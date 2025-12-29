Manchester City, 65 milyon euro'luk yıldızı transfer ediyor!

Altı ay önce, Semenyo'nun hiçbir yere gitmeyeceği görünüyordu. 25 yaşındaki oyuncu, 2030 yılına kadar Bournemouth ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve kulüp hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra şunları söyledi: "Bu kulüpte hem saha içinde hem de saha dışında çok büyüdüm ve sezon öncesi hazırlıklarına dönmeden önce sözleşme imzalamış olmaktan çok mutluyum. Taraftarlardan personele ve takım arkadaşlarıma kadar, kulüp çevresindeki insanları ne kadar övsem azdır. Burası harika bir yer ve Bournemouth'a geri dönüp yeni sezonun başlamasına az kala sıkı çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum."

Bournemouth'un futbol operasyonları başkanı Tiago Pinto, Semenyo'nun güney sahili kulübünün ilerlemesinde "hayati" bir rol oynadığını ve devam eden projelerinin "kilit üyesi" olduğunu ekledi.

"Antoine ile harika bir ilişkimiz var ve rekor kıran bir sezonun üzerine inşa etmeyi umduğumuz için bu ilişkinin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kulübe olan bağlılığı bizim hedeflerimizle örtüşüyor ve yeni sezona hazırlanırken neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

Aralık sonuna geldiğimizde, işler büyük ölçüde değişmiş görünüyor.