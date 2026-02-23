Manchester City'nin yıldızı, Arsenal ile oynanacak şampiyonluk maçını kaçırma riskiyle karşı karşıya. İki maçlık ceza alması muhtemel

Premier Lig şampiyonluk yarışı, Arsenal ve Manchester City'nin zirve için mücadele etmesiyle kızışıyor. Pep Guardiola'nın takımı Cumartesi günü Newcastle'ı yenerek Arsenal'e baskı uyguladı vearadaki farkı sadece iki puana indirdi. Ancak Arteta'nın takımı, kuzey Londra derbisinde Spurs'u 4-1 yenerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.

City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, sezon bitmeden şampiyonluk yarışında daha fazla sürprizlerin yaşanacağını öngördü. Guardiola, "Birçok şey olacak. Tüm maçlarımızı kazanamayacağımızı hissediyorum. Arsenal'i bilemiyorum.

"Ama bu hissim var, çünkü FA Cup, Şampiyonlar Ligi maçları, sonra da zorluklar gelecek. Çok, çok fazla maç var. Sakatlıklar olacak. En iyisi şimdi rahatlamak ve Leeds'e odaklanmak, sonra göreceğiz. Bu bizim seviyemize bağlı olacak, daha iyi, daha iyi, daha iyi olmamız gerekiyor.

"Çok sayıda yeni oyuncumuz var, bu yüzden bunu yaşamaları gerekiyor. Dedim ki, unutun gitsin. Gelişmeliyiz, bu yeterli değil. Premier League'i kazanmak için rekabet etmek istiyorsanız, orada olmalısınız. Üç puanı kazanabileceğimizi kanıtladık ama bunu başarmak için daha iyisini yapmalıyız.

"Oyunculara 'bu üç gün boyunca bol bol caipirinha ve daiquiri için, hayatın tadını çıkarın' diyorum. Ve ondan sonra, üç antrenman yapıp Leeds'e gidin. Doğru yol budur. Ne kadar zor olacağını biliyorum. İyi gitmezse, devam ederiz, asla pes etmeyiz. Premier League'de 10 veya 11 maç çok fazladır."