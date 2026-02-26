AFP
"Man City cezasız kalıyor" - La Liga başkanı, 115 FFP suçlaması davası nedeniyle Premier League'i eleştirdi
Şehir ve Premier Lig eleştirildi
La Liga başkanı Tebas, Premier League'in soruşturması hala devam ederken, City'nin 115 suçlamanın etkilerini hissetmesinin bu kadar uzun sürmesini eleştirdi.
Tebas, Londra'da düzenlenen Financial Times Business of Football Summit'te şunları söyledi: "Bunun (yönetimde) bir başarısızlık olduğunu anlıyorum – bu Manchester City'de yaşandı ve diğer kulüpler de izliyor ve dinliyor.
(Diğer kulüpler) para cezasına çarptırılıyor, puanları düşürülüyor ve kurallara uymazsanız bu normaldir. Ancak Manchester City cezasız kalıyor.
"Birçok Premier Lig kulübüyle konuşuyorum ve çoğu da bunu anlamıyor. Bu da kurumu zayıflatıyor."
"Sadece gecikme değil, genel durum da sorun. Premier League gibi büyük bir kurumda, finansal fair play kuralları olduğunda, rekabette ve kulüpler arasında çok fazla hukuki kesinlik olması gerekir.
“Vatandaşlar, sistemin herkese adil olduğunu, keyfi olmadığını, objektif olduğunu düşünmek zorundadır. Bu tür bir durum olduğunda, belirsizlik yaratırsınız ve bu da kurumun imajına zarar verir."
Man City masumiyetini koruyor
City, masumiyetini sürekli olarak savunmuş ve adını temize çıkaracak "reddedilemez kanıtlardan oluşan kapsamlı bir dosya" olduğunu ısrarla belirtmiştir.
Ancak Tebas, "Pes edemezsiniz, çünkü hukuki kesinlik daha önemlidir. Keyfi davranamayız, kararlı olmalıyız" dedi.
Premier Lig'in genel müdürü, belki de İspanyol'a bir sitem olarak, daha fazla bilgi veremeyeceğini vurguladı.
"Bu konu hakkında konuşamam, zamanlaması hakkında konuşamam.
"Sadece yorum yapamam. Üç yıl boyunca yorum yapmadım, şimdi de yapmayacağım. Bu (özel durum) bir yana, her düzenleyici kurum, yargı sisteminin verimli ve hızlı çalışmasını ister. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu."
Man City'ye 60 puanlık ceza mı?
City'nin suçlu bulunması halinde büyük bir puan düşüşüyle karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor.
Futbol finans uzmanı Kieran Maguire, Sky Bet tarafından sunulan The Overlap programında şunları söyledi: "115'in üzerinde suçlama var, peki Premier League lehine mi yoksa Manchester City lehine mi 70-50 gibi bir sonuç çıkarsa ne olacak? Manchester City'nin işbirliği yapmama suçundan suçlu bulunması oldukça muhtemel ve bu durumda UEFA'da gördüğümüz gibi önemli bir para cezasına çarptırılabilir. Puan kesintisi olursa, Premier League bunu bir zafer olarak görecektir."
Bir aşamada City'nin Premier Lig'den ihraç edilebileceği iddia edildi. Maguire bunun neden olamayacağını yineledi, ancak Blues, onları üst lig tablosunda aşağıya düşürecek ağır bir puan cezasına çarptırılabilir. Yönetim kurulu düzeyinde de köklü değişiklikler olabilir.
Maguire şöyle devam etti: "Premier Lig, Manchester City'yi League One veya League Two'ya düşüremez, çünkü bu EFL'nin kararıdır ve Manchester City'ye karşı EFL tarafından kanıtlanmış herhangi bir suçlama yoktur. Bu nedenle, puan kesintisi olmak zorundadır.
"Önceki örnekleri incelersek, Everton ve Nottingham Forest'a üç yıllık bir dönemde tek bir suçtan dolayı altı ve dört puanlık puan kesintisi uygulanmıştı. Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar dokuz yıllık bir dönemi kapsıyor, bu yüzden çok daha büyük bir ceza olacak.
“Sayılar konusunda kesin bir bilgimiz yok, ancak oldukça önemli olacağı muhtemel. Forest ve Everton'da gördüğümüz rakamlara bir sıfır eklemek gerektiğini düşünüyorum, bu nedenle diğer kararlarla tutarlılık açısından 40 ila 60 puanlık bir kesinti mantıklı olacaktır.”
Sırada ne var?
City, bir sonraki maçında Leeds United ile deplasmanda karşılaşacak. Şu anda lider Arsenal'in beş puan gerisinde ve bir maç eksiği var.
