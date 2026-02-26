Getty Images Sport
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, çocukluğunda kendisine ilham veren en önemli isimler olarak Zlatan Ibrahimovic'in yanı sıra Premier League'in kült forvetini gösterdi
Canavarı yaratan efsaneler
Haaland, genellikle gol atmak için özel olarak tasarlanmış biyolojik bir anomali olarak görülmüştür, ancak kendi stilinin dikkatli gözlemlerin bir ürünü olduğunu hemen kabul eder. Büyürken, İskandinav bağlantısı Ibrahimovic'i birincil referans noktası haline getirdi, ancak Premier League, Van Persie'nin klinik doğasını, Sergio Aguero'nun ceza sahasındaki hakimiyetini ve Jamie Vardy'nin muhteşem koşularını inceleyerek arzuladığı taktiksel nüansları sağladı. Bu efsaneler, Bryne'de geçirdiği formasyon yıllarında futbol eğitiminde kilit rol oynadı.
Haaland favorilerini açıklıyor
TNT Sports'a konuşan Haaland, futbol eğitimine dair ipuçları verdi: "Gençken Zlatan'ı çok izlerdim. İsveçliydi ve izlemesi çok keyifliydi. Tabii ki, [Sergio] Aguero'yu da City maçlarını izleyerek çok izledim."
Manchester City'nin forveti, Premier League'deki etkilerini daha ayrıntılı olarak şöyle anlattı: "Premier League'de Robin [van Persie] de vardı. O da solaktı ve çılgın bitirmeleri vardı. Arsenal'de oynadığı bir sezonda 38 gol attığını hatırlıyorum. İnanılmaz bir sezondu."
Jamie Vardy'ye şaşırtıcı bir şekilde atıfta bulunarak şunları ekledi: "Jamie Vardy bile... yaptığı koşular izlemesi muhteşemdi. Birçok forveti izledim."
Haaland'ın basit gol mantığı
Taraftarlar ve yorumcular onun istatistiklerine hayranlık duyarken, Haaland kendi zanaatına ilişkin ferahlatıcı derecede basit bir felsefeyi savunuyor. Forvet rolünü aşırı karmaşıklaştırmanın zararlı olabileceğine inanan Haaland, bunun yerine oyunun temel zevkine odaklanmayı tercih ediyor. Arsenal efsanesi Thierry Henry'yi bir başka ilham kaynağı olarak gösteren Haaland, Fransız oyuncunun repertuarından belirli teknik detayları alarak kendi bitiriciliğine çeşitlilik katıyor.
Gelişimini değerlendiren Haaland, "Gol atmanın yolu bazen, yanlış anlamayın, 'kolay' olabilir. Topu arkaya at, koş ve gol at. Galatasaray'a attığım gol buna mükemmel bir örnek. Ama bunun çoğu bana bağlı. Diğerlerini izledim, Thierry Henry gibi oyuncuların gollerini izledim. Onun attığı bazı gollerden ve birçok farklı forvet oyuncusundan küçük şeyler öğreniyorsunuz. Ama sonra kendi yolunuza gidiyorsunuz, ki bence bu iyi bir şey. Eğer gençseniz ve daha iyi olmak istiyorsanız... Ben her zaman daha iyi olmak istedim... ama gençken sadece futbol oynamaktan zevk almak da istedim. "Ah, sıkı antrenman yapmalıyım, şunu ya da bunu öğrenmeliyim" diye düşünmedim. Futbol oynamayı sevdiğim için oynadım ve sevdiğiniz bir şeyi yaparken, onu daha fazla yapmak istersiniz.
Haaland'ın geleceği ne olacak?
Haaland için, sporun zirvesinde kalma arzusu, minnettarlık duygusu ve mevcut ortamının belirlediği yüksek standartlar tarafından besleniyor. Pep Guardiola'nın altında çalışmak, onun odaklanmasını açıkça keskinleştirmiş ve büyük bireysel başarılarına rağmen asla rehavete kapılmamasını sağlamıştır. Günlük rutinini bir angarya olarak değil, milyonların kıskanacağı bir ayrıcalık olarak görüyor ve bu bakış açısını motivasyonunun ana kaynağı olarak kullanıyor.
Haaland, "Motivasyon her zaman içimde olmalı" diyerek sözlerini tamamladı. "Her güne nasıl yaklaştığım, 'yine bir gün, Man City için oynuyorum' şeklinde doğru zihniyetle nasıl uyandığım. Aslında bu dünyada yüz milyonlarca insanın hayalini yaşıyorum, bu da benim için başlı başına bir motivasyon kaynağı. Burada durup hedeflerim ve rekorlarım hakkında konuşmak, kendimi motive etmenin bir yolu. İnsanların bana hayran olması da başlı başına bir motivasyon kaynağı, bu yüzden benim için önemli olan devam etmek, sakatlanmamak, doğru şeyleri yapmak, doğru insanlarla birlikte olmak ve yoluma devam etmek. Etrafımdaki iyi insanlardan bahsederken, sadece arkadaşlarımı değil, kulüpteki insanları da kastediyorum. Bu kadar çok iyi insanın olduğu bir kulüpte ve her gün bizi zorlayan Pep ile birlikte olduğum için şanslıyım. Pep ile üç buçuk yıldır çalışıyor olmam büyük bir şans. Hepimizin bildiği gibi, harika bir dönem oldu ve gelecekte ne olursa olsun, yine de çabalamaya devam etmeliyiz. Daha iyi olmak için kendimi ve çevremdeki diğerlerini zorlamaya devam etmeliyim."
