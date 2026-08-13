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Jeremy Doku Manchester City Liverpool 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Manchester City’de resmen: Doku sözleşmesini yeniledi

M.City
Transfers
J. Doku

Belçikalı oyuncu 2031'e kadar sözleşmesini yeniledi

Manchester City, Jérémy Doku’yu takımda tuttu ve Belçikalı hücum kanadına uzun yıllar daha güvenme isteğini resmiyete döktü. 2002 doğumlu oyuncu, Citizens ile sözleşmesini 2031’e kadar uzattı ve İngiliz kulübünün gelecek planlarında oyuncunun ne kadar merkezi bir role sahip olduğunu ortaya koyan yeni bir beş yıllık anlaşmaya imza attı.

Eylül 2023’te Rennes’ten Manchester’a gelen Doku, zamanla takım içinde önemli bir yer edinmeyi başardı ve özellikle bire birdeki özellikleri, hızı ve kanatta sayısal üstünlük yaratma kapasitesiyle dikkat çekti. Manchester City’nin stratejik gördüğü bir profil olan Doku’ya kulüp, uzun vadeli yatırım yapma kararı aldı.

  • "Maresca'nın oyun tarzını seviyoruz, oyuncular için heyecan verici" diyen Belçikalı futbolcu, teknik direktörün felsefesine duyduğu takdiri vurguladı. Bu sözler, kulübün teknik projesini sağlamlaştırmayı hedeflediği bir dönemde Doku ile ortam arasındaki uyumu ortaya koyuyor.


    İngiltere'ye gelişinden bu yana Doku'nun performansı dikkat çekici oldu: Manchester City formasıyla 126 maça çıkıp 21 gol attı; genç yaşına rağmen buna şimdiden zengin bir kupa koleksiyonu da eklendi. Citizens'taki döneminde bir Premier League, bir FA Cup, bir İngiltere Lig Kupası ve bir Community Shield kazandı.


    2031'e kadar uzanan yeni sözleşme bu nedenle açık bir mesaj niteliği taşıyor: Manchester City, Doku'yu geleceğini inşa edeceği parçalardan biri olarak görüyor. Belçikalı kanat oyuncusu ise kendi adına mavi formayla macerasını sürdürmeye hazır; hedefi takım içindeki ağırlığını daha da artırmak ve zaten önemli olan kupa dolabını daha da zenginleştirmek.

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