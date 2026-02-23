Getty Images Sport
Manchester City'nin yıldızı, Arsenal ile oynanacak şampiyonluk maçını kaçırma riskiyle karşı karşıya. İki maçlık ceza alması muhtemel
Premier Lig şampiyonluk yarışı kızışıyor
Premier Lig şampiyonluk yarışı, Arsenal ve Manchester City'nin zirve için mücadele etmesiyle kızışıyor. Pep Guardiola'nın takımı Cumartesi günü Newcastle'ı yenerek Arsenal'e baskı uyguladı vearadaki farkı sadece iki puana indirdi. Ancak Arteta'nın takımı, kuzey Londra derbisinde Spurs'u 4-1 yenerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.
City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, sezon bitmeden şampiyonluk yarışında daha fazla sürprizlerin yaşanacağını öngördü. Guardiola, "Birçok şey olacak. Tüm maçlarımızı kazanamayacağımızı hissediyorum. Arsenal'i bilemiyorum.
"Ama bu hissim var, çünkü FA Cup, Şampiyonlar Ligi maçları, sonra da zorluklar gelecek. Çok, çok fazla maç var. Sakatlıklar olacak. En iyisi şimdi rahatlamak ve Leeds'e odaklanmak, sonra göreceğiz. Bu bizim seviyemize bağlı olacak, daha iyi, daha iyi, daha iyi olmamız gerekiyor.
"Çok sayıda yeni oyuncumuz var, bu yüzden bunu yaşamaları gerekiyor. Dedim ki, unutun gitsin. Gelişmeliyiz, bu yeterli değil. Premier League'i kazanmak için rekabet etmek istiyorsanız, orada olmalısınız. Üç puanı kazanabileceğimizi kanıtladık ama bunu başarmak için daha iyisini yapmalıyız.
"Oyunculara 'bu üç gün boyunca bol bol caipirinha ve daiquiri için, hayatın tadını çıkarın' diyorum. Ve ondan sonra, üç antrenman yapıp Leeds'e gidin. Doğru yol budur. Ne kadar zor olacağını biliyorum. İyi gitmezse, devam ederiz, asla pes etmeyiz. Premier League'de 10 veya 11 maç çok fazladır."
Bernardo'nun cezalandırılma riski var
Manchester City, Bernardo Silva'nın Arsenal maçında forma giyemeyebilir, çünkü iki maçlık ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya. Portekizli milli oyuncu, bu sezon Premier Lig'de şimdiden sekiz kez sarı kart gördü ve iki sarı kart daha görmesi halinde ceza alacak.
Silva, Pep Guardiola için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon Premier Lig'in 27 maçının hepsinde forma giydi, 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Ayrıca, kulüpte geçirdiği süre boyunca altı Premier Lig şampiyonluğu, iki FA Kupası, dört Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Silva, City kadrosunun en çok kupa kazanan oyuncularından biri.
Bu sezon menajeri tarafından da büyük övgüler aldı. Guardiola Kasım ayında şöyle demişti: "Çok fazla gol atmıyor ya da tüm asistlere dahil olmuyor. Bunu hiç yapmadı, ama bize ve kendisine istatistiklerde yer almayan, bizim için inanılmaz derecede değerli birçok şey katıyor. Kariyerim boyunca çalıştırdığım en iyi oyunculardan biri."
Guardiola, Bernardo oynadığında 'daha iyi uyuyor'
Manchester City'nin yıldızı, sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Ancak Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kalmasını istediğini açıkça belirtti. Guardiola gazetecilere şunları söyledi: "Man City ve kendim için Bernardo'nun sonsuza kadar kalmasını çok isterim. Ancak Bernie ile çok konuştuk ve Bernie kendisi ve ailesi için en iyisini seçmek zorunda. Bu sezon, gelecek sezon, 10 yıl sonra ne olursa olsun, o bu kulübün uzun tarihindeki en büyük oyuncularından biri olmaya devam edecek.
Bernardo'yu takımda oynatmaya karar verdiğimde daha iyi uyuyorum, yatağa gidip daha iyi uyuyorum. Sağlığıma dikkat etmeliyim ve kesinlikle, o başka bir tip. O bir rekabetçi. Gözlerinde hala ateş var. Asla mazeret aramaz. Asla. Ve bu yüzden o, her maçta nasıl rekabet ettiği ile çok özel bir oyuncu."
Sırada ne var?
Bernardo, son üç Premier League maçında da kart gördü ve Manchester City'nin Leeds United deplasmanında şampiyonluk mücadelesine devam edeceği Cumartesi günü bu serinin uzamasını önlemek isteyecektir.
