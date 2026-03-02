Manchester City, Newcastle'ın bek oyuncusu Tino Livramento için dev transfer teklifinde bulunmaya hazır

Bu transfer, Paris Saint-Germain'in 2021 yılında Achraf Hakimi için Inter'e ödediği 60 milyon sterlin (76 milyon dolar) tutarındaki mevcut dünya rekorunu gölgede bırakacak gibi görünüyor. Ayrıca, 2019 yılında Juventus'tan Joao Cancelo için 57 milyon sterlin (72 milyon dolar) ödeyen City'nin elinde bulunan bu pozisyon için İngiliz rekorunu da geçecek. TEAMtalk'un bildirdiği gibi, kaynaklar Newcastle'ın Livramento'nun ayrılması durumunda 70 milyon sterlin talep edeceğini düşünüyor, ancak ücret ne olursa olsun, bunun bir dünya rekoru olacağı neredeyse kesin.

City, takımının temeli için büyük harcamalar yapmaya alışkın ve Josko Gvardiol ile dünyanın en pahalı stoper rekorunu elinde bulunduruyor. Livramento'yu tarihin en pahalı bek oyuncusu yapmak, iç ve Avrupa'daki hakimiyetini sürdürme niyetinin bir göstergesi olacaktır. İngiltere milli takım oyuncusu St James' Park'tan ayrılmak için resmi bir talepte bulunmamış olsa da, City kampında defans oyuncusunun Manchester'a transfer olmak istediğine dair güven artıyor.