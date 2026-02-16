Getty/GOAL
Manchester City kalecisi James Trafford, Gianluigi Donnarumma transferi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi
Trafford, 1 numara olma umuduyla Man City'ye geri döndü.
City'nin akademi sisteminde kariyerine başlayan Trafford, 2025 yazında Burnley ile 27 milyon sterlin (37 milyon dolar) tutarında bir anlaşma imzalanınca tanıdık bir ortama geri döndü. Avrupa U21 Şampiyonası şampiyonu olarak ve A milli takımda oynamayı hedefleyerek Manchester'a geri döndü.
Guardiola, sezonu Trafford'u kaleci olarak başlattı, ancak Paris Saint-Germain'de İtalya milli takımının devasa kalecisi Donnarumma'nın ayrılmasıyla Euro 2020 şampiyonu Donnarumma'yı transfer ederek birçok kişiyi, kendi takımındaki bazı oyuncular da dahil olmak üzere, şaşkına çevirdi.
Donnarumma 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) karşılığında transfer edildi ve hemen City'nin ilk tercih edilen kalecisi oldu. Bu durum Trafford'u yedek rolüne mahkum etti ve 31 Ağustos'tan bu yana Premier League'de forma giyemedi. O, Blues'un kupa kalecisi oldu ve tüm turnuvalarda 11 maça çıktı.
Donnarumma transferi sürpriz oldu
Trafford, Etihad'da ilk 11'de yer almaya hazır olduğu için City'nin Donnarumma'ya olan ilgisi konusunda bilgilendirilmediğini itiraf ediyor. O şöyle diyor: "Böyle bir durumun yaşanmasını beklemiyordum, ama yaşandı, o yüzden kabullenmek zorundayım. Yaşandığına göre her gün çok çalışıyorum ve ne olacağını bekliyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum."
Trafford, City'de 1 numara olacağına dair hiçbir zaman söz verilmediğini, ancak o sıranın başında olacağını beklediğini vurguluyor. Şöyle ekliyor: "Hayır, öyle değildi, ama [plan] gerçekleşmedi. Neyse o. Futbol böyledir, neyse odur, her gün çalışmaya devam etmelisiniz ve gelen maçlarda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bu, kariyerime ekleyeceğim başka bir deneyim ve evet, iyi bir öğrenme süreci oldu."
Trafford bu yaz yine transfer olacak mı?
Guardiola, City'nin komşusu Salford'u 2-0 mağlup ettiği FA Cup dördüncü tur maçında ona nadir bir başlangıç fırsatı verdikten sonra Trafford hakkında şunları söyledi: "O çok güvenilir. Fantastik bir kaleci."
Bu övgü, Trafford'u bir sonraki transfer döneminde cazip teklifler gelirse kalması gerektiğine ikna etmek için yeterli olmayacaktır. Geleceğin ne getireceği sorulduğunda şunları ekledi: "Her günü tek tek ele alalım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım, ne olursa olsun. Elbette bir sözleşmem var, bu yüzden gelecek sezon ne olacağını bilmiyorum. Tek bildiğim, her günü tek tek yaşayıp, kendimi geliştirmeye çalışacağım."
City'nin bu sezon birçok alanda gösterdiği etkileyici ilerleme, Trafford'un takımda kalmasına yardımcı oluyor. Takım, FA Cup'ta beşinci tura, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya, Carabao Cup finaline yükseldi ve bir başka Premier League şampiyonluğu için mücadeleye devam ediyor.
İngiltere kadrosu: Trafford Dünya Kupası kadrosuna seçilecek mi?
Ancak Donnarumma, üst düzey yarışmalarda ve Avrupa şampiyonu olma yolunda daha fazla tercih edilecek gibi görünüyor. Sezon ilerledikçe Trafford'un düzenli olarak sahaya çıkma şansı azalabilir ve bu da İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in dikkatini çekmesini giderek zorlaştıracaktır.
Ancak, Three Lions'ın düzenli 1 numara Jordan Pickford'un arkasında destek seçenekleri için başka yerlere bakmayı planladığına dair hiçbir işaret almadı.
Trafford, Dünya Kupası'nda yer alma iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bunun yeterli olup olmadığı konusunda onlarla konuşmadım, ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve her gün çok sıkı antrenman yapıyorum, bu tamamen bana bağlı. Tabii ki herkes benim durumumu biliyor, bu yüzden ne zaman oynarsam oynayayım, elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor."
İngiltere, Mart ayı sonunda Uruguay ve Japonya ile karşılaşacak. Bu maçlar, Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunu belirlemeden önceki son maçlar olacak, yani Trafford'un Kuzey Amerika'ya giden uçakta yerini garantilemek için onay alması gerekiyor.
