Manchester City'nin yıldızı Rodri, Ballon d'Or ödülünün sahibi yasak tehdidiyle karşı karşıya kalırken, 'adil olmayan' hakem yorumları nedeniyle suçlandı

BBC Sport'a göre, Rodri, City'nin Spurs ile berabere kaldığı maçın ardından hakemler hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından suçlandı. İspanya milli takım oyuncusu, Dominic Solanke'nin Marc Guehi'nin bacağının arkasından tekme attığı halde ilk golünün geçerli sayılmasına öfkelendi.

Rodri, kararın "adil olmadığını" iddia ederek, "Çok fazla kazandığımızı ve insanların bizim kazanmamızı istemediğini biliyorum, ancak hakem tarafsız olmak zorundadır.

Bu adil değil çünkü çok çalışıyoruz. Her şey bittiğinde, hayal kırıklığına uğruyorsunuz."

Solanke, akrep vuruşuyla muhteşem bir ikinci gol attı ve Rodri, ilk golün bir dönüm noktası olduğunu düşündü.

"Bu onların attığı ilk gol, belki bu golü atmasalardı maçı kazanırdık" diye ekledi.

Ayrıca, kötü kararların bir kalıbı olduğunu iddia etti.

Rodri, "Bir maç, bir başka maç, bir başka maç... Bu mümkün değil" diye ekledi.

"Dürüst olmak gerekirse, hakemler hakkında asla konuşmam, onların işine büyük saygı duyuyorum. Ama bu tür şeylere dikkat etmeleri gerekiyor.

"O (Solanke) bacağına tekme attı, bu çok açık... İki, üç maç üst üste oluyor ve nedenini bilmiyorum."