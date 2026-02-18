AFP
Manchester United, Aston Villa'ya kiralanmasının beklenenin altında kalan performansının ardından Jadon Sancho'nun geleceği hakkında kesin kararını verdi
Sancho'nun Aston Villa'daki mücadeleleri
Sancho, yaz transfer döneminde Aston Villa ile sözleşme imzaladı ve bu transfer, kanat oyuncusuna kariyerini yeniden canlandırmak için bir şans daha sundu. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, Villa Park'ta etkili olamıyor. Premier Lig'de sadece altı kez ilk on birde yer aldı ve bu sezon şu ana kadar İngiltere'nin en üst liginde henüz gol kaydetmedi. Sadece Avrupa Ligi'nde Villans için gol atmayı başardı ve tüm turnuvalarda 25 maçta toplam bir gol kaydetmesi üzücü bir tablo oluşturuyor. Sancho, Ocak transfer döneminde Borussia Dortmund ve Türk kulüpleriyle anıldı, ancak sezonun geri kalanında Emery'nin takımında kalacak.
Manchester United, Sancho konusunda son kararını verdi
Sancho da Manchester United ile olan sözleşmesinin son yılında ancak Red Devils, 12 aylık bir uzatma opsiyonuna sahip. The Sun'a göre, kulüp Sancho'yu bir yıl daha tutmamaya ve onu bir ücret karşılığında satmaya karar verdi. United, yaz aylarında haftalık 200.000 sterlinlik maaşını faturadan çıkarmak istiyor ve şimdi onun bedelsiz transferle ayrılmasını istiyor. Sancho, beklendiği gibi sezon sonunda ayrılırsa, Manchester United'ın en büyük transfer fiyaskolarından biri olarak tarihe geçecek. Kırmızı Şeytanlar, 2021'de Sancho'yu transfer etmek için 73 milyon sterlin harcadı, ancak o bu süre zarfında kulüpte sadece 83 maça çıktı ve 12 gol attı.
Emery, Sancho'nun geleceği hakkında konuşuyor
Emery, Sancho'nun son zamanlarda gösterdiği form artışını övdü ve kulübün onu kalıcı olarak transfer etmeyi düşünebileceğini söyledi. Sancho'yu transfer etmeyi düşündüğü sorulduğunda, gazetecilere şöyle cevap verdi: "Henüz değil, ama o harika bir oyuncu. Umarım, şu anda yaptığı gibi, bizim yapımızda kalitesini artırarak bize yardımcı olabilir. Yeni bir sözleşmeye ihtiyacı olacak ve belki de bu sözleşme burada olabilir. En iyi futbolunu oynarsa, onu isteyeceğiz. Ancak diğer takımlar da ona ilgi gösterebilir. Sezonun ilk yarısı yeterli değildi. Çalışıyor ve çabalıyordu, ancak ihtiyacımız olan performansı gösteremiyordu. Şimdi daha iyiye gidiyor. Kendisi ve bizim için bir meydan okuma yaşıyor."
Sırada ne var?
Sancho, Villa'yı kendisini kulüpte tutmaya ikna etmek için sezonun geri kalanında çaba gösterecek. Emery'nin takımı Premier League'de üçüncü sırada yer almaya devam ediyor ve Cumartesi günü Villa Park'ta Leeds United ile karşılaşacak.
