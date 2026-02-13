Getty Images Sport
Manchester City'nin yıldızı Rodri, Ballon d'Or ödülünün sahibi yasak tehdidiyle karşı karşıya kalırken, 'adil olmayan' hakem yorumları nedeniyle suçlandı
Rodri, hakem eleştirisi nedeniyle suçlandı
BBC Sport'a göre, Rodri, City'nin Spurs ile berabere kaldığı maçın ardından hakemler hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından suçlandı. İspanya milli takım oyuncusu, Dominic Solanke'nin Marc Guehi'nin bacağının arkasından tekme attığı halde ilk golünün geçerli sayılmasına öfkelendi.
Rodri, kararın "adil olmadığını" iddia ederek, "Çok fazla kazandığımızı ve insanların bizim kazanmamızı istemediğini biliyorum, ancak hakem tarafsız olmak zorundadır.
Bu adil değil çünkü çok çalışıyoruz. Her şey bittiğinde, hayal kırıklığına uğruyorsunuz."
Solanke, akrep vuruşuyla muhteşem bir ikinci gol attı ve Rodri, ilk golün bir dönüm noktası olduğunu düşündü.
"Bu onların attığı ilk gol, belki bu golü atmasalardı maçı kazanırdık" diye ekledi.
Ayrıca, kötü kararların bir kalıbı olduğunu iddia etti.
Rodri, "Bir maç, bir başka maç, bir başka maç... Bu mümkün değil" diye ekledi.
"Dürüst olmak gerekirse, hakemler hakkında asla konuşmam, onların işine büyük saygı duyuyorum. Ama bu tür şeylere dikkat etmeleri gerekiyor.
"O (Solanke) bacağına tekme attı, bu çok açık... İki, üç maç üst üste oluyor ve nedenini bilmiyorum."
FA sert önlemler alıyor
FA, Rodri'nin "maç sonrası basın toplantısında, önyargılı yorumlarda bulunarak ve/veya maç hakeminin dürüstlüğünü sorgulayarak uygunsuz davranışlarda bulunduğunu" açıkladı. Rodri'nin 18 Şubat'a kadar cevap vermesi gerekiyor.
Rodri'nin cezalandırılması, City'nin şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe vurabilir. Eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, hakem Paul Tierney'in kendi takımına "karşı bir şeyleri" olduğunu iddia ettikten sonra iki maçlık ceza almıştı.
Rodri, Manchester City teknik direktörü Guardiola'nın desteğini aldı.
Pep Guardiola hakemlere o kadar sert çıkmadı, ancak Solanke'nin golünün geçerli sayılmasına yine de şaşırdı.
O şöyle dedi: "Eğer bir stoper bir forvete bunu yaparsa, bu penaltıdır, değil mi?"
Ayrıca, hakemin kararıyla Spurs'a yardım ettiğini ima ederek, "Geçmişte sahip olduğum görüşümde hiçbir değişiklik yok.
"O geçişin olmaması daha iyi olurdu, ama hakemin Spurs'a verdiği gol için duygusal bir sorun olması umurumda değil.
Ondan sonra, momentumun kontrol edilmesi zorlaştı. Maç iyi oynandı.
United maçında [oyunumuz hakkında] birçok şey söyleyebilirdim. Bugün genel olarak gerçekten iyi oynandı."
Guardiola, Haaland'ın form durumu ve zorlu Arsenal maçı hakkında konuştu
City, bu hafta sonu Salford City ile heyecan verici bir FA Cup karşılaşmasında karşı karşıya gelecek ve önümüzdeki hafta sonu Newcastle United ile Premier League şampiyonluk yarışına geri dönecek. Hafta ortasında Fulham'ı 3-0 yenerek lider Arsenal'in sadece dört puan gerisinde yer alıyorlar.
Guardiola, ilk yarıda oyundan alınan forvet Erling Haaland'ın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Guardiola , "Küçük bir rahatsızlık. Kendini rahat hissetmiyordu. Neden mi? Çok fazla maç oynadı. Doktorlarla konuşmadım, tam olarak neyi olduğunu bilmiyorum.
"Rahat hissetmediğini söyledi ve 3-0'lık skorla, Omar ve önümüzdeki maçlar göz önüne alındığında, bu mantıklı bir karardı."
Şampiyonluk yarışı hakkında ise şunları söyledi: "Anfield maçından önce 9 puan geride değildik, Brentford-Arsenal maçından önce 3 puan geride değiliz, ondan sonra göreceğiz.
"Her zaman odak noktamızın büyümek, büyümek, büyümek olduğunu söylüyorum. 90 dakika boyunca nasıl daha tutarlı olabiliriz, nasıl daha iyi olabiliriz ve oyuncuların bizim istediğimizi yaptıklarını hissetmeleri.
"Mentalite ve defansif ve ofansif kalıplar açısından bunu başarabiliriz. Bunu yapıyoruz."
