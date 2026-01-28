AFP
Manchester United, Andre Onana'yı eski kulübüne satabilir
Onana’nın Manchester United’dan tatsız ayrılığı
Andre Onana, 2023 yılında büyük beklentilerle Manchester United’a transfer olmuştu. Eski Ajax çalıştırıcısı Erik ten Hag tarafından kadroya katılan Kamerunlu kaleci, o dönemde Inter formasıyla Manchester City’ye karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği etkileyici performansla dikkat çekmiş; yaptığı kritik kurtarışlar ve geriden oyun kurmadaki soğukkanlılığıyla öne çıkmıştı.
Ancak Old Trafford’da birinci kaleci olarak geçirdiği iki sezon, bariz hatalar ve pahalıya mal olan yanlışlarla dolu oldu. United, 2025 yaz transfer döneminin sonlarına doğru Royal Antwerp’ten kaleci Senne Lammens’i kadrosuna katarak Onana’nın ayrılığının önünü açtı.
Başta Trabzonspor’a gitmeye sıcak bakmayan Onana, sonunda 2025-26 sezonu için bordo-mavilere kiralık olarak imza attı. United’ın onu Inter’den transfer etmek için ödediği 47 milyon sterlin (65 milyon dolar) düşünüldüğünde, Onana birçok kişi tarafından kulüp tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak görülüyor.
Inter’e dönüş ihtimali masada
Daily Mail’in haberine göre Onana, Manchester United’a geri dönme ihtimalini tamamen rafa kaldırmış değil; ancak geleceğini Manchester dışında planlamaya başlamış durumda. Oyuncunun temsilcileri, bu hafta Milano’ya giderek ilgilenen kulüplerle temas kurdu. Inter’in de olası adreslerden biri olduğu belirtiliyor. Serie A lideri Inter, mevcut kalecisi Yann Sommer’in yerine geçebilecek bir isim arayışında.
Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario’nun da San Siro’ya transferi gündemde olan isimler arasında yer aldığı ifade ediliyor. Haberde ayrıca Onana’nın, Inter’deki ilk döneminde kaldığı evi hâlâ elinde bulundurmasının, İtalya’ya dönüşe sıcak baktığının bir göstergesi olduğu vurgulanıyor. Ancak transferin önündeki en büyük engel maaş konusu. Trabzonspor’a kiralanabilmesi için ücretinde artış yapılan Onana’nın taleplerini karşılamak, Inter için ciddi bir finansal zorluk yaratabilir.
Onana, Trabzonspor’da kalabilir mi?
Yeni bir kulüp arayışı sürse de Onana, aralık ayında yaptığı açıklamada Türkiye’de mutlu olduğunu ve Trabzonspor’da hayatından son derece memnun olduğunu dile getirmişti.
Kulübün hazırladığı “Andre Onana ile Bir Gün” adlı videoda konuşan Kamerunlu kaleci şu ifadeleri kullanmıştı: “Gerçekten çok mutluyum, bana güvenin. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Şikâyet edecek hiçbir şeyim yok, burada olmaktan çok mutluyum. “Bazen araba kullanırken biri önüme kırıyor. ‘Onana, dur, fotoğraf istiyorum’ diyor. İçimden ‘Evet ama bunu başka bir şekilde de yapabiliriz’ diye geçiriyorum. Ama beni gördüklerinde mutlu oluyorlar, ben de mutlu oluyorum. İlk başta zordu ama artık anlıyorum. Onlar benim insanım. Onları seviyorum ve bu duyguyu seviyorum. Çünkü çok tutkulular. Bu harika bir şey. Burada olmadan anlatılması zor. Ama burada geçirdiğim zaman benim için mükemmeldi. Burada olmaktan mutluyum. Farklı bir yaşam tarzı ama çok güzel. Gerçekten inanılmaz, muhteşem.”
Onana sonrası United: Lammens övgü topluyor
Belçika Milli Takımı kalecisi Senne Lammens, Manchester United formasıyla ilk maçına 4 Ekim’de Sunderland’e karşı Old Trafford’da oynanan ve 2-0 kazanılan karşılaşmada çıktı. Bu maçta sezonun ilk gol yemeden tamamlanan performansına imza atan Lammens, tribünlerden de büyük destek gördü. Taraftarlar, kulüp efsanesi Peter Schmeichel’e gönderme yaparak “Schmeichel kılığında mısın?” tezahüratları yaptı. Premier League’e geldiğinden bu yana sergilediği performanslarla övgü toplayan Lammens, kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken, Onana ise birçok United taraftarı için adeta geçmişte kalmış bir isim hâline geldi.
