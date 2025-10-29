Getty
Manchester City'nin büyük buhranı: 61 milyon dolarlık kabus! Guardiola açıkladı
Man City'de kabus gibi dönem
Phillips'in Etihad Stadyumu'ndaki dönemi inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı. 2022'de 45 milyon sterlin (61 milyon dolar) karşılığında Leeds United'dan transfer olduktan sonra, ilk sezonunda sadece 12 maça çıkabildi. Guardiola daha sonra onu kiralık olarak gönderdi; önce West Ham United'a kiraladı ve ilk birkaç maçında pahalı bir penaltı ve kırmızı kartla dolu bir kabus dönemi geçirdi. Daha sonra Ipswich Town'a kiraladı ve burada küme düştü ve Tractor Boys formasıyla 19 maçta forma giydi. Sürgün hayatı, birçok kişinin City kariyerinin tamamen bittiğini düşünmesine neden oldu.
Orta saha oyuncusuna yeni bir kulüp bulması söylendi, ancak yüksek maaşı ve 2028'e kadar devam eden mevcut sözleşmesi, bu yaz başka bir takıma transfer olamadığı için bir engel teşkil etti. Phillips, 24 Eylül'de 645 gün sonra ilk kez City forması giydi ve Carabao Kupası üçüncü tur mücadelesinde Huddersfield'ı 2-0 yendikleri maçın son yedi dakikasında yedek kulübesinden oyuna girdi.
Guardiola'nın planı?
Çarşamba günü Swansea ile oynanacak Carabao Kupası maçı öncesinde Guardiola, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun ilk 11'de yer almayacağını ancak deplasman kadrosunda yer alabileceğini doğruladı.
için hayır, ama belki bizimle seyahat eder. O, takımın, takımın bir oyuncusu. Geri dönüyor, bizimle antrenman yapıyor, ona herhangi bir oyuncu gibi davranıyoruz. Oynayıp oynamayacağına karar vermek bana ait. Her zaman inanılmaz bir adam. Onu soyunma odasında görmek büyük bir keyif." dedi.
Man City'nin sakat futbolcuları
City, çapraz bağlardan kurtulduktan sonra uyluk sakatlığı yaşayan kilit orta saha oyuncusu ve eski Ballon d'Or ödüllü Rodri'den mahrum kalmaya devam edecek. Yıldız forvet Erling Haaland da geçen hafta sonu Aston Villa maçında direğe çarparak sert bir darbe almıştı.
Kadrosu ve sakatlık sorunları hakkında bilgi veren Guardiola, "Khusa [Abdukodir Khusanov] yarın birkaç dakika oynamaya hazır, Rodri ise henüz hazır değil. Yani kısmen bizimle antrenman yaparak iyileşiyor. Ancak elbette, kas sakatlıklarıyla ilgili iki kez yaşananlardan sonra bu hafta nasıl olduğunu göreceğiz. Erling, onu bugün görmedim ama bir sakatlıktı ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ama şimdi öğleden sonra antrenman yapacağız ve nasıl hissettiğini daha iyi anlayacağız." dedi.
City için sırada ne var?
Haaland, Unai Emery'nin takımına karşı son dakikalarda yaşadığı çarpışmanın ardından ciddi bir sakatlık yaşamamış olsa da, City teknik direktörü hafta ortasında Lig Kupası için kadro değişikliğine gidebilir. City, çeyrek finaldeki yerini garantilemek için Çarşamba günü Swansea deplasmanına gidecek.
Hafta sonu Villa Park'ta hem Omar Marmoush hem de Rayan Cherki yedek kulübesinden oyuna girdi. İlki 84. dakikada oyuna girerken, ikincisi 76. dakikada yaz transferi Tijjani Reijnders'ın yerine oyuna girdi. İkili, sezona sakatlıklarla başlamaları nedeniyle bu sezon ligde sadece bir gol atabildi ve City'nin Haaland'ın gol yükünü hafifletmek için ikilinin kale önünde ağırlıklarını koymaya başlaması gerekiyor.
Swansea maçının ardından City, Premier Lig'de iki kritik maçta Bournemouth ve Liverpool ile karşılaşacak ve milli maç arasından önce Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Cityzens, Aston Villa mağlubiyetinin ardından Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor ve lig lideri Arsenal'in altı puan gerisinde bulunuyor.
