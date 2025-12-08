Getty Images Sport
'Manchester City'ye transfer olunca kusmak istedim!' Mario Balotelli'den olay sözler...
Balotelli'nin Man City'ye transferi ve yaşadığı zorluklar
Balotelli'nin 2010 yılında Manchester City'ye gelişi büyük beklentilerle karşılandı, ancak genç İtalyan oyuncu, İngiliz futboluna ve City'nin antrenman kültürüne uyum sağlamanın tahmin ettiğinden çok daha zor olacağını kısa sürede fark etti. Antrenmanların daha yapılandırılmış ve teknik olduğu Inter Milan'dan gelen Balotelli, City'nin fiziksel gereksinimlerini çok zorlayıcı buldu. Geçiş sürecinin ilk günleri, yorgunluk, şok ve yeni ortamının ne kadar farklı olduğuna dair bir inanamama duygusuyla geçti.
Forvet, ilk antrenmanlarından birini hatırlayarak, antrenmanın temposunun kendisini bayılttığını, mide bulandırdığını ve nefes alamadığını itiraf etti. Daha önce bu kadar yoğun bir antrenmanla nadiren karşılaştığını ve yeni takım arkadaşlarının sürdürdüğü acımasız ritme ayak uydurmakta zorlandığını açıkladı.
O zamanlar henüz 20 yaşında olan bir oyuncu için, Serie A ile Premier League arasındaki fark, İngiliz futboluna uyum sağlamasının neden beklenenden uzun sürdüğünü ortaya koydu. Muazzam bir yeteneğe sahip olmasına rağmen, City'nin yaklaşımının hem fiziksel hem de taktiksel şoku, uyum sürecini zorlaştırdı. Bu ilk dönemdeki zorluklar, 2013'te ayrılmadan önce Manchester'da geçirdiği zamanı tanımlayan daha geniş çaplı çalkantıların bir parçasıydı.
- AFP
İtalyan yıldız, Man City'nin antrenmanlarının yoğunluğunu açıkladı
Prime Video'nun 'YOU: CL' programında konuşan Balotelli, "City'de belki bir saat on beş dakika, bir saat antrenman yapıyorduk, ama ben Inter'den gelmiştim. İlk antrenmanda kusmak istedim çünkü teknik yoktu. Sanki herkes kayıyor, itiyor, koşuyordu. Durmak yoktu. Durmak yoktu." Balotelli'nin açıklaması, Manchester'daki ilk günlerinin içgüdüsel ve ani etkisini yansıtıyor.
Devam etti: "İtalya'da içmek için durduğunuzda, durursunuz ve koçunuz, bunu söylemeniz gerekir. Orada içersiniz. Burada, bunun için zamanım bile yoktu. Hayır, dedim. Yeniden başlamalısınız. Her şey çok hızlıydı."
Balotelli'nin Man City'deki iniş çıkışları
Balotelli'nin Manchester City'ye gelişi, Abu Dabi döneminin başlarında en dramatik transferlerden biri oldu ve onu Roberto Mancini ile yeniden bir araya getirdi. Neslinin en yetenekli oyuncusu olarak görülen ancak aynı zamanda değişken bir kişiliğe sahip olan Balotelli, City'yi iddialı bir rakipten gerçek bir kupa kazananına dönüştürmek için transfer edildi.
Perde arkasında yaşadığı ilk zorluklara rağmen, Balotelli kulüp için unutulmaz anlar yarattı. Bunlar arasında Manchester United'ı 6-1 yendikleri efsanevi maçta attığı iki gol ve ünlü "Neden hep ben?" sevinci sayılabilir. City'nin 2011 FA Cup zaferinde ve tarihi 2012 Premier League şampiyonluğunda önemli roller oynadı, hatta Sergio Aguero'nun ünlü 93:20 galibiyet golüne asist yaptı. Ancak parlak dönemlerinde bile, en üst düzeyde gerekli olan talepler ve disiplinle mücadele etmeye devam etti.
- Getty Images Sport
Balotelli yazdan beri işsiz
Balotelli'nin düşünceleri, muazzam yeteneği ve sürekli çalkantılı hayatıyla tanımlanan kariyeri hakkında uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut katıyor. Manchester City'de yaşadığı fiziksel şoku samimi bir şekilde anlatması, saha dışı faktörlerin kariyerinin ilk yıllarındaki inişli çıkışlı gidişatına nasıl katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu açıklamalar, hayranlarına, bariz potansiyeline rağmen neden bazen istikrarlı olamadığını daha iyi anlamalarını sağlıyor.
Bir zamanlar İtalyan futbolunun kült kahramanı olan Balotelli, 2024/25 sezonunun sonunda Genoa'dan ayrıldıktan sonra yaz aylarından beri kulüpsüz durumda. Yeni bir kulüp aramaya devam ederken, İtalya teknik direktörü Genaro Gattuso'dan onu Azzuri'nin Kuzey İrlanda ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçına dahil etmesi için ricada bulundu.
