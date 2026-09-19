Traore, Tayvon Gray ve Andres Perea'nın uzatma dakikalarındaki baskısı ve çok sayıda girişimine rağmen Red Bulls, sahada sağlam durarak 1-0'lık kıl payı bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Red Bulls, Yankee Stadyumu'ndaki Hudson River Derby'nin övünme hakkını elde etti.

NYCFC açısından bu yenilgi, Guardiola'nın tribündeki yüksek profilli desteğine rağmen takımın kaçan fırsatları düşünmesine neden oldu.

Her iki takım da şimdi odağını MLS normal sezonundaki kalan maçlara çeviriyor.



