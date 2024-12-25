Manchester City Menajeri Pep Guardiola, büyük korkusunu açıkladı

GettyRitabrata Banerjee ve Can ÖzerManchester City Menajeri Pep Guardiola, büyük korkusunu açıkladıP. GuardiolaM.CityEvertonM.City - EvertonPremier LigPep Guardiola, Manchester City'nin son dönemdeki düşüşünü Boxing Day'de sona erdirmeye çalışacağını bildirdi ancak korkusunu da itiraf etti.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaGuardiola, Everton'a karşı temkinli olduğunu itiraf ettiCity son 12 maçından birini kazandıBoxing Day'de Toffees ile karşılaşacaklarFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱