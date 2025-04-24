Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Victor Osimhen Manchester UnitedGetty/GOAL
İdil Erin Tetik

Manchester United artık Victor Osimhen'i istemiyor: Bakın neden?

V. OsimhenM. UnitedTransfersL. DelapM. CunhaSSC NapoliGalatasarayIpswich TownWolverhampton WanderersSerie APremier Lig

Ortaya atılan iddialara rağmen Victor Osimhen, Manchester United'ın transfer listesinde değil.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Haberin devamı aşağıda
  • Nijeryalı forvet, Türkiye'de kiralık olarak oynuyor
  • Napoli'nin oyuncuyu satması bekleniyor
  • Manchester United ise Cunha ve Delap'a odaklanmış durumda
GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱