyle tanınması nedeniyle Red Devils için durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Birden fazla kulübün ilgisi, fiyatı United'ın başlangıç bütçesinin çok ötesine taşıyabilir. Şu an için odak noktası sahada kalmaya devam ediyor, ancak Manchester ve Milan'dan gelen sesler, Balde'nin geleceğinin önümüzdeki yaz transfer döneminin manşet haberlerinden biri olmaya devam edeceğini garanti ediyor.
- Getty Images Sport
Balde'nin Barça'daki geleceği: Performans ve rekabet
Balde, Barcelona sezonun sonuna yaklaşırken Hansi Flick'in planlarında yerini sağlamlaştırmak isteyecek. Genç oyuncunun önümüzdeki haftalarda göstereceği performans, kulübün onu "transfer edilemez" bir varlık mı yoksa daha geniş bir kadro yeniden yapılanması için feda edilebilecek bir oyuncu mu olarak göreceğini belirlemede çok önemli olacak.
Red Devils için odak noktası, Balde gibi hedefleri çekebilecek finansal gücü ve sportif prestiji sağlamak için Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek olmaya devam ediyor. Transfer ekibi, Rashford'un geleceği konusunda Barcelona ile diyaloğu sürdürürken, savunma oyuncusunun gelişimini izlemeye devam edecek. Yaz transfer dönemi resmi olarak açıldığında ve kulübün nihai bütçesi onaylandığında resmi bir teklifin yapılması bekleniyor.
Reklam