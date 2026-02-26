"Man City cezasız kalıyor" - La Liga başkanı, 115 FFP suçlaması davası nedeniyle Premier League'i eleştirdi

La Liga başkanı Tebas, Premier League'in soruşturması hala devam ederken, City'nin 115 suçlamanın etkilerini hissetmesinin bu kadar uzun sürmesini eleştirdi.

Tebas, Londra'da düzenlenen Financial Times Business of Football Summit'te şunları söyledi: "Bunun (yönetimde) bir başarısızlık olduğunu anlıyorum – bu Manchester City'de yaşandı ve diğer kulüpler de izliyor ve dinliyor.

(Diğer kulüpler) para cezasına çarptırılıyor, puanları düşürülüyor ve kurallara uymazsanız bu normaldir. Ancak Manchester City cezasız kalıyor.

"Birçok Premier Lig kulübüyle konuşuyorum ve çoğu da bunu anlamıyor. Bu da kurumu zayıflatıyor."

"Sadece gecikme değil, genel durum da sorun. Premier League gibi büyük bir kurumda, finansal fair play kuralları olduğunda, rekabette ve kulüpler arasında çok fazla hukuki kesinlik olması gerekir.

“Vatandaşlar, sistemin herkese adil olduğunu, keyfi olmadığını, objektif olduğunu düşünmek zorundadır. Bu tür bir durum olduğunda, belirsizlik yaratırsınız ve bu da kurumun imajına zarar verir."