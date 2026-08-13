Manchester City, Jérémy Doku’yu takımda tuttu ve Belçikalı hücum kanadına uzun yıllar daha güvenme isteğini resmiyete döktü. 2002 doğumlu oyuncu, Citizens ile sözleşmesini 2031’e kadar uzattı ve İngiliz kulübünün gelecek planlarında oyuncunun ne kadar merkezi bir role sahip olduğunu ortaya koyan yeni bir beş yıllık anlaşmaya imza attı.

Eylül 2023’te Rennes’ten Manchester’a gelen Doku, zamanla takım içinde önemli bir yer edinmeyi başardı ve özellikle bire birdeki özellikleri, hızı ve kanatta sayısal üstünlük yaratma kapasitesiyle dikkat çekti. Manchester City’nin stratejik gördüğü bir profil olan Doku’ya kulüp, uzun vadeli yatırım yapma kararı aldı.