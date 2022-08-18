Manchester City, kendisini orta sıradaki bir Premier Lig takımından gezegendeki en iyi kadrolardan birine dönüştürmek için büyük yatırımlar yaptı. Şeyh Mansour 2011'de kulübü devraldığından beri, doğru oyuncuyu istedikleri yere getirmek için büyük meblağlar harcadılar.
Mansour'u, City'i satın aldığı gün Brezilyalı süperstar Robinho'dan Jack Grealish'in 100 milyon sterlin'lik (120 milyon dolar) rekor transferine kadar, sorumluluğu her zaman takımı daha güçlü hale getirmek olmuştur.
Ancak daha başarılı hale geldikçe City, transfer piyasasını idare etmede ustalaştı. İstenen paranın karşılığını temsil etmediklerini düşündükleri için Harry Maguire, Fred, Jorginho ve Marc Cucurella transferlerinden uzaklaştılar.
Bu aynı zamanda onların, futbol direktörü Txiki Begiristain altında daha çevik hale gelmelerini sağladı ve oyuncuların kulüpten ayrılmalarına izin verilirken, ihtiyaç fazlası olduğu düşünülen bazı oyunculardan önemli kârlar elde edilmesinin önü açıldı.
GOAL, altı kez Premier Lig şampiyonu takım tarafından satılan en pahalı oyuncuları listeliyor…
Sezonlara göre Manchester City'nin en büyük satışları
Sezon
En büyük satış
Ücret
Total satış
2022-23
Raheem Sterling
47.5 milyon sterlin
£140m
2021-22
Ferran Torres
47 milyon sterlin
£85m
2020-21
Leroy Sane
55 milyon serlin
£70m
2019-20
Danilo
33 milyon sterlin
£64m
2018-19
Brahim Diaz
15 milyon sterlin
£52m
2017-18
Kelechi Iheanacho
25 milyon sterlin
£52m
2016-17
Stevan Jovetic
12 milyon sterlin
£32m
2015-16
Alvaro Negredo
23.7 milyon sterlin
£61m
2014-15
Javi Garcia
13 milyon sterlin
£27m
2013-14
Carlos Tevez
12 milyon sterlin
£14m
2012-13
Mario Balotelli
18 milyon sterlin
£40m
2011-12
Jerome Boateng
12 milyon sterlin
£28m
2010-11
Robinho
19 milyon sterlin
£36m
2009-10
Elano
6.5 milyon sterlin
£28m
2008-09
Vedran Corluka
8 milyon sterlin
£24m
2007-08
Joey Barton
6 milyon sterlin
£9m
2006-07
David James
1.5 milyon sterlin
£4m
2005-06
Shaun Wright-Phillips
21 milyon sterlin
£22m
2004-05
Nicolas Anelka
7 milyon sterlin
£8m
2003-04
Matias Vuoso
1.3 milyon sterlin
£6m
2002-03
Dickson Etuhu
1 milyon sterlin
£1m
2001-02
Mark Kennedy
2 milyon sterlin
£6m
2000-01
Lee Peacock
800 bin sterlin
£1.5m