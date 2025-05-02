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Guardiola, Warnock, Man CityGetty/Goal/X
İdil Erin Tetik

Manchester City taraftarları, Guardiola'nın yerine 76 yaşındaki teknik direktörü istedi

N. WarnockP. GuardiolaPremier LigM.City

Manchester City taraftarları, ikonik İngiliz menajer Neil Warnock'un kulüpte geçirdiği bir günün ardından sosyal medyada şakalaştı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Warnock, Man City'de bir gün geçirdi
  • Guardiola'yı övdü
  • City taraftarları onun Guardiola'nın yerini alacağı konusunda şaka yaptı
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