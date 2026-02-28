Goal.com
Manchester City'nin Leeds maçı oyuncu değerlendirmeleri: Erling Haaland'a kim ihtiyaç duyar ki? Antoine Semenyo ve Rayan Cherki, Pep Guardiola'nın adamları Arsenal ile arasındaki farkı kapatırken göz kamaştırdı

Manchester City, Cumartesi günü Leeds United'ı 1-0 yenerek Premier League lideri Arsenal'e iki puan yaklaşmayı başardı. Leeds, Elland Road'da oynadığı son 25 akşam maçında yenilgi yüzü görmemişti, ancak bu seri, hafif bir sakatlık nedeniyle maça çıkamayan Erling Haaland'ın yokluğunda City tarafından sonlandırıldı.

Leeds, 3 dakika içinde skoru açmalıydı. Marc Guehi, orta sahada Dominic Calvert-Lewin'in müdahalesiyle yere düştü, ancak faul çalınmadı ve ev sahibi takım hızlı bir kontra atağa çıktı. Brenden Aaronson'un boşta kalan Calvert-Lewin'e yaptığı ortada, Calvert-Lewin topu dışarıya attı.

Leeds için birçok yarı şans kaçtı, ta ki hızlı bir kontra atakta bir başka altın fırsat gelene kadar. Gianluigi Donnarumma, son çizgiyi geçerken ofsayt pozisyonunda olabilecek Aaronson'un şutunu kurtarmak için dik durdu. Hemen ardından diğer tarafta Karl Darlow, Nico O'Reilly'nin şutunu arka arkaya iki güzel refleks kurtarışla önledi.

İlk yarının son vuruşunda City öne geçti. Rayan Cherki'nin çizgiler arasına attığı nefis pas Rayan Ait-Nouri'ye ulaştı ve Ait-Nouri, Antoine Semenyo'nun golü atması için alçak bir orta yaptı.

İkinci yarıda City, Omar Marmoush ile iki kez gole yaklaştı. Marmoush, bir başka alçak ortadan ön direkte topu dışarı attı, ardından Ruben Dias'ın ilk şutunun arka direğe kadar gitmesi üzerine topu dışarı attı. Darlow daha sonra bir kornerden Guehi'nin kafa vuruşunu müthiş bir kurtarışla uzaklaştırdı.

Leeds, geç bir beraberlik golü için yoğunluğunu yeniden keşfetti ve Jaka Bijol'un derin bir köşe vuruşundan kafayla yaptığı vuruş az farkla dışarı çıkınca neredeyse golü buluyordu. Ancak ev sahibi takımın en yakın gol fırsatı bu oldu ve Pep Guardiola'nın adamları Etihad'a üç değerli puanı götürmeyi başardı.

GOAL, Elland Road'daki City oyuncularını değerlendiriyor...

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    City baskı altındayken birkaç güzel kurtarış yaptı.

    Matheus Nunes (6/10):

    Leeds, maçın başlarında Nunes'i presle hedef aldı ancak bu yoğunluğu sürdüremedi ve maç ilerledikçe Nunes daha rahat nefes alabildi.

    Ruben Dias (7/10):

    City, Leeds'in yoğun baskısı altında ezilince savunmayı üstlendi.

    Marc Guehi (6/10):

    İlk yarıda Calvert-Lewin'in tehdidini hiç kontrol edemedi. Nunes gibi, Leeds biraz daha geri çekildiğinde oyunun kontrolünü ele geçirmeyi başardı.

    Rayan Ait-Nouri (8/10):

    Neden kanat oyuncusu olarak da oynadığını anlayabileceğiniz bir akşam geçirdi. Kanatta dans eder gibi ilerledi ve Leeds taraftarları her sahaya çıktığında korkuya kapıldı.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP

    Orta saha

    Rodri (6/10):

    Leeds'in baskısına karşı koyamadı, ancak baskı azaldığında kendini toparlayarak iyi paslar verdi.

    Bernardo Silva (6/10):

    Ev sahibi takımın en iyi performansını sergilediği dönemde benzer şekilde gölge gibi peşinde koştu, ancak maçın sonunda bunun pek önemi kalmadı.

    Nico O'Reilly (6/10):

    City'nin ilerleme kaydetmekte zorlandığı dönemlerde ceza sahasına girdi. Sol kanatta Cherki ve Ait-Nouri ile iyi bir uyum sergiledi. Sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

    Rayan Cherki (8/10):

    Orta saha ile hücum arasında serbest bir rol üstlendi, hatlar arasında dolaşarak Leeds savunmasını açan paslar verdi, bunlardan biri de ilk yarıda uzatma dakikalarında Semenyo'nun golüydü. Maçın sonlarında Ake ile değiştirildi.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Antoine Semenyo (8/10):

    Ait-Nouri'nin Leeds'in altı metre kutusuna gönderdiği alçak ortayı tamamlayarak, City için altıncı golünü attı.

    Omar Marmoush (5/10):

    İlk yarıda hiç varlık gösteremedi, ikinci yarıda ise birkaç altın değerinde fırsatı kaçırdı. Haaland'ın nadir bir şekilde yokluğundan yararlanamadı. Savinho ile değiştirildi.

    Yedekler ve Menajer

    Savinho (5/10):

    Marmoush'un yerine oyuna girdi. Mısırlı oyuncudan bile daha az tehditkar bir oyun sergiledi.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Sakatlanan O'Reilly'nin yerine oyuna girdi. City'nin biraz geride kaldığı bir anda takıma enerji kattı.

    Nathan Ake (N/A):

    Son dakikalarda Cherki'nin yerine oyuna girdi.

    Pep Guardiola (7/10):

    City maçın başında zorlandı ama pes etmedi ve oyun planı, zorlu bir deplasman maçında galibiyete ulaşmalarını sağladı.

