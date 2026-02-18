Manchester United, Aston Villa'ya kiralanmasının beklenenin altında kalan performansının ardından Jadon Sancho'nun geleceği hakkında kesin kararını verdi

Emery, Sancho'nun son zamanlarda gösterdiği form artışını övdü ve kulübün onu kalıcı olarak transfer etmeyi düşünebileceğini söyledi. Sancho'yu transfer etmeyi düşündüğü sorulduğunda, gazetecilere şöyle cevap verdi: "Henüz değil, ama o harika bir oyuncu. Umarım, şu anda yaptığı gibi, bizim yapımızda kalitesini artırarak bize yardımcı olabilir. Yeni bir sözleşmeye ihtiyacı olacak ve belki de bu sözleşme burada olabilir. En iyi futbolunu oynarsa, onu isteyeceğiz. Ancak diğer takımlar da ona ilgi gösterebilir. Sezonun ilk yarısı yeterli değildi. Çalışıyor ve çabalıyordu, ancak ihtiyacımız olan performansı gösteremiyordu. Şimdi daha iyiye gidiyor. Kendisi ve bizim için bir meydan okuma yaşıyor."