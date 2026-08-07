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enzo-fernandez(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Manchester City'de orta sahada devrim: Enzo Fernandez için hamle, Bouaddi de gündemde

M.City
Transfers
E. Fernandez
A. Bouaddi

Guardiola'nın yerine kulübede Maresca'nın yer aldığı Manchester City, orta sahasını yeniden şekillendirmek istiyor.

Manchester City, orta sahasını yeniden şekillendirmek için çalışmaları hızlandırdı. Rodri'nin ayrılığı artık giderek daha olası hale gelirken, İngiliz kulübü Altın Top sahibi İspanyol yıldızın mirasını devralacak profilleri belirlemek için şimdiden harekete geçti. Rodri'nin, son Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülüyle taçlanan ve mutlak başrol oynadığı bir sezonun ardından Barcelona'ya yaklaşması bekleniyor.


City yönetimi hazırlıksız yakalanmak istemiyor ve orta sahayı güçlendirmek için şimdiden net bir strateji başlattı. Elliot Anderson'ın transferini resmileştiren Manchester City, kadro kalitesini korumak ve Enzo Maresca'ya yeni taktiksel çözümler sunmak için en az iki üst düzey orta saha oyuncusu daha kadrosuna katmayı hedefliyor.

  • Enzo bir numaralı hedef

    İlk hedef Enzo Fernandez olmaya devam ediyor. Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, İngiliz kulübü, hem kulüp hem de Maresca tarafından mutlak öncelik olarak görülen Arjantinli orta saha oyuncusu için somut bir girişimde bulunmaya hazır. Ancak transfer görüşmelerinin oldukça karmaşık geçmesi bekleniyor: Oyuncunun değeri çok yüksek ve kulübünü onunla yollarını ayırmaya ikna etmek önemli bir yatırım gerektirecek. Zorluklara rağmen City, bir anlaşmaya varmak için gerekli şartların oluşup oluşmadığını anlamak adına önümüzdeki haftalarda nabız yoklamaya kararlı.

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  • Buna paralel olarak, Fas formasıyla oynadığı son Dünya Kupası'nın sürpriz isimlerinden biri olan Ayyoub Bouaddi'nin adaylığı da güç kazanıyor. Genç orta saha oyuncusu, performansları sayesinde çok sayıda Avrupa devinin dikkatini çekti, ancak Manchester City hızlı davrandı. Taraflar arasındaki ilk temaslar şimdiden kuruldu ve İngiliz kulübünün hedefi, rekabet kızışmadan önce bir anlaşmaya varmak.


    Bu nedenle önümüzdeki haftalar, City'nin orta sahasının geleceği açısından belirleyici olacak. Rodri ayrılığa her geçen gün daha da yaklaşırken, Manchester City belirlediği büyük hedeflerden en az birini hızla sonuçlandırmak istiyor. Anderson'ın gelişiyle başlayan ve giderek hız kazanması beklenen güçlendirme hamlesine de böylece devam etmeyi amaçlıyor.

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