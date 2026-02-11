Goal.com
Man City'nin Fulham maçındaki oyuncu puanları: Sıra sizde, Arsenal! Erling Haaland ve Antoine Semenyo muhteşem hücum performanslarıyla öne çıkarken, Nico O'Reilly ve Phil Foden de etkileyici bir oyun sergiledi.

Erling Haaland, yaklaşık iki ay sonra ilk açık oyun golünü attı ve Manchester City, Fulham'ı 3-0 yenerek Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal'e bir kez daha uyarıda bulundu. Pep Guardiola'nın takımı, Pazar günü Liverpool'da elde ettiği muhteşem geri dönüş galibiyetinin momentumunu sürdürdü ve ilk yarıda üç gol atarak rakibine acımasızca üstünlük sağladı.

Antoine Semenyo, 24. dakikada yakın mesafeden boşta kalan topa atlayarak City'ye üstünlüğü sağladı ve Bournemouth'tan 64 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra kulüp için attığı beşinci golünü kaydetti. City, yarım saatlik bir süre sonunda Nico O'Reilly'nin muhteşem golüyle üstünlüğünü ikiye katladı. O'Reilly, Semenyo ile paslaşarak konuk takımın savunmasını aştı ve Bernd Leno'yu geçerek golü attı.

City, Marc Guehi'ye yapılan faul nedeniyle VAR tarafından reddedilen bir penaltı talebinde bulundu, ancak kısa süre sonra üçüncü golünü attı. Haaland, Phil Foden'ın pasının ardından ceza sahası dışından alt köşeye şutunu gönderdi. Bu, Haaland'ın 20 Aralık'ta West Ham'a karşı attığı ilk golüydü, Foden ise son 14 maçında ilk kez gol katkısı yaptı.

Üç gol farkla önde olan Guardiola, Haaland'ı devre arasında oyundan aldı ve ardından Foden, Rodri ve Bernardo Silva'yı da oyundan çıkardı. Anlaşılır bir şekilde yoğunluklarını düşürdüler, ancak Aralık ayında Craven Cottage'da oynanan 5-4'lük heyecan verici maçta olduğu gibi Fulham'a geri dönme şansı vermediler.

Bu sonuç, Arsenal'in liderlik farkını 3 puana indirdi ve Brentford deplasmanından bir gün önce Gunners'ı ekstra baskı altına soktu.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendiriyor...

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Anfield'da geçirdiği geceden daha rahat bir akşam geçirdi, ancak yine de Harry Wilson'ın şutunu kurtarmak ve ikinci yarının başında bir başka şutu uzaklaştırmak için iyi bir iş çıkardı.

    Matheus Nunes (7/10):

    Bir başka tehlikeli ortayla ilk golün tehlikesini yarattı ve artık sağ bekte o kadar rahat ki, geçen sezonun ortasında bu pozisyonda oynamaya başladığını unutmak kolay.

    Ruben Dias (7/10):

    Sakatlığından döndükten sonra ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta, Guehi ile umut vaat eden bir ikili oluşturarak kendinden emin ve üstün bir performans sergiledi.

    Marc Guehi (8/10):

    Büyük transferin ardından başarılı performansını sürdürüyor. Agresif bir şekilde savunma yaptı, her türlü tehlikeyi ortadan kaldırdı ve bunu çok kolaymış gibi gösterdi.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Wilson'a yaptığı güzel müdahale, hücum ve savunma açısından kusursuz performansına ekstra bir parlaklık kattı.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Rodri (7/10):

    İkinci vitesten çıkmasına gerek kalmadan klas bir performans sergiledi.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Semenyo ile muhteşem paslaşmaları ve soğukkanlı bitirişleri, şu anda ne kadar özgüvenli olduğunu ve büyüdüğü pozisyon olan orta sahada ne kadar etkili oynadığını gösterdi.

    Bernardo Silva (8/10):

    Anfield'daki muhteşem performansının devamını getirerek City'nin oyununu kontrol etti. Mükemmel performansı sayesinde 60. dakikada oyundan alınarak çok ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi hak etti.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-FULHAMAFP

    Saldırı

    Phil Foden (8/10):

    Foden'ın eskiden her zaman sergilediği, ancak yılbaşından beri gösteremediği türden bir performans. Semenyo ve Haaland'ın arkasında ileri bir pozisyonda oynayarak maçın başından itibaren tehlikeli göründü ve Haaland'ın golünü hazırlamadan önce gol atabilirdi. Calvin Bassey'e yaptığı tehlikeli faul nedeniyle puan kaybetti, ancak şanslı bir şekilde sadece sarı kart gördü.

    Erling Haaland (7/10):

    Nunes'in ortasına müdahale ederek Semenyo'nun golünde rol oynadı ve sanki hiç gol atamama sıkıntısı yaşamamış gibi golünü attı. İşini bitirdikten sonra ikinci yarıyı rahatça yedek kulübesinden izledi.

    Antoine Semenyo (9/10):

    Bir gol ve harika bir asistle, City'nin Ocak ayında onu transfer etmesi ne kadar akıllıca bir karar olduğunu bir kez daha gösterdi.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Menajer

    Omar Marmoush (5/10):

    Gol sayısını artırmak için boşa harcanan bir fırsat ve birkaç kötü dokunuşla kendini hayal kırıklığına uğrattı.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    City, Silva'nın sağladığı kontrolü bir miktar kaybettiği için birkaç kez topu kaybetti.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    City'nin temposu düştükçe yoğun bir şekilde çalıştı ama nadiren rahatsız göründü.

    Rayan Cherki (6/10):

    Maç bittiği için her zamanki aciliyetiyle oynamadı.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Rodri'nin yerine 19 dakika kala oyuna girdi.

    Pep Guardiola (8/10):

    Takımının 45 dakikada maçı bitirmesini izleyen ve ardından yıldız oyuncularına dinlenme fırsatı veren teknik direktör için ideal bir akşamdı.

