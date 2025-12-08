'Manchester City'ye transfer olunca kusmak istedim!' Mario Balotelli'den olay sözler...

Balotelli'nin 2010 yılında Manchester City'ye gelişi büyük beklentilerle karşılandı, ancak genç İtalyan oyuncu, İngiliz futboluna ve City'nin antrenman kültürüne uyum sağlamanın tahmin ettiğinden çok daha zor olacağını kısa sürede fark etti. Antrenmanların daha yapılandırılmış ve teknik olduğu Inter Milan'dan gelen Balotelli, City'nin fiziksel gereksinimlerini çok zorlayıcı buldu. Geçiş sürecinin ilk günleri, yorgunluk, şok ve yeni ortamının ne kadar farklı olduğuna dair bir inanamama duygusuyla geçti.

Forvet, ilk antrenmanlarından birini hatırlayarak, antrenmanın temposunun kendisini bayılttığını, mide bulandırdığını ve nefes alamadığını itiraf etti. Daha önce bu kadar yoğun bir antrenmanla nadiren karşılaştığını ve yeni takım arkadaşlarının sürdürdüğü acımasız ritme ayak uydurmakta zorlandığını açıkladı.

O zamanlar henüz 20 yaşında olan bir oyuncu için, Serie A ile Premier League arasındaki fark, İngiliz futboluna uyum sağlamasının neden beklenenden uzun sürdüğünü ortaya koydu. Muazzam bir yeteneğe sahip olmasına rağmen, City'nin yaklaşımının hem fiziksel hem de taktiksel şoku, uyum sürecini zorlaştırdı. Bu ilk dönemdeki zorluklar, 2013'te ayrılmadan önce Manchester'da geçirdiği zamanı tanımlayan daha geniş çaplı çalkantıların bir parçasıydı.