Manchester City Menajeri Pep Guardiola, büyük korkusunu açıkladı

Pep Guardiola, Manchester City'nin son dönemdeki düşüşünü Boxing Day'de sona erdirmeye çalışacağını bildirdi ancak korkusunu da itiraf etti.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Guardiola, Everton'a karşı temkinli olduğunu itiraf etti

City son 12 maçından birini kazandı

Boxing Day'de Toffees ile karşılaşacaklar Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱