Manchester City'nin büyük buhranı: 61 milyon dolarlık kabus! Guardiola açıkladı

Phillips'in Etihad Stadyumu'ndaki dönemi inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı. 2022'de 45 milyon sterlin (61 milyon dolar) karşılığında Leeds United'dan transfer olduktan sonra, ilk sezonunda sadece 12 maça çıkabildi. Guardiola daha sonra onu kiralık olarak gönderdi; önce West Ham United'a kiraladı ve ilk birkaç maçında pahalı bir penaltı ve kırmızı kartla dolu bir kabus dönemi geçirdi. Daha sonra Ipswich Town'a kiraladı ve burada küme düştü ve Tractor Boys formasıyla 19 maçta forma giydi. Sürgün hayatı, birçok kişinin City kariyerinin tamamen bittiğini düşünmesine neden oldu.

Orta saha oyuncusuna yeni bir kulüp bulması söylendi, ancak yüksek maaşı ve 2028'e kadar devam eden mevcut sözleşmesi, bu yaz başka bir takıma transfer olamadığı için bir engel teşkil etti. Phillips, 24 Eylül'de 645 gün sonra ilk kez City forması giydi ve Carabao Kupası üçüncü tur mücadelesinde Huddersfield'ı 2-0 yendikleri maçın son yedi dakikasında yedek kulübesinden oyuna girdi.