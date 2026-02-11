Man City'nin Fulham maçındaki oyuncu puanları: Sıra sende, Arsenal! Erling Haaland ve Antoine Semenyo muhteşem hücum performanslarıyla öne çıkarken, Nico O'Reilly ve Phil Foden de etkileyici bir performans sergiledi.

Antoine Semenyo, 24. dakikada yakın mesafeden boşta kalan topa atlayarak City'ye üstünlüğü sağladı ve Bournemouth'tan 64 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra kulüp için attığı beşinci golünü kaydetti. City, yarım saatlik bir süre sonunda Nico O'Reilly'nin muhteşem golüyle farkı ikiye çıkardı. O'Reilly, Semenyo ile paslaşarak konuk takımın savunmasını aştı ve Bernd Leno'yu geçerek golü attı.

City, Marc Guehi'ye yapılan faul nedeniyle penaltı talebinde bulundu ancak VAR bu talebi reddetti. Ancak kısa süre sonra üçüncü golü buldular. Phil Foden'ın pasıyla Haaland, ceza sahası dışından alt köşeye şutunu gönderdi. Bu, Haaland'ın 20 Aralık'ta West Ham'a karşı attığı ilk golüydü. Foden ise son 14 maçında ilk kez gol katkısı yaptı.

Üç gol farkla önde olan Guardiola, Haaland'ı devre arasında oyundan aldı ve ardından Foden, Rodri ve Bernardo Silva'yı da oyundan çıkardı. Anlaşılır bir şekilde yoğunluklarını düşürdüler, ancak Aralık ayında Craven Cottage'da oynanan 5-4'lük heyecan verici maçta olduğu gibi Fulham'a geri dönme şansı vermediler.

Bu sonuç, Arsenal'in liderlik farkını 3 puana indirdi ve Brentford deplasmanından bir gün önce Gunners'ı ekstra baskı altına soktu.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendiriyor...