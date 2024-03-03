GettyCan ÖzerManchester City yıldızı Phil Foden, Pep Guardiola'nın övgüsünün ardından 'dünya standartlarında' olmadığını açıkladıPhil FodenManchester CityPep GuardiolaPremier LeagueManchester City'nin İngiliz futbolcusu Phil Foden, henüz dünya standartlarında olmadığını söyledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaFoden hâlâ dünya standartlarında olmadığını iddia ettiGuardiola, Bournemouth galibiyetinin ardından Foden'ı selamladıFoden tüm müsabakalarda 16 gol attı