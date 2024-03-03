Phil Foden Man City BournemouthGetty
Can Özer

Manchester City yıldızı Phil Foden, Pep Guardiola'nın övgüsünün ardından 'dünya standartlarında' olmadığını açıkladı

Phil FodenManchester CityPep GuardiolaPremier League

Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Phil Foden, henüz dünya standartlarında olmadığını söyledi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Foden hâlâ dünya standartlarında olmadığını iddia etti
  • Guardiola, Bournemouth galibiyetinin ardından Foden'ı selamladı
  • Foden tüm müsabakalarda 16 gol attı

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