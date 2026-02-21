Goal.com
Manchester City'nin Newcastle maçındaki oyuncu puanları: Erling Haaland asistçiye dönüştü, Nico O'Reilly ise Arsenal'e şampiyonluk yarışında baskı kurmak için sahneye çıktı

Nico O'Reilly, Manchester City'yi Newcastle'ı 2-1 mağlup ederek Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal ile arasındaki farkı sadece iki puana indirerek inanılmaz sezonuna devam etti. O'Reilly, Lewis Hall tarafından kısa süre sonra dengelenen muhteşem bir açılış golü attı. Ancak City'nin altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, Erling Haaland'ın güzel ortasıyla yaptığı kafa vuruşuyla takımının üstünlüğünü yeniden sağladı.

Bu, Norveçli oyuncunun sezonun yedinci asistiydi ve bu sezon ligde sadece Bruno Fernandes ondan daha fazla gol hazırladı. Newcastle savunmacısı Dan Burn, ilk yarı bitmeden topu ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

İlk yarıyı domine eden City, ikinci yarıda kontrolü elinde tutmakta zorlandı ve son düdüğe kadar dişlerini sıkmak zorunda kaldı. Uzatma dakikalarında Newcastle'ın tehlikeli atağına maruz kalan City, kaleci Nick Pope'un ceza sahasında yarattığı kaosun üstesinden geldi.

Düdük, City taraftarlarının boğazlarından çıkan ve kuzey Londra'ya kadar duyulan bir uğultuyla karşılandı ve Arsenal'e Tottenham ile oynayacakları derbi öncesinde bir uyarı gönderdi.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Her ne kadar üst düzey kurtarışlar yapması gerekmese de, maç boyunca tetikte olmak zorundaydı. Newcastle'ın ortalarına oldukça iyi karşılık verdi ve uzatma dakikalarında Harvey Barnes ve kaleci Nick Pope'u durdurarak iki önemli müdahale yaptı.

    Matheus Nunes (6/10):

    Zayıf uzaklaştırması Newcastle'a beraberliği yakalama fırsatı verdi, ancak sonuca ulaşmak için elinden geleni yaptı.

    Ruben Dias (5/10):

    Newcastle'ın hızlı kontrataklarında birkaç kez yakalandı ve Guardiola, Anthony Gordon'u düşürdüğü için sarı kart gördükten sonra onu devre arasında oyundan almakla akıllıca bir karar verdi.

    Marc Guehi (7/10):

    Her zamanki gibi sakin ve iddialı bir performans sergiledi.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Hall'un şutunu saptırarak topu ağlara gönderdi, ancak şanssızdı. İkinci yarıda Anthony Elanga'yı kritik bir müdahaleyle durdurarak telafi etti. Ceza sahasına girdiğinde maçı koparabilirdi, ancak topu kontrol edemedi.

    Orta saha

    Bernardo Silva (7/10):

    Kaptan, Newcastle'ın kontra ataklarını durdurmada önemli bir rol oynayarak bir kez daha istikrarlı bir performans sergiledi.

    Rodri (7/10):

    Takıma ilk yarıda üstünlük sağlaması için zemin hazırladı ve ardından avantajlarını korumak için elinden geleni yaptı.

    Nico O'Reilly (9/10):

    Akademide oynadığı hücum orta saha rolünde yine mükemmel bir performans sergiledi ve sezonun altıncı golüyle golcü kimliğini kanıtladı. İlk yarının sonlarında bir orta için uzanırken hat-trick yapmaya çok yaklaştı.

    Saldırı

    Antoine Semenyo (6/10):

    İyi hareketler sergiledi ancak son pas ve şutlarda yetersiz kaldı, Pope'a zayıf bir şut attı.

    Erling Haaland (8/10):

    Bu sefer gol atamadı ama O'Reilly'nin ikinci golünde muhteşem bir asist yaptı ve son üçte savunmada elinden geleni yaptı.

    Omar Marmoush (6/10):

    Newcastle karşısında her zamanki gibi gol atamadı ve oldukça sakin bir gece geçirdi, ancak ikinci yarıda oyundan çıkmadan önce açılış golüne asist yaptı.

    Yedekler ve Menajer

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Yedek kulübesinden muazzam bir performans sergiledi, yıldırım hızıyla Elanga'yı durdurdu.

    Rayan Cherki (6/10):

    İkinci yarıda City'nin hücumuna biraz daha tehlike kattı, ancak şanssızlık yaşadı.

    Phil Foden (N/A):

    Maçın bitimine üç dakika kala Semenyo'nun yerine oyuna girdi.

    Pep Guardiola (7/10):

    Dias'ı Khusanov ile değiştirmekle çok akıllıca bir karar verdi. İlk yarıdaki performanstan ve ikinci yarıdaki ruh halinden memnun olacaktır.

