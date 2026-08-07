Manchester City'de orta sahada devrim: Enzo Fernandez için hamle, Bouaddi de gündemde

Manchester City, orta sahasını yeniden şekillendirmek için çalışmaları hızlandırdı. Rodri'nin ayrılığı artık giderek daha olası hale gelirken, İngiliz kulübü Altın Top sahibi İspanyol yıldızın mirasını devralacak profilleri belirlemek için şimdiden harekete geçti. Rodri'nin, son Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülüyle taçlanan ve mutlak başrol oynadığı bir sezonun ardından Barcelona'ya yaklaşması bekleniyor.





City yönetimi hazırlıksız yakalanmak istemiyor ve orta sahayı güçlendirmek için şimdiden net bir strateji başlattı. Elliot Anderson'ın transferini resmileştiren Manchester City, kadro kalitesini korumak ve Enzo Maresca'ya yeni taktiksel çözümler sunmak için en az iki üst düzey orta saha oyuncusu daha kadrosuna katmayı hedefliyor.