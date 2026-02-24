Manchester City, 115 FFP suçlaması davasında suçlu bulunmaları halinde 60 puanlık puan düşüşünün 'mantıklı' olacağı konusunda uyarıldı. Uzun süren karar gecikmesinin nedeni açıklandı

Olası yaptırımlara ve bunların nasıl belirleneceğine geçerek, Maguire şöyle başladı: “115'in üzerinde suçlama var, peki Premier League lehine mi yoksa Manchester City lehine mi 70-50 gibi bir oran çıkarsa ne olacak? Manchester City'nin işbirliği yapmama suçundan suçlu bulunması oldukça muhtemel ve bu durumda UEFA'nın yaptığı gibi önemli bir para cezası alması muhtemel. Puan kesintisi olursa, Premier Lig bunu bir zafer olarak ilan edecektir."

Bir aşamada City'nin Premier Lig'den ihraç edilebileceği iddia edildi. Maguire bunun neden olamayacağını yineledi, ancak Blues, onları üst lig tablosunda aşağıya düşürecek ağır bir puan cezasına çarptırılabilir. Yönetim kurulu düzeyinde de köklü değişiklikler olabilir.

Maguire şöyle devam etti: "Premier Lig, Manchester City'yi League One veya League Two'ya düşüremez, çünkü bu EFL'nin kararıdır ve Manchester City'ye karşı EFL tarafından kanıtlanmış herhangi bir suçlama yoktur. Bu nedenle, puan kesintisi olması gerekir.

"Önceki örnekleri incelersek, Everton ve Nottingham Forest'a üç yıllık bir dönemde tek bir suçtan dolayı altı ve dört puanlık puan kesintisi uygulanmıştı. Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar dokuz yıllık bir dönemi kapsıyor, bu yüzden çok daha büyük bir ceza olacak.

“Sayılar konusunda kesin bir bilgimiz yok, ancak oldukça önemli olacağı muhtemel. Forest ve Everton'da gördüğümüz rakamlara bir sıfır eklemek gerektiğini düşünüyorum, bu nedenle diğer kararlarla tutarlılık açısından 40 ila 60 puanlık bir kesinti mantıklı olacaktır.

“Daha ileri gitmek isterlerse, bunun ciddiyetini bilmiyoruz. Forest ve Everton vakalarında, suçlamalar tamamen FFP ile ilgiliydi. Manchester City'ye yönelik suçlamalar zaten ima edildi, bu yüzden bu kadar uzun sürüyor.

“Kurumsal dolandırıcılık çok ciddi bir suçlamadır. Yönetim kurulu istifa etmek zorunda kalır. Bu suçlama kanıtlandığında, Premier League'in diğer üyeleriyle, hissedarı olduğunuz Premier League'in kendisiyle aynı toplantı odasında nasıl bulunabilirsiniz?

“Serie A'da Juventus'a olanlara bakarsanız, yönetim kurulu, oyuncu maaşları hakkında doğru olmadığı kanıtlanan iddialarda bulundukları için istifa etmek zorunda kaldı. Burada bir dürüstlük sorunu var, yani Manchester City suçlu bulunursa - City, Premier League gibi büyük bir özgüvene sahip - yönetim kurulu istifa etmek zorunda kalacak ve bu, kulübün tamamen yeniden yapılandırılması anlamına gelebilir.”