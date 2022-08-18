City son on yılda çok para harcamış olabilir ancak aynı zamanda harika satışlar da yaptılar.

Manchester City, kendisini orta sıradaki bir Premier Lig takımından gezegendeki en iyi kadrolardan birine dönüştürmek için büyük yatırımlar yaptı. Şeyh Mansour 2011'de kulübü devraldığından beri, doğru oyuncuyu istedikleri yere getirmek için büyük meblağlar harcadılar.

Mansour'u, City'i satın aldığı gün Brezilyalı süperstar Robinho'dan Jack Grealish'in 100 milyon sterlin'lik (120 milyon dolar) rekor transferine kadar, sorumluluğu her zaman takımı daha güçlü hale getirmek olmuştur.

Ancak daha başarılı hale geldikçe City, transfer piyasasını idare etmede ustalaştı. İstenen paranın karşılığını temsil etmediklerini düşündükleri için Harry Maguire, Fred, Jorginho ve Marc Cucurella transferlerinden uzaklaştılar.

Bu aynı zamanda onların, futbol direktörü Txiki Begiristain altında daha çevik hale gelmelerini sağladı ve oyuncuların kulüpten ayrılmalarına izin verilirken, ihtiyaç fazlası olduğu düşünülen bazı oyunculardan önemli kârlar elde edilmesinin önü açıldı.

GOAL, altı kez Premier Lig şampiyonu takım tarafından satılan en pahalı oyuncuları listeliyor…

Sezonlara göre Manchester City'nin en büyük satışları

Sezon En büyük satış Ücret Total satış 2022-23 Raheem Sterling 47.5 milyon sterlin £140m 2021-22 Ferran Torres 47 milyon sterlin £85m 2020-21 Leroy Sane 55 milyon serlin £70m 2019-20 Danilo 33 milyon sterlin £64m 2018-19 Brahim Diaz 15 milyon sterlin £52m 2017-18 Kelechi Iheanacho 25 milyon sterlin £52m 2016-17 Stevan Jovetic 12 milyon sterlin £32m 2015-16 Alvaro Negredo 23.7 milyon sterlin £61m 2014-15 Javi Garcia 13 milyon sterlin £27m 2013-14 Carlos Tevez 12 milyon sterlin £14m 2012-13 Mario Balotelli 18 milyon sterlin £40m 2011-12 Jerome Boateng 12 milyon sterlin £28m 2010-11 Robinho 19 milyon sterlin £36m 2009-10 Elano 6.5 milyon sterlin £28m 2008-09 Vedran Corluka 8 milyon sterlin £24m 2007-08 Joey Barton 6 milyon sterlin £9m 2006-07 David James 1.5 milyon sterlin £4m 2005-06 Shaun Wright-Phillips 21 milyon sterlin £22m 2004-05 Nicolas Anelka 7 milyon sterlin £8m 2003-04 Matias Vuoso 1.3 milyon sterlin £6m 2002-03 Dickson Etuhu 1 milyon sterlin £1m 2001-02 Mark Kennedy 2 milyon sterlin £6m 2000-01 Lee Peacock 800 bin sterlin £1.5m

Manchester City'nin en pahalı 10 satışı