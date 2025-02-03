Manchester City rezil oldu, Erling Haaland'ın babası sinir krizi geçirdi! Arsenal'e olay sözler...

GOAL/GettyRitabrata Banerjee ve Can ÖzerManchester City rezil oldu, Erling Haaland'ın babası sinir krizi geçirdi! Arsenal'e olay sözler...E. HaalandM.CityArsenal - M.CityArsenalPremier LigErling Haaland'ın babası Alfie, City'nin aldığı 5-1'lik yenilgide oğluyla birçok kez dalga geçildiğini gördükten sonra Arsenal'i hedef aldı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaHaaland'ın babası Arsenal'i hedef aldıMan City yıldızı Premier Lig karşılaşması sırasında trollendiTopçular City'yi 5-1 yendiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱