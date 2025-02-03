Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Erling Haaland Alfie Haaland ArsenalGOAL/Getty
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Manchester City rezil oldu, Erling Haaland'ın babası sinir krizi geçirdi! Arsenal'e olay sözler...

E. HaalandM.CityArsenal - M.CityArsenalPremier Lig

Erling Haaland'ın babası Alfie, City'nin aldığı 5-1'lik yenilgide oğluyla birçok kez dalga geçildiğini gördükten sonra Arsenal'i hedef aldı.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Haaland'ın babası Arsenal'i hedef aldı
  • Man City yıldızı Premier Lig karşılaşması sırasında trollendi
  • Topçular City'yi 5-1 yendi
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱

Gelecek maçlar