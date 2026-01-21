Getty Images
Manchester City oyuncuları mağlubiyet için taraftarlara tazminat ödedi
Arktik Daire’de City’e ağır darbe
Pep Guardiola’nın ekibi, cumartesi günü Premier Lig’de Manchester United’a 2-0 yenildikten sonra toparlanma umuduyla Norveç’e, yapay çimde ve dondurucu soğukta oynayan Bodo/Glimt’in karşısına çıktı. Ancak geçen sezon Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar yükselen Norveç temsilcisi, Avrupa’daki gücünü bir kez daha göstererek Manchester City’yi 3-1 gibi net bir skorla mağlup etti.
İlk yarının ortalarında Kasper Høgh’un kısa süre içinde attığı iki gol, Bodo/Glimt’i soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda Jens Petter Hauge farkı üçe çıkardı. City adına Rayan Cherki bir golle umutları yeşertse de, kaptan Rodri’nin bir dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılması geri dönüş ihtimalini fiilen bitirdi.
Kaptanlardan taraftara anlamlı jest
Aspmyra Stadı’ndaki karşılaşmayı 374 Manchester City taraftarı tribünden takip etti. Takım kaptanları Bernardo Silva, Rúben Dias, Erling Haaland ve Rodri, bu zorlu deplasmana giden taraftarların seyahat masraflarını karşılamak için toplam 9.357 sterlin ödemeyi kabul etti.
Dört kaptanın ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Taraftarlarımız bizim için her şey demek. Deplasmanda ya da iç sahada, bizi desteklemek için dünyanın dört bir yanına seyahat ederken yaptıkları fedakârlığın farkındayız ve bunu asla hafife almıyoruz. Onlar dünyanın en iyi taraftarları. Dondurucu soğukta, saha içinde bizim için zor geçen bir akşam boyunca bizi desteklemek için bu kadar yol kat eden taraftarlarımızın emeğini de görüyoruz. Bodo’ya gelen taraftarlarımızın masraflarını karşılamak, yapabileceğimiz en küçük şey.”
Manchester City Resmî Taraftarlar Kulübü Başkanı Kevin Parker da bu jesti övgüyle karşıladı ve bunun oyuncularla taraftarlar arasındaki özel bağı gösterdiğini söyledi:
“Manchester City taraftarları takımlarını desteklemek için dünyanın sonuna kadar gider ve Arktik Daire’deki bu deplasman bunun en net örneklerinden biriydi. Bodo’ya ulaşmak kolay değil, sıfırın altındaki sıcaklıklar da taraftarlarımız için geceyi her açıdan zorlaştırdı. City taraftarıyla oyuncular arasında maç günlerinde inanılmaz bir bağ var ve bu jest de bunun bir başka göstergesi. Bu bizim için çok değerli. Oyuncuların Bodo yenilgisi nedeniyle üzgün olduğunu biliyoruz ama cumartesi günü iç sahada oynanacak maçla birlikte yeniden kazanma şansı var ve taraftarlarımız her zamanki gibi takımı tüm güçleriyle destekleyecek.”
Haaland 'tam sorumluluğu' üstleniyor
Son sekiz maçta açık oyunda gol atamayan yıldız forvet Erling Haaland, salı gecesi alınan yenilginin hemen ardından kameraların karşısına çıktı ve sorumluluğu tamamen üstlendi.
TNT Sports’a konuşan Norveçli golcü şu ifadeleri kullandı: “Cevaplarım yok. Atmam gereken golleri atamadığım için tüm sorumluluğu alıyorum. Herkesten, tüm Manchester City taraftarlarından ve bugün buraya kadar gelen her bir taraftardan özür diliyorum. Çünkü işin sonunda bu gerçekten utanç verici.”
Haaland, rakibin oyununu da teslim etti: “Bodo çok iyi futbol oynadı ve sonunda kazanmaları hak edilmişti. Açıkçası ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü elimde bir cevap yok. Söyleyebileceğim tek şey, özür dilerim.”
Şampiyonlar Ligi bileti son maça kaldı
Manchester City, Bodo/Glimt deplasmanında kazanmış olsaydı Şampiyonlar Ligi puan durumunda en az 24 saatliğine ikinci sıraya yükselecekti. Ancak bu mağlubiyetle yedinci sıraya geriledi ve bu haftaki maçlar tamamlandığında otomatik üst tura çıkan ilk sekizin dışında kalma ihtimaliyle karşı karşıya. City, lig aşamasının son maçında Galatasaray’ı konuk edecek ve ilk sekizde yer alabilmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyacak.
Bundan önce ise cumartesi günü Premier Lig’de ligin son sırasındaki Wolves’u Etihad Stadyumu’nda ağırlayacaklar. City bu karşılaşmayı kazanması hâlinde, Arsenal’in Michael Carrick yönetimindeki yenilenmiş Manchester United ile oynayacağı maç öncesinde liderle arasındaki puan farkını dörde indirme şansı yakalayacak.
