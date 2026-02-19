Manchester United, Barcelona'nın savunma oyuncusu için yaz transferi araştırıyor ancak Inter ile rekabet içinde

Manchester United, sol bek pozisyonunu güçlendirmek için çabalarını artırıyor ve Barcelona'nın oyuncusu Balde, yaz transfer döneminde en önemli hedef olarak öne çıkıyor. Premier League devi, bu pozisyonda istikrarsızlık ve kondisyon sorunları ile boğuşuyor ve 22 yaşındaki oyuncu, yüksek potansiyelli uzun vadeli bir çözüm olarak görülüyor. United'ın ilk hamlesini yapmaya hazır olduğu söylenirken, La Masia mezunu oyuncuyu yakından takip eden Inter ile zorlu bir rekabetle karşı karşıya.

Old Trafford'un ilgisi, Marcus Rashford konusunda United ve Barcelona arasında devam eden görüşmelerle aynı zamana denk geliyor. Şu anda Katalonya'da kiralık olarak oynayan İngiltere milli oyuncunun İspanya'da kalıcı olarak kalma ihtimali giderek artıyor, ancak transferi için gereken ücret anlaşmayı karmaşık hale getirebilir. Bu dinamik, karşılıklı bir anlaşmaya yol açabilir ve Balde, hız ve taktiksel esnekliğe ihtiyaç duyan United'ın savunmasını güçlendirmek için ters yönde bir transfer gerçekleştirebilir.

Mundo Deportivo'd, United'ın İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak için 40 milyon euro (33,5 milyon sterlin) teklif etmeye hazır olduğunu öne sürüyor. Ancak bu rakamın Barcelona'nın iç değerlemesinin altında kalması bekleniyor. Balde'nin sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor ve sembolik olarak 1 milyar euroluk bir serbest kalma maddesi ile korunuyor. Bu da Blaugrana'ya, finansal ihtiyaçlarını spor hedefleriyle karşılaştırırken müzakere masasında büyük bir avantaj sağlıyor.