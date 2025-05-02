Manchester City taraftarları, Guardiola'nın yerine 76 yaşındaki teknik direktörü istedi

Getty/Goal/Xİdil Erin TetikManchester City taraftarları, Guardiola'nın yerine 76 yaşındaki teknik direktörü istediN. WarnockP. GuardiolaPremier LigM.CityManchester City taraftarları, ikonik İngiliz menajer Neil Warnock'un kulüpte geçirdiği bir günün ardından sosyal medyada şakalaştı.Makale burada devam ediyorMakale burada devam ediyorMakale burada devam ediyorHaberin devamı aşağıdaWarnock, Man City'de bir gün geçirdiGuardiola'yı övdüCity taraftarları onun Guardiola'nın yerini alacağı konusunda şaka yaptıGOAL'u WhatsApp'ta Takip Edin! 🟢📱