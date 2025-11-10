Getty Images
Manchester United'a 60 milyon euroluk orta saha!
Amorim yeni bir orta saha oyuncusu istiyor
2024-25 sezonunda felaket bir performans sergileyerek kupa kazanamayan ve Premier Lig'i 15. sırada tamamlayan Red Devils, yaz transfer döneminde kadrosunu yeniden yapılandırmak için büyük harcamalar yaptı. Amorim şimdi takımının orta sahasını güçlendirmeyi planlıyor.
Portekizli teknik adam, geçen transfer döneminin sonlarına doğru Brighton'ın orta saha yıldızı Carlos Baleba'yı kadrosuna katmak istedi, ancak transfer sonuçlanmadı. O zamandan beri, kulübün Stiller ve Adam Wharton gibi oyuncuların da aralarında bulunduğu altı kişilik bir orta saha listesi hazırladığı bildirildi.
Manchester United, Stiller'e olan ilgisini yeniden canlandırdı.
Fabrizio Romano'ya göre (GiveMeSport aracılığıyla), United'ın futbol direktörü Jason Wilcox, Stiller'in uzun süredir hayranı ve onun oyununu oldukça uzun bir süredir takip ediyor. Wilcox, İngiliz devini Alman oyuncuyu transfer etmek için harekete geçiren kilit isimlerden biri. United, yaz aylarında Stiller ile ilgilendiği yönünde haberler çıkmış ancak Stuttgart'a somut bir teklifte bulunmamıştı.
Raporda, Bundesliga kulübünün Stiller'in 2028'e kadar geçerli olan mevcut sözleşmesindeki 2 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği belirtiliyor. Bundan sonra Alman kulübünün 50-60 milyon euro (44-53 milyon sterlin) civarında bir ücret talep etmesi bekleniyor.
Ancak, United yaz transfer döneminde büyük harcamalar yaptıktan sadece birkaç ay sonra bu kadar büyük bir meblağı ödemesi olası görünmediğinden, herhangi bir anlaşma muhtemelen önümüzdeki Ocak transfer döneminde gerçekleşmeyecek. Stiller'in transferi için önümüzdeki yaza kadar beklemek gerekecek.
Wharton, United'ın transfer teklifini reddetti
Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu Wharton da Old Trafford'a transfer olacağı söylentileriyle anılıyor, ancak İngiltere milli takım oyuncusu The Athletic'e verdiği demeçte Old Trafford ekibiyle olan transfer söylentilerini küçümseyerek şöyle konuştu: "Bu konuyu pek araştırmıyorum ya da fazla düşünmüyorum. Sosyal medyada her zaman söylentiler dolaşır. Doğru mu? Değil mi? Siz söyleyin. Arkadaşlarım, ailem, kardeşlerim, herkes bana mesaj atıp 'Bu kulübün seninle ilgilendiği doğru mu?' diye soruyor. Ben de 'Bana söylediğin için teşekkürler, çünkü bilmiyordum' diyorum. Bu söylentiyi kimin yaydığını veya United'da kimin ilgilendiğini bilmiyorum.
"Görüyorum ve 'Tamam' diyorum, sonra da günümü sürdürüyorum. United, büyük takımlar, hepsi 10, 20 farklı oyuncuyla bağlantılı. Eğer ben 20 kişiden biriysem, o zaman bu özel bir şey değil, yani pek bir anlamı yok. Menajerimle ileriye dönük planlar ve olasılıklar hakkında konuşuyorum. Ama sonuçta önemli olan, kimin ilgilendiği ve kimin seni almaya istekli olduğu ve bu gerçekleşirse ne olacağıdır. Bunun hakkında konuşabilirsin, ama bunu sahada gösterip hak ettiğini kanıtlamalısın."
Madrid, Stiller'in transferiyle ilgileniyor
Son transfer döneminde AS, Real Madrid'in kaliteli bir orta saha oyuncusu arayışını sürdürdüğü için Alman milli oyuncuyu transfer etmek için planlar yaptığını bildirmişti. Los Blancos, 2024'te emekli olan Toni Kroos ve yaz aylarında AC Milan'a bedelsiz transfer olan Luka Modric'in yerini dolduracak bir oyuncu henüz transfer etmedi. Ancak Madrid, Stuttgart'a resmi olarak somut bir teklifte bulunmadı.
