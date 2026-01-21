Manchester City oyuncuları mağlubiyet için taraftarlara tazminat ödedi

Aspmyra Stadı’ndaki karşılaşmayı 374 Manchester City taraftarı tribünden takip etti. Takım kaptanları Bernardo Silva, Rúben Dias, Erling Haaland ve Rodri, bu zorlu deplasmana giden taraftarların seyahat masraflarını karşılamak için toplam 9.357 sterlin ödemeyi kabul etti.

Dört kaptanın ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Taraftarlarımız bizim için her şey demek. Deplasmanda ya da iç sahada, bizi desteklemek için dünyanın dört bir yanına seyahat ederken yaptıkları fedakârlığın farkındayız ve bunu asla hafife almıyoruz. Onlar dünyanın en iyi taraftarları. Dondurucu soğukta, saha içinde bizim için zor geçen bir akşam boyunca bizi desteklemek için bu kadar yol kat eden taraftarlarımızın emeğini de görüyoruz. Bodo’ya gelen taraftarlarımızın masraflarını karşılamak, yapabileceğimiz en küçük şey.”

Manchester City Resmî Taraftarlar Kulübü Başkanı Kevin Parker da bu jesti övgüyle karşıladı ve bunun oyuncularla taraftarlar arasındaki özel bağı gösterdiğini söyledi:

“Manchester City taraftarları takımlarını desteklemek için dünyanın sonuna kadar gider ve Arktik Daire’deki bu deplasman bunun en net örneklerinden biriydi. Bodo’ya ulaşmak kolay değil, sıfırın altındaki sıcaklıklar da taraftarlarımız için geceyi her açıdan zorlaştırdı. City taraftarıyla oyuncular arasında maç günlerinde inanılmaz bir bağ var ve bu jest de bunun bir başka göstergesi. Bu bizim için çok değerli. Oyuncuların Bodo yenilgisi nedeniyle üzgün olduğunu biliyoruz ama cumartesi günü iç sahada oynanacak maçla birlikte yeniden kazanma şansı var ve taraftarlarımız her zamanki gibi takımı tüm güçleriyle destekleyecek.”