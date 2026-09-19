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imago-sport-1083474434.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Çeviri:

'Manchester'tan New York'a!' - Pep Guardiola, derbi hüsranı öncesi NYCFC'yi ateşledi

ABD 1
Red Bull New York
New York City FC
P. Guardiola

Pep Guardiola, New York City FC'nin New York Red Bulls'a karşı oynadığı Hudson River Derby maçında onur konuğu olarak dikkat çeken bir görüntü verdi. Ancak maç öncesi yaptığı motivasyon konuşması, Yankee Stadyumu'ndaki 1-0'lık yenilgiyi engelleyemedi.

  • Guardiola, New York derbisinde merkez sahnede

    Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola, New York City FC'nin New York Red Bulls'a karşı oynadığı Hudson River Derby mücadelesinde onur konuğu olarak maç öncesi manşetleri süsledi. İzninin tadını çıkaran İspanyol teknik adam, Yankee Stadyumu'nda Manchester derbisini New York'un en büyük rekabetine tercih etti.

    Guardiola, maç öncesinde taraftarı coşturan isim oldu ve NYCFC'nin ikonik stadyum bacalarını kenarda ateşleyerek ev sahibi tribünleri harekete geçirdi.

    Kamera arkasındaki görüntülerde Guardiola'nın, başlama vuruşu öncesinde takıma doğrudan enerjik ve motive edici bir konuşma yapmak için NYCFC soyunma odasını ziyaret ettiği görüldü.




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  • imago-sport-1083474436.jpgZUMA Press Wire

    Kaçan fırsatlar, Guardiola’nın moral çağrısının ardından ev sahibinin peşini bırakmadı

    Guardiola'nın yarattığı maç öncesi coşkuya rağmen, Pascal Jansen'in takımı baskın geçen ilk bölümde yakaladığı momentumu gollere çevirmekte zorlandı. Orta saha oyuncusu Aiden O'Neill ile hücum oyuncusu Luighi, ilk yarım saat içinde önemli fırsatları harcadı.

    Luighi, çizgi boyunca Tim Parker'ı şık bir çalımla geçti, ancak ev sahibi ekip ortaya çıkan fırsatı değerlendiremedi.

    Ethan Horvath, Hannes Wolf'a gol izni vermeyen kritik bir kurtarış yaptı, Luighi ise bir diğer net fırsatta topu ayağının içiyle yandan auta gönderdi.


  • Hall, hatayı değerlendirip derbi galibiyetini perçinledi

    Harcanan fırsatlar NYCFC için pahalıya mal oldu ve Red Bulls 57. dakikada kilidi açtı. Forvet Julian Hall, James Sands'in kısa düşen geri pasını değerlendirip kaleci Matt Freese'i çalımladıktan sonra topu boş ağlara gönderdi.

    NYCFC beraberlik için baskısını artırdı ve hücum gücünü yükseltmek adına yedekten Alonso Martinez ile Benie Traore'yi oyuna sürdü.

    Traore topu üstten auta gönderirken, Red Bulls kalecisi Horvath da Thiago Martins'in güçlü kafa vuruşunu üst direğin üzerinden çelerek takımının üstünlüğünü korudu.


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  • New York City FC v Red Bull New YorkGetty Images Sport

    Red Bulls derbide kazanan olma iddiasını sürdürdü Peki sırada ne var?

    Traore, Tayvon Gray ve Andres Perea'nın uzatma dakikalarındaki baskısı ve çok sayıda girişimine rağmen Red Bulls, sahada sağlam durarak 1-0'lık kıl payı bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Red Bulls, Yankee Stadyumu'ndaki Hudson River Derby'nin övünme hakkını elde etti.

    NYCFC açısından bu yenilgi, Guardiola'nın tribündeki yüksek profilli desteğine rağmen takımın kaçan fırsatları düşünmesine neden oldu.

    Her iki takım da şimdi odağını MLS normal sezonundaki kalan maçlara çeviriyor.


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