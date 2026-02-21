Manchester City'nin Newcastle maçındaki oyuncu puanları: Erling Haaland asistçiye dönüştü, Nico O'Reilly ise Arsenal'e şampiyonluk yarışında baskı kurmak için sahneye çıktı

Bu, Norveçli oyuncunun sezonun yedinci asistiydi ve bu sezon ligde sadece Bruno Fernandes ondan daha fazla gol hazırladı. Newcastle savunmacısı Dan Burn, ilk yarı bitmeden topu ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

İlk yarıyı domine eden City, ikinci yarıda kontrolü elinde tutmakta zorlandı ve son düdüğe kadar dişlerini sıkmak zorunda kaldı. Uzatma dakikalarında Newcastle'ın tehlikeli atağına maruz kalan City, kaleci Nick Pope'un ceza sahasında yarattığı kaosun üstesinden geldi.

Düdük, City taraftarlarının boğazlarından çıkan ve kuzey Londra'ya kadar duyulan bir uğultuyla karşılandı ve Arsenal'e Tottenham ile oynayacakları derbi öncesinde bir uyarı gönderdi.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendiriyor...