Manchester United'a 60 milyon euroluk orta saha!

Fabrizio Romano'ya göre (GiveMeSport aracılığıyla), United'ın futbol direktörü Jason Wilcox, Stiller'in uzun süredir hayranı ve onun oyununu oldukça uzun bir süredir takip ediyor. Wilcox, İngiliz devini Alman oyuncuyu transfer etmek için harekete geçiren kilit isimlerden biri. United, yaz aylarında Stiller ile ilgilendiği yönünde haberler çıkmış ancak Stuttgart'a somut bir teklifte bulunmamıştı.

Raporda, Bundesliga kulübünün Stiller'in 2028'e kadar geçerli olan mevcut sözleşmesindeki 2 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği belirtiliyor. Bundan sonra Alman kulübünün 50-60 milyon euro (44-53 milyon sterlin) civarında bir ücret talep etmesi bekleniyor.

Ancak, United yaz transfer döneminde büyük harcamalar yaptıktan sadece birkaç ay sonra bu kadar büyük bir meblağı ödemesi olası görünmediğinden, herhangi bir anlaşma muhtemelen önümüzdeki Ocak transfer döneminde gerçekleşmeyecek. Stiller'in transferi için önümüzdeki yaza kadar beklemek gerekecek.