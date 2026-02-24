Getty/GOAL
Çeviri:
Manchester City, 115 FFP suçlaması davasında suçlu bulunmaları halinde 60 puanlık puan düşüşünün 'mantıklı' olacağı konusunda uyarıldı. Uzun süren karar gecikmesinin nedeni açıklandı
Man City, FFP davasında karar bekliyor
Uzun süren bir soruşturmanın ardından, 2023 yılının başından beri Etihad Stadyumu üzerinde parasal kötü yönetim suçlamaları asılı duruyor. 2024 yılının sonlarında bağımsız bir duruşma sonuçlandı, ancak nihai karar verilmeden bir yıldan fazla zaman geçti.
Belirsizlik kimseye fayda sağlamıyor, çünkü City masumiyetini savunuyor ve sonuç açıklanmadan bir başka iç saha sezonu daha sona erebilir - Pep Guardiola'nın takımı yurt içinde ve yurt dışında daha büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.
- Getty
Kararın açıklanması neden bu kadar uzun sürdü?
Futbol finans uzmanı Kieran Maguire, Sky Bet tarafından sunulan The Overlap programına, sürecin neden bu kadar uzun sürdüğünü ve zamanlamanın neden bu kadar önemli hale geldiğini anlattı: "Savcılık ve savunma tarafından sunulan yaklaşık yarım milyon adet delil olduğunu tahmin ediyoruz. Duruşma Aralık ayının ikinci haftasında sona erdi. Yani şu anda 14 aydır sessizlik var. Dolandırıcılık davasına benzer davalarda, muhtemelen kararın verilmesi aşamasına gelindiğini düşünüyorum. Bence zorluğun bir kısmı, mahkemede son kararı verecek üç çok üst düzey kişinin olmasıydı. Bu üç kişiyi aynı anda bir araya getirmek gerçekten çok zor. Bu da davayı geciktirdi. Önümüzdeki birkaç ay içinde çözülmesi gerekiyor. Ama bunu daha önce de söylemiştik, Pep geçen Şubat ayında bir şey beklediğini söylemişti. İncelenecek çok fazla kanıt var ve suçlamalar çok, çok ciddi. Yani yeterli kanıtınız olması gerekiyor."
Şöyle ekledi: "Sezonun bitiminden bir hafta önce sonuç açıklanırsa, birçok açıdan felaket olur. Anladığım kadarıyla, hem Premier League hem de Manchester City'ye, avukatlarının kararı inceleyip ayrıntıları kontrol edebilmeleri için muhtemelen 24 saat önceden karar bildirilecek. Bildiğimiz kadarıyla, karar Dünya Kupası finali gününde açıklanabilir."
Olası yaptırımlar: Man City nasıl cezalandırılabilir?
Olası yaptırımlara ve bunların nasıl belirleneceğine geçerek, Maguire şöyle başladı: “115'in üzerinde suçlama var, peki Premier League lehine mi yoksa Manchester City lehine mi 70-50 gibi bir oran çıkarsa ne olacak? Manchester City'nin işbirliği yapmama suçundan suçlu bulunması oldukça muhtemel ve bu durumda UEFA'nın yaptığı gibi önemli bir para cezası alması muhtemel. Puan kesintisi olursa, Premier Lig bunu bir zafer olarak ilan edecektir."
Bir aşamada City'nin Premier Lig'den ihraç edilebileceği iddia edildi. Maguire bunun neden olamayacağını yineledi, ancak Blues, onları üst lig tablosunda aşağıya düşürecek ağır bir puan cezasına çarptırılabilir. Yönetim kurulu düzeyinde de köklü değişiklikler olabilir.
Maguire şöyle devam etti: "Premier Lig, Manchester City'yi League One veya League Two'ya düşüremez, çünkü bu EFL'nin kararıdır ve Manchester City'ye karşı EFL tarafından kanıtlanmış herhangi bir suçlama yoktur. Bu nedenle, puan kesintisi olması gerekir.
"Önceki örnekleri incelersek, Everton ve Nottingham Forest'a üç yıllık bir dönemde tek bir suçtan dolayı altı ve dört puanlık puan kesintisi uygulanmıştı. Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar dokuz yıllık bir dönemi kapsıyor, bu yüzden çok daha büyük bir ceza olacak.
“Sayılar konusunda kesin bir bilgimiz yok, ancak oldukça önemli olacağı muhtemel. Forest ve Everton'da gördüğümüz rakamlara bir sıfır eklemek gerektiğini düşünüyorum, bu nedenle diğer kararlarla tutarlılık açısından 40 ila 60 puanlık bir kesinti mantıklı olacaktır.
“Daha ileri gitmek isterlerse, bunun ciddiyetini bilmiyoruz. Forest ve Everton vakalarında, suçlamalar tamamen FFP ile ilgiliydi. Manchester City'ye yönelik suçlamalar zaten ima edildi, bu yüzden bu kadar uzun sürüyor.
“Kurumsal dolandırıcılık çok ciddi bir suçlamadır. Yönetim kurulu istifa etmek zorunda kalır. Bu suçlama kanıtlandığında, Premier League'in diğer üyeleriyle, hissedarı olduğunuz Premier League'in kendisiyle aynı toplantı odasında nasıl bulunabilirsiniz?
“Serie A'da Juventus'a olanlara bakarsanız, yönetim kurulu, oyuncu maaşları hakkında doğru olmadığı kanıtlanan iddialarda bulundukları için istifa etmek zorunda kaldı. Burada bir dürüstlük sorunu var, yani Manchester City suçlu bulunursa - City, Premier League gibi büyük bir özgüvene sahip - yönetim kurulu istifa etmek zorunda kalacak ve bu, kulübün tamamen yeniden yapılandırılması anlamına gelebilir.”
- Getty Images
Manchester City, Premier Lig'den düşecek mi?
Aston Villa, Liverpool ve Chelsea'de görev yapmış eski Premier Lig başkanı Christian Purslow, puan düşüşü yeterince büyük olursa City'nin yine de üst ligden düşebileceğine inanıyor.
The Football Boardroom'a verdiği demeçte Purslow, "Akıllıca bir karar, Premier League'in başkanı olsaydım, bu konuyu avukatlara bırakırdım. Herkesin kabul ettiği sürece bırakalım.
"Benim demek istediğim çok basit. Bu konu yargıçlara bırakıldığında, ne kadar uzun sürerse sürsün, bu bir emsal teşkil edecektir. Emsal, spor cezasıdır. Spor cezası, büyük olasılıkla önemli puan kesintileri olacak ve bu da sonuçta küme düşmeye yol açabilir."
City şu anda Premier League tablosunda ikinci sırada, lider Arsenal'in beş puan gerisinde. Ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, FA Cup beşinci turunda ve Carabao Cup finalinde yer alıyorlar.
Reklam