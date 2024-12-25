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Pep Guardiola Manchester City 2024Getty
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, büyük korkusunu açıkladı

P. GuardiolaM.CityEvertonM.City - EvertonPremier Lig

Pep Guardiola, Manchester City'nin son dönemdeki düşüşünü Boxing Day'de sona erdirmeye çalışacağını bildirdi ancak korkusunu da itiraf etti.

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Haberin devamı aşağıda
  • Guardiola, Everton'a karşı temkinli olduğunu itiraf etti
  • City son 12 maçından birini kazandı
  • Boxing Day'de Toffees ile karşılaşacaklar
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