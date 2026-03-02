Getty/GOAL
Manchester City, Newcastle'ın bek oyuncusu Tino Livramento için dev transfer teklifinde bulunmaya hazır
Şehir, Livramento'yu transfer etmekten emin
City, Kyle Walker'ın ayrılmasından bu yana taktiksel bir sorun olarak kalan sağ bek pozisyonuna kalıcı bir çözüm bulmak için sabırsızlanıyor. Matheus Nunes, Wolves'tan orta saha oyuncusu olarak transfer edilmesine rağmen bu sezon bu pozisyonu başarıyla doldururken, akademi ürünü Rico Lewis de yüksek puanlı bir seçenek olmaya devam ediyor. Ancak transfer ekibi, Livramento'yu önümüzdeki on yıl boyunca bu pozisyonu domine edecek ideal profil olarak görüyor. Etihad yönetimi, 23 yaşındaki oyuncuyu geçen yazdan beri takip ediyor, ancak Newcastle'ın onu yeni bir uzun vadeli sözleşmeye bağlamakta zorlanmasıyla ilgi daha da arttı. Magpies, geçen yılın başından beri sözleşme uzatımı için görüşmeler yapmaya çalışıyor, ancak henüz bir ilerleme kaydedilmedi. City, durumu tam olarak biliyor ve oyuncunun mevcut sözleşmesinin 2028'e kadar sürmesine ve resmi olarak transfer talebinde bulunmamış olmasına rağmen, İngiltere'nin umut vadeden oyuncusunu St James' Park'tan uzaklaştırmayı başarabileceğine inanıyor.
Yeni bir dünya rekoru mu geliyor?
Bu transfer, Paris Saint-Germain'in 2021 yılında Achraf Hakimi için Inter'e ödediği 60 milyon sterlin (76 milyon dolar) tutarındaki mevcut dünya rekorunu gölgede bırakacak gibi görünüyor. Ayrıca, 2019 yılında Juventus'tan Joao Cancelo için 57 milyon sterlin (72 milyon dolar) ödeyen City'nin elinde bulunan bu pozisyon için İngiliz rekorunu da geçecek. TEAMtalk'un bildirdiği gibi, kaynaklar Newcastle'ın Livramento'nun ayrılması durumunda 70 milyon sterlin talep edeceğini düşünüyor, ancak ücret ne olursa olsun, bunun bir dünya rekoru olacağı neredeyse kesin.
City, takımının temeli için büyük harcamalar yapmaya alışkın ve Josko Gvardiol ile dünyanın en pahalı stoper rekorunu elinde bulunduruyor. Livramento'yu tarihin en pahalı bek oyuncusu yapmak, iç ve Avrupa'daki hakimiyetini sürdürme niyetinin bir göstergesi olacaktır. İngiltere milli takım oyuncusu St James' Park'tan ayrılmak için resmi bir talepte bulunmamış olsa da, City kampında defans oyuncusunun Manchester'a transfer olmak istediğine dair güven artıyor.
Elliot Anderson için yarış
City'nin yaz transfer planları St James' Park soyunma odasıyla sınırlı değil. City'nin ayrıca bu yaz Elliot Anderson'ın transferini tamamlamak için en avantajlı konumda olduğuna inandığı bildiriliyor. Eski Newcastle oyuncusu Nottingham Forest'ta büyük bir çıkış yakaladı ve Manchester United'ın yoğun ilgisini çekti. Ancak City, yaklaşan transfer döneminde kadrosunu yenilemek amacıyla iki önemli yıldızını takımdan ayrılmasına izin verirken, Anderson'ın transferini kazanmayı umuyor.
Anderson'ın peşinde olması, City'nin en iyi yerli yetenekleri kadrosuna katma konusundaki kararlılığını gösteriyor ve bu, potansiyel olarak şehirdeki rakibinin aleyhine olabilir. Orta saha önceliğini korurken, tanınmış yıldızların potansiyel ayrılığı, gelecek sezon kadronun daha genç bir görünüme kavuşmasının önünü açabilir. City, hem defansif takviyelere hem de Forest yıldızı gibi çok yönlü orta saha motorlarına odaklanarak, rakiplerinin önünde kalmak için agresif bir şekilde hareket ediyor gibi görünüyor.
Etihad'da daha geniş transfer planları
Anderson ve Livramento'nun olası transferleri, birkaç önemli oyuncunun ayrılmasıyla aynı zamana denk gelebilir. Aston Villa'nın James Trafford için rekabete girmeye hazır olduğu bildirilirken, Savinho, Rodri ve John Stones gibi oyuncuların da takımdan ayrılacağı söyleniyor. Bu arada kulüp, efsanevi menajerini çevreleyen dış gürültüyle de uğraşmak zorunda. Haberlere göre Pep Guardiola, futbol kariyerinin sonlarında temsil ettiği Al-Ahli'nin ilgisini giderek daha fazla çekiyor. Katar kulübünün onun durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor.
