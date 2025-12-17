Manchester City, küme düşürülecek mi?

Manchester City'nin kural ihlali iddialarına ilişkin duruşma Eylül 2024'te başladı ve 10 hafta sürdü. Duruşmanın sonucu henüz kamuoyuna açıklanmadı ve sürecin uzunluğu birçok eleştiriye neden oldu. Premier League CEO'su Richard Master, BBC Sport'a şunları söyledi: "Kuralları uygulamaktan başka mutlu bir alternatif yok, bu yarışmanın dürüstlüğüyle ilgili bir konu - nihayetinde değerle ilgili - ve bu ilke, çok zor, çok karmaşık veya çok maliyetli olduğu için hiçbir şekilde göz ardı edilmemelidir."

Sonuç için uzun bekleyiş devam ederken, City'nin suçlu bulunması halinde alabileceği olası cezalar hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Kulübün şampiyonluklarının elinden alınabileceği, ciddi puan düşüşü yaşayabileceği ve hatta ligden atılabileceği konuşuluyor.