Manchester City, 65 milyon euro'luk yıldızı transfer ediyor!
Semenyo, Bournemouth'ta 'gerçekten mutluydu'
Altı ay önce, Semenyo'nun hiçbir yere gitmeyeceği görünüyordu. 25 yaşındaki oyuncu, 2030 yılına kadar Bournemouth ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve kulüp hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra şunları söyledi: "Bu kulüpte hem saha içinde hem de saha dışında çok büyüdüm ve sezon öncesi hazırlıklarına dönmeden önce sözleşme imzalamış olmaktan çok mutluyum. Taraftarlardan personele ve takım arkadaşlarıma kadar, kulüp çevresindeki insanları ne kadar övsem azdır. Burası harika bir yer ve Bournemouth'a geri dönüp yeni sezonun başlamasına az kala sıkı çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum."
Bournemouth'un futbol operasyonları başkanı Tiago Pinto, Semenyo'nun güney sahili kulübünün ilerlemesinde "hayati" bir rol oynadığını ve devam eden projelerinin "kilit üyesi" olduğunu ekledi.
"Antoine ile harika bir ilişkimiz var ve rekor kıran bir sezonun üzerine inşa etmeyi umduğumuz için bu ilişkinin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kulübe olan bağlılığı bizim hedeflerimizle örtüşüyor ve yeni sezona hazırlanırken neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."
Aralık sonuna geldiğimizde, işler büyük ölçüde değişmiş görünüyor.
Iraola, Semenyo'yu takımda tutmak istiyor
Bournemouth sezona muhteşem bir başlangıç yaptı ve Premier League tablosunda ikinci sıraya kadar yükseldi. Ancak, kötü bir performans sergiledikten sonra, şu anda 15. sırada yer alıyor ve son beş lig maçında galibiyet alamadı. Buna rağmen, Ganalı milli oyuncu 17 maçta sekiz gol attı ve üç asist yaptı. Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola'nın bu hızlı kanat oyuncusunu takımda tutmak istemesinin nedeni de budur.
Geçen hafta yaptığı açıklamada, "Hayır, Antoine bizim için ne kadar çok maç oynarsa o kadar iyi. Yıllarca bizim için oynayabilirse, çok daha iyi olur! Yıllarca oynayamazsa, aylarca oynayabilir. Sadece haftalarca oynayabilirse, haftalarca oynar, ama bizimle ne kadar uzun süre oynarsa, bizim için o kadar iyi olur. Antoine'ın durumu oldukça açık. Antoine bizim için çok önemli bir oyuncu ve bugün olduğu gibi muhtemelen iyi oynamadığı maçlarda bile her zaman gol ve asist yapma tehdidi oluşturuyor. Tabii ki onu kaybetmek istemiyorum. Bu oldukça açık, ama benim kontrolüm dışında olan bazı durumlar var. Üç gün sonra [Chelsea maçında] tekrar oynayabilecek ve bir sonraki maçta da oynayabilecek. Umarım bizimle daha çok oynar."
Man City transfer yarışını kazandı
Liverpool, Tottenham, Manchester United ve Chelsea'nin ilgisine rağmen, City 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için yarışta önde görünüyor. Semenyo'nun Cherries'deki geleceğinin Ocak transfer döneminin ilk gününe kadar netleşmesini istediği söyleniyor ve Sky Sports, temsilcilerinin City ile kişisel şartlarda anlaşmaya varmak ve 65 milyon sterlinlik transfer öncesinde sözleşme şartlarını kesinleştirmek için baskı yapacağını iddia ediyor. Pep Guardiola'nın takımı, şampiyonluk yarışında göz alıcı bir hamle yaparken, Dorset ekibiyle serbest kalma maddesi konusunda temasa geçen tek kulüp olduğu bildiriliyor.
Semenyo ve Man City için bundan sonra ne olacak?
City bu transferi tamamlayabilirse, Semenyo Salı günü Chelsea deplasmanında Bournemouth formasıyla son maçına çıkabilir. City, 1 Ocak'ta Sunderland deplasmanında, üç gün sonra ise Chelsea ile evinde karşılaşacak. Müzakereler hızlı ilerlerse, eski Bristol City oyuncusu bu maçlardan birinde forma giyebilir.
