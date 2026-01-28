Manchester United, Andre Onana'yı eski kulübüne satabilir

Andre Onana, 2023 yılında büyük beklentilerle Manchester United’a transfer olmuştu. Eski Ajax çalıştırıcısı Erik ten Hag tarafından kadroya katılan Kamerunlu kaleci, o dönemde Inter formasıyla Manchester City’ye karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği etkileyici performansla dikkat çekmiş; yaptığı kritik kurtarışlar ve geriden oyun kurmadaki soğukkanlılığıyla öne çıkmıştı.

Ancak Old Trafford’da birinci kaleci olarak geçirdiği iki sezon, bariz hatalar ve pahalıya mal olan yanlışlarla dolu oldu. United, 2025 yaz transfer döneminin sonlarına doğru Royal Antwerp’ten kaleci Senne Lammens’i kadrosuna katarak Onana’nın ayrılığının önünü açtı.

Başta Trabzonspor’a gitmeye sıcak bakmayan Onana, sonunda 2025-26 sezonu için bordo-mavilere kiralık olarak imza attı. United’ın onu Inter’den transfer etmek için ödediği 47 milyon sterlin (65 milyon dolar) düşünüldüğünde, Onana birçok kişi tarafından kulüp tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak görülüyor.