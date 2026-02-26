Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, çocukluğunda kendisine ilham veren en önemli isimler olarak Zlatan Ibrahimovic'in yanı sıra Premier League'in kült forvetini gösterdi

TNT Sports'a konuşan Haaland, futbol eğitimine dair ipuçları verdi: "Gençken Zlatan'ı çok izlerdim. İsveçliydi ve izlemesi çok keyifliydi. Tabii ki, [Sergio] Aguero'yu da City maçlarını izleyerek çok izledim."

Manchester City'nin forveti, Premier League'deki etkilerini daha ayrıntılı olarak şöyle anlattı: "Premier League'de Robin [van Persie] de vardı. O da solaktı ve çılgın bitirmeleri vardı. Arsenal'de oynadığı bir sezonda 38 gol attığını hatırlıyorum. İnanılmaz bir sezondu."

Jamie Vardy'ye şaşırtıcı bir şekilde atıfta bulunarak şunları ekledi: "Jamie Vardy bile... yaptığı koşular izlemesi muhteşemdi. Birçok forveti izledim."