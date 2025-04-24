Manchester United artık Victor Osimhen'i istemiyor: Bakın neden?

Getty/GOALİdil Erin TetikManchester United artık Victor Osimhen'i istemiyor: Bakın neden?V. OsimhenM. UnitedTransfersL. DelapM. CunhaSSC NapoliGalatasarayIpswich TownWolverhampton WanderersSerie APremier LigOrtaya atılan iddialara rağmen Victor Osimhen, Manchester United'ın transfer listesinde değil.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaNijeryalı forvet, Türkiye'de kiralık olarak oynuyorNapoli'nin oyuncuyu satması bekleniyorManchester United ise Cunha ve Delap'a odaklanmış durumdaGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱