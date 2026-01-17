Manchester City'nin ilgilendiği Barcelona'nın genç yeteneği, serbest kalma bedelini kendi ödedi

Flick ocak takviyeleri istiyorAralık ayında Barcelona teknik sorumlusu Hansi Flick, Andreas Christensen’in diz sakatlığı nedeniyle takımın savunma hattında takviyeye ihtiyaç duyabileceğini açıkça dile getirmişti. Ronald Araujo mental sağlığını toparlamak adına verdiği aranın ardından takıma dönmüş olsa da, Alman teknik insan savunmada daha fazla alternatif istiyordu.

Flick o dönemde şunları söylemişti: “Ocak transfer döneminde bir savunmacı mı? Göreceğiz. Deco ile konuşacağım, belki yarın, bugün değil. Benim için her şeyden önce önemli olan Andreas’ın (Christensen) iyi durumda geri dönmesi.” Ocak ayının başında ise Christensen’in sakatlığının düşündüğünden daha ciddi olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte Flick, kulüp yönetimine oldukça net bir mesaj verdi.

Şöyle devam etti: “Teknik ekibimle konuştum, Deco ile de sık sık görüşüyoruz. Ronald [Araujo] döndüğünde stoper hattında iyi alternatiflerimiz olduğunu düşünüyoruz. Joao her iki kanatta da oynayabiliyor ve bize farklı opsiyonlar sunuyor. Ama sonuçta henüz her şey netleşmiş değil. Yine de bu transfer gerçekleşirse mutlu olurum. Hücum için de başka bir seçenek olur. Bir stoper transferini konuştuk ama bence bu hamle daha mantıklı; kaliteli ve üst düzey bir oyuncu.”

“Son iki yıldır oyuncu alırken akıllı davranmak zorundayız. Diğer kulüpler gibi yüz milyonlar harcayabilecek durumda değiliz. Ama bence bu iyi bir şey; oyuncularımızın gelişimini görebiliyorsunuz. Gençlerimiz ilerleme kaydediyor ve onlara güveniyoruz. Şimdi tecrübeli bir isim getirme fırsatımız var. Gelirse memnun olurum.”

Nitekim Barcelona bu isteği karşıladı ve Al-Hilal’den sağ bek Joao Cancelo’yu kiralık olarak kadrosuna kattı.