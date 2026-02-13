Getty
Man Utd, İskoçya milli takım oyuncusu Scott McTominay'ın Napoli'den Premier League'e dönüş hayallerini gerçekleştirmesine öncülük ediyor
McTominay, Napoli'deki ilk sezonunda tarih yazdı.
McTominay, 2024 yazında 32 milyon sterlin (44 milyon dolar) karşılığında Napoli'ye transfer oldu. Profesyonel rahatlık alanını terk ettikten sonraki ilk sezonunda şampiyonluk ve MVP ödülünü kazandı ve tarih kitapları yeniden yazıldı.
Denis Law'un bir İskoç oyuncunun tek bir Serie A sezonunda attığı en fazla gol rekoru 63 yıl sonra kırılırken, McTominay Ballon d'Or adaylığı kazandı ve İtalya'da Yılın Oyuncusu seçildi.
Bu sezon şimdiden çift haneli gol sayısına ulaşan ve etkileyici performansını sürdüren oyuncu, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak, bir sonraki transfer dönemi açıldığında kendisine ilgi gösterilmesi bekleniyor.
McTominay transferinde Man Utd 'öncü rol' oynuyor
Napoli de bunu kabul ediyor. Kulübün küresel iş geliştirme sorumlusu Leonardo Giammarioli, talkSPORT'a uzaktan gelen hayran bakışları savuşturmaya çalıştıklarını şöyle anlatıyor: "Evet, tabii ki endişeliyim. Ama sonuçta, özellikle çok iyi bir insan olan Scott, birkaç yıl içinde bir üst seviyeye çıkarsa mutlu oluruz. Belki şimdi değil, belki gelecek yıl değil, ama o bunu hak ediyor.
"Stuttgart'a bakın, Nick Woltemade'yi tutmak istediler, ama böyle bir teklif geldiğinde [Newcastle United'dan 65 milyon sterlin], oyuncu gitmek istiyorsa ve para önemliyse, yapabileceğiniz pek bir şey yok. İtalyan takımları için zor; İtalyan ligi gelir kaybetmeye devam ediyor."
Tuttomercatoweb, McTominay'ın 2026'da transfer olmayı düşündüğünü, çünkü kendisi ve kız arkadaşı Cam Reading eve dönmeyi düşündüklerini iddia ediyor. “Er ya da geç” Premier Lig'e transfer olmayı hedeflediği söyleniyor.
TMW raporunda şöyle deniyor: "Onu iyi tanıyanlar, Napoli'de mutlu olduğunu söylüyor. Napoli'den memnun. Ama aynı zamanda er ya da geç [İngiliz] Premier Lig'e dönmeyi hayal ediyor. Onu İngiltere'ye geri almaya hazır olduğu bildirilen birçok takım arasında, kim önde biliyor musunuz? Manchester United."
McTominay Old Trafford'a geri dönebilir mi?
United, efsanevi akademi sisteminin bir ürünü olan McTominay'in kulüpte 255 maça çıkmasının ardından onu satmaya karar verdi. Kırmızı Şeytanlar'ın İskoçya milli oyuncuyu tanıdık bir ortama geri döndürebilme yeteneği konusunda şüpheler var.
Eski United yıldızı Wes Brown, GOAL'a verdiği röportajda anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Man United'ın onu geri almak için çok para ödemesi gerekecek. Scott'ın ayrılıp bu kadar başarılı olmasına çok seviniyorum - o çok daha iyisini yaptı! Mükemmeldi.
"Bu gerçekleşir mi? Muhtemelen hayır. Konuşulan saygı inanılmaz. Scott için ne büyük bir başarı. Bazen gerçekten büyük kulüplerden ayrıldığınızda, seviyenizi korumak zor olabilir - normalde bir düşüş olur. Ama o gittikçe daha da iyiye gitti. O harika bir delikanlı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı. Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum, ama neden böyle söylentiler olduğunu anlayabiliyorum.
“Geri dönebilir mi? Bacakları var. Artık doğru pozisyonda oynuyor, o da orta saha oyuncusu değil. Bunu insanlara defalarca anlatmaya çalıştım. Büyük olduğu için herkes onun orta saha oyuncusu olduğunu düşünüyor. Bacakları var, yukarı aşağı koşabilir ve her taraftar size onun gol atmak için doğru pozisyonda olduğunu söyleyecektir.”
Transfer haberleri: Man Utd orta saha takviyesi için transfer piyasasında
United, Brezilyalı yıldız Casemiro'yu serbest transfer olarak kaybetmeye hazırlanırken orta saha takviyesi için transfer piyasasında aktif. Kulüp kaptanı Bruno Fernandes'in Old Trafford'da birinci takım planlarının bir parçası olarak ne kadar süre daha yer alacağı da merak konusu.
Kırmızı Şeytanlar, Nottingham Forest'ın yıldızı Elliott Anderson ve Crystal Palace'ın oyun kurucusu Adam Wharton ile ilgileniyor, ancak Napoli'de çıkış kapısı açılırsa McTominay'ın adı istek listesinin en üstüne çıkabilir.
