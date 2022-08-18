Leroy Sane Raheem Sterling Manchester City Transfer Gurus GFXGetty/GOAL
Jonathan Smith

Manchester City, oyuncu satışlarından 750 milyon sterlin'i nasıl kazandı? Sancho'dan Sterling'e...

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City son on yılda çok para harcamış olabilir ancak aynı zamanda harika satışlar da yaptılar.

Manchester City, kendisini orta sıradaki bir Premier Lig takımından gezegendeki en iyi kadrolardan birine dönüştürmek için büyük yatırımlar yaptı. Şeyh Mansour 2011'de kulübü devraldığından beri, doğru oyuncuyu istedikleri yere getirmek için büyük meblağlar harcadılar.

Mansour'u, City'i satın aldığı gün Brezilyalı süperstar Robinho'dan Jack Grealish'in 100 milyon sterlin'lik (120 milyon dolar) rekor transferine kadar, sorumluluğu her zaman takımı daha güçlü hale getirmek olmuştur.

Ancak daha başarılı hale geldikçe City, transfer piyasasını idare etmede ustalaştı. İstenen paranın karşılığını temsil etmediklerini düşündükleri için Harry Maguire, Fred, Jorginho ve Marc Cucurella transferlerinden uzaklaştılar.

Bu aynı zamanda onların, futbol direktörü Txiki Begiristain altında daha çevik hale gelmelerini sağladı ve oyuncuların kulüpten ayrılmalarına izin verilirken, ihtiyaç fazlası olduğu düşünülen bazı oyunculardan önemli kârlar elde edilmesinin önü açıldı.

GOAL, altı kez Premier Lig şampiyonu takım tarafından satılan en pahalı oyuncuları listeliyor…

Sezonlara göre Manchester City'nin en büyük satışları

Sezon

En büyük satış

Ücret

Total satış

2022-23

Raheem Sterling

47.5 milyon sterlin

£140m

2021-22

Ferran Torres

47 milyon sterlin

£85m

2020-21

Leroy Sane

55 milyon serlin

£70m

2019-20

Danilo

33 milyon sterlin

£64m

2018-19

Brahim Diaz

15 milyon sterlin

£52m

2017-18

Kelechi Iheanacho

25 milyon sterlin

£52m

2016-17

Stevan Jovetic

12 milyon sterlin

£32m

2015-16

Alvaro Negredo

23.7 milyon sterlin

£61m

2014-15

Javi Garcia

13 milyon sterlin

£27m

2013-14

Carlos Tevez

12 milyon sterlin

£14m

2012-13

Mario Balotelli

18 milyon sterlin

£40m

2011-12

Jerome Boateng

12 milyon sterlin

£28m

2010-11

Robinho

19 milyon sterlin

£36m

2009-10

Elano

6.5 milyon sterlin

£28m

2008-09

Vedran Corluka

8 milyon sterlin

£24m

2007-08

Joey Barton

6 milyon sterlin

£9m

2006-07

David James

1.5 milyon sterlin

£4m

2005-06

Shaun Wright-Phillips

21 milyon sterlin

£22m

2004-05

Nicolas Anelka

7 milyon sterlin

£8m

2003-04

Matias Vuoso

1.3 milyon sterlin

£6m

2002-03

Dickson Etuhu

1 milyon sterlin

£1m

2001-02

Mark Kennedy

2 milyon sterlin

£6m

2000-01

Lee Peacock

800 bin sterlin

£1.5m

Manchester City'nin en pahalı 10 satışı

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