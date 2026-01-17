Getty Images Sport
Manchester City'nin ilgilendiği Barcelona'nın genç yeteneği, serbest kalma bedelini kendi ödedi
Flick ocak takviyeleri istiyor
Flick ocak takviyeleri istiyorAralık ayında Barcelona teknik sorumlusu Hansi Flick, Andreas Christensen’in diz sakatlığı nedeniyle takımın savunma hattında takviyeye ihtiyaç duyabileceğini açıkça dile getirmişti. Ronald Araujo mental sağlığını toparlamak adına verdiği aranın ardından takıma dönmüş olsa da, Alman teknik insan savunmada daha fazla alternatif istiyordu.
Flick o dönemde şunları söylemişti: “Ocak transfer döneminde bir savunmacı mı? Göreceğiz. Deco ile konuşacağım, belki yarın, bugün değil. Benim için her şeyden önce önemli olan Andreas’ın (Christensen) iyi durumda geri dönmesi.” Ocak ayının başında ise Christensen’in sakatlığının düşündüğünden daha ciddi olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte Flick, kulüp yönetimine oldukça net bir mesaj verdi.
Şöyle devam etti: “Teknik ekibimle konuştum, Deco ile de sık sık görüşüyoruz. Ronald [Araujo] döndüğünde stoper hattında iyi alternatiflerimiz olduğunu düşünüyoruz. Joao her iki kanatta da oynayabiliyor ve bize farklı opsiyonlar sunuyor. Ama sonuçta henüz her şey netleşmiş değil. Yine de bu transfer gerçekleşirse mutlu olurum. Hücum için de başka bir seçenek olur. Bir stoper transferini konuştuk ama bence bu hamle daha mantıklı; kaliteli ve üst düzey bir oyuncu.”
“Son iki yıldır oyuncu alırken akıllı davranmak zorundayız. Diğer kulüpler gibi yüz milyonlar harcayabilecek durumda değiliz. Ama bence bu iyi bir şey; oyuncularımızın gelişimini görebiliyorsunuz. Gençlerimiz ilerleme kaydediyor ve onlara güveniyoruz. Şimdi tecrübeli bir isim getirme fırsatımız var. Gelirse memnun olurum.”
Nitekim Barcelona bu isteği karşıladı ve Al-Hilal’den sağ bek Joao Cancelo’yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Barcelona’nın genç yeteneği ayrılmaya hazırlanıyor
Ancak buna karşın Barcelona, gelecek vadeden bir başka genç ismi kaybetmeye hazırlanıyor. İspanyol basınından Sport ve Mundo Deportivo, 18 yaşındaki Dro Fernandez’in bu ay La Liga liderinden ayrılacağını öne sürüyor. Genç orta saha, daha fazla A takım süresi bulabilmek için yeni bir yol arayışında. Bu sezon A takımda beş maçta forma giymesine rağmen, Fernandez’in düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği belirtiliyor. Barcelona’nın futbol direktörü Deco’nun, sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan oyuncunun kontratını uzatmak için çaba sarf ettiği, ancak Fernandez’in kulübe ayrılma kararını bildirdiği aktarılıyor.
Gazeteci Ben Jacobs’a göre Manchester City, Chelsea ve Borussia Dortmund genç oyuncu için devrede; ancak Paris Saint-Germain şu an bir adım önde. Jacobs, taraflar arasında olumlu görüşmeler yapıldığını ancak henüz imzaların atılmadığını da ekliyor. Öte yandan, Barcelona’daki 10 numara rotasyonunda Fermin Lopez ve Dani Olmo’nun Fernandez’in önünde yer alması, Flick yönetiminde kısa vadede net bir forma yolunun bulunmamasına neden oluyor.
Flick'in Fernandez öfkesi
Ortaya çıkan bu iddiaların ardından Hansi Flick’in, Fernandez’in Barcelona’dan ayrılacak olmasına büyük tepki gösterdiği belirtiliyor. Eski Bayern Münih çalıştırıcısının, genç orta sahaya özel bir sempati duyduğu ve yeteneğini fazlasıyla takdir ettiği ifade ediliyor. Flick, geçen yaz Barcelona’nın Japonya ve Güney Kore’deki sezon öncesi turnesine Fernandez’i de dahil etmiş, bu sezon ise ona A takımdaki ilk maçını oynatmıştı. Bu nedenle yaşananlar, Blaugrana teknik sorumlusu için “büyük bir hayal kırıklığı” olarak değerlendiriliyor. Flick ayrıca kulübün, heyecan verici bir yeteneğin elinden kayıp gitmesine göz yumduğunu düşünüyor.
Barcelona için sırada ne var?
Barcelona’nın Fernandez’i kadroda tutup tutamayacağı ya da genç oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Geleceğine dair bu gelişmelerin ardından, Fernandez’in pazar günü Real Sociedad’a karşı oynanacak lig maçında, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Slavia Prag ile yapılacak karşılaşmada ya da gelecek pazar ligde Oviedo’ya karşı iç sahadaki maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu.
