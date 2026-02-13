Man Utd, İskoçya milli takım oyuncusu Scott McTominay'ın Napoli'den Premier League'e dönüş hayallerini gerçekleştirmesine öncülük ediyor

Napoli de bunu kabul ediyor. Kulübün küresel iş geliştirme sorumlusu Leonardo Giammarioli, talkSPORT'a uzaktan gelen hayran bakışları savuşturmaya çalıştıklarını şöyle anlatıyor: "Evet, tabii ki endişeliyim. Ama sonuçta, özellikle çok iyi bir insan olan Scott, birkaç yıl içinde bir üst seviyeye çıkarsa mutlu oluruz. Belki şimdi değil, belki gelecek yıl değil, ama o bunu hak ediyor.

"Stuttgart'a bakın, Nick Woltemade'yi tutmak istediler, ama böyle bir teklif geldiğinde [Newcastle United'dan 65 milyon sterlin], oyuncu gitmek istiyorsa ve para önemliyse, yapabileceğiniz pek bir şey yok. İtalyan takımları için zor; İtalyan ligi gelir kaybetmeye devam ediyor."

Tuttomercatoweb, McTominay'ın 2026'da transfer olmayı düşündüğünü, çünkü kendisi ve kız arkadaşı Cam Reading eve dönmeyi düşündüklerini iddia ediyor. “Er ya da geç” Premier Lig'e transfer olmayı hedeflediği söyleniyor.

TMW raporunda şöyle deniyor: "Onu iyi tanıyanlar, Napoli'de mutlu olduğunu söylüyor. Napoli'den memnun. Ama aynı zamanda er ya da geç [İngiliz] Premier Lig'e dönmeyi hayal ediyor. Onu İngiltere'ye geri almaya hazır olduğu bildirilen birçok takım arasında, kim önde biliyor musunuz? Manchester United."