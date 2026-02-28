Leeds, 3 dakika içinde skoru açmalıydı. Marc Guehi, orta sahada Dominic Calvert-Lewin'in müdahalesiyle yere düştü, ancak faul çalınmadı ve ev sahibi takım hızlı bir kontra atağa çıktı. Brenden Aaronson'un, boşta kalan Calvert-Lewin'e yaptığı ortada, top dışarıya gitti.

Leeds birçok yarı fırsatı kaçırdıktan sonra, hızlı bir kontra atakta bir başka altın fırsat yakaladı, ancak Gianluigi Donnarumma, son çizgiyi aşarken ofsayt pozisyonunda olabilecek Aaronson'un şutunu kurtardı. Hemen ardından, Karl Darlow, Nico O'Reilly'nin şutunu iki kez üst üste refleksle kurtardı.

İlk yarının son vuruşunda City öne geçti. Rayan Cherki'nin çizgiler arasına attığı nefis pas Rayan Ait-Nouri'ye ulaştı ve Ait-Nouri, Antoine Semenyo'nun golü atması için alçak bir orta yaptı.

İkinci yarıda City, Omar Marmoush ile iki kez gole yaklaştı. Marmoush, bir başka alçak ortadan ön direkte topu dışarı attı, ardından Ruben Dias'ın ilk şutunun arka direğe kadar gitmesi üzerine topu dışarı attı. Darlow daha sonra bir kornerden Guehi'nin kafasını uzaklaştırmak için harika bir kurtarış yaptı.

Leeds, geç bir beraberlik golü için yoğunluğunu yeniden keşfetti ve Jaka Bijol'un derin bir köşe vuruşundan kafayla vurduğu top az farkla dışarı çıkınca neredeyse golü buluyordu. Ancak ev sahibi takımın en yakın gol fırsatı bu oldu ve Pep Guardiola'nın adamları Etihad'a üç değerli puanı götürmeyi başardı.

GOAL, Elland Road'daki City oyuncularını değerlendiriyor...