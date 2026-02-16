Manchester City kalecisi James Trafford, Gianluigi Donnarumma transferi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi

City'nin akademi sisteminde kariyerine başlayan Trafford, 2025 yazında Burnley ile 27 milyon sterlin (37 milyon dolar) tutarında bir anlaşma imzalanınca tanıdık bir ortama geri döndü. Avrupa U21 Şampiyonası şampiyonu olarak ve A milli takımda oynamayı hedefleyerek Manchester'a geri döndü.

Guardiola, sezonu Trafford'u kaleci olarak başlattı, ancak Paris Saint-Germain'de İtalya milli takımının devasa kalecisi Donnarumma'nın ayrılmasıyla Euro 2020 şampiyonu Donnarumma'yı transfer ederek birçok kişiyi, kendi takımındaki bazı oyuncular da dahil olmak üzere, şaşkına çevirdi.

Donnarumma 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) karşılığında transfer edildi ve hemen City'nin ilk tercih edilen kalecisi oldu. Bu durum Trafford'u yedek rolüne mahkum etti ve 31 Ağustos'tan bu yana Premier League'de forma giyemedi. O, Blues'un kupa kalecisi oldu ve tüm turnuvalarda 11 maça çıktı.