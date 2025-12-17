Getty Images Sport
Manchester City, küme düşürülecek mi?
Man City hala karar bekliyor
Manchester City'nin kural ihlali iddialarına ilişkin duruşma Eylül 2024'te başladı ve 10 hafta sürdü. Duruşmanın sonucu henüz kamuoyuna açıklanmadı ve sürecin uzunluğu birçok eleştiriye neden oldu. Premier League CEO'su Richard Master, BBC Sport'a şunları söyledi: "Kuralları uygulamaktan başka mutlu bir alternatif yok, bu yarışmanın dürüstlüğüyle ilgili bir konu - nihayetinde değerle ilgili - ve bu ilke, çok zor, çok karmaşık veya çok maliyetli olduğu için hiçbir şekilde göz ardı edilmemelidir."
Sonuç için uzun bekleyiş devam ederken, City'nin suçlu bulunması halinde alabileceği olası cezalar hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Kulübün şampiyonluklarının elinden alınabileceği, ciddi puan düşüşü yaşayabileceği ve hatta ligden atılabileceği konuşuluyor.
Manchester City finansal raporunda güncelleme yayınladı
Manchester City, bu hafta yayınladığı mali raporunda durumla ilgili bir güncelleme yaptı. Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Bu beyanların yayınlandığı tarihte, bağımsız komisyon konuyu hala inceleme aşamasındadır. Grubun geleceği ve sürdürülebilirliği hakkındaki değerlendirmelerine dayanarak, yönetim kurulu üyeleri, Grubun faaliyetlerine devam edebileceğini ve bu mali tabloların onaylanmasından sonraki 12 ay içinde vadesi gelen yükümlülüklerini yerine getirebileceğini makul bir şekilde beklediklerini teyit etmektedir. Sonuç olarak, mali tablolar faaliyetlerin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır."
Karar Noel'den önce mi verilecek?
Manchester City'nin FFP suçlamalarına ilişkin karar, bu olayı ilgiyle takip eden birçok futbol taraftarı için gecikmiş gibi görünüyor. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola Şubat ayında bir ay içinde "karar ve ceza" beklediğini söylemişti, ancak son spekülasyonlar Kasım ayındaki milli maç arası dönemde bir gelişme olabileceğini işaret ediyordu. Bu tarihler çoktan geçti ve eski Manchester City finans danışmanı Stefan Borson, kararın Noel'den önce açıklanabileceğini iddia ediyor. TalkSPORT'ta, eski Crystal Palace başkanı ve yorumcu Simon Jordan ile birlikte şunları söyledi: "Simon [Jordan] kararın gelecek yıl açıklanacağını düşünüyor, ama ben Noel'den önce açıklanabileceğini düşünüyorum. Karar uzun süredir beklenen bir şey, yapabilecekleri pek bir şey yok. O kadar uzun sürmez."
Karar verildikten sonra da saga devam edecek
Bu uzun bekleyişin ardından, davanın sonucu herkes tarafından memnuniyetle karşılanacak olsa da, bu, meselenin sonu anlamına gelmeyecektir. Manchester City'nin aleyhine bir karar çıkması halinde temyize gitmesi ve kazanması halinde tazminat talep etmesi bekleniyor. Bu iki senaryo da davanın uzamasına ve daha fazla gecikmeye neden olacaktır. Öte yandan, City'ye yaptırım uygulanması halinde diğer kulüpler de tazminat talep edebilir ve hukuki yollara başvurabilir. Avukat Yasin Patel, BBC Sport'a beklentilerini şöyle açıkladı: "Sonuç ne olursa olsun, korkarım ki bu, her iki taraf için de şampiyonluk yarışının sonu olmayacak. Bu, devam edecek olan iki atlı bir yarış. Karar ne olursa olsun, bunun son olduğunu düşünmüyorum. Hangi tarafta olursam olayım, temyize gideceğim."
