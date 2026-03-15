Maldini, Milan'a geri dönüyor: Rossoneri'de neden başarılı olamadı?
ÖZEL GÜZERGÂH
Babası Paolo'nun efsanevi takım arkadaşı Filippo Galli, eski Milan altyapı antrenörü olarak gözde oyuncusu Daniel Maldini hakkında şöyle konuşmuştu: "Daniel, ofansif orta saha oyuncusundan ikinci forvet pozisyonuna ve hatta ofansif orta saha rolüne kadar birçok pozisyonda oynayabilir. Çok çeşitli şekillerde gol atabilir ve farklı oyun durumlarını iyi yorumlayabilir. Tüm yetenekli oyuncular gibi onun da kariyeri düz bir çizgi izlemiştir. Davranış açısından her zaman kusursuz bir çocuktu, çalışkanlık açısından ara sıra molalar verirdi ama bu büyüme sürecinin bir parçasıdır. Futbolu çok az kişinin görebileceği şekilde gören bir oyuncu. Bende en çok etkileyici olan yanı, sizi şaşırtacak hamleyi bulma yeteneğidir."
2 Şubat 2020'de Milan-Verona 1-1 maçında Serie A'daki ilk maçına çıkan Daniel Maldini, başka özel anlar da yaşıyor. 24 Eylül 2020'de Avrupa kupalarında ilk kez sahneye çıktı ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Bodø/Glimt'e karşı 3-2 kazanılan maçta Lorenzo Colombo'nun yerine oyuna girdi. 1 Ekim'de ise Rio Ave'ye karşı penaltı atışlarında 11-10 kazanılan Avrupa Ligi maçında profesyonel kariyerinde ilk kez ilk 11'de yer aldı. 6 Ocak 2021'de Milan-Juventus lig maçında ilk takımda altıncı kez forma giymesi, Maldini ailesinin üyeleri tarafından Serie A'da Rossoneri formasıyla oynanan bininci maça denk geldi (Cesare 347, Paolo 647 ve Daniel 6).
25 Eylül 2021'de, Pioli'nin teknik direktörlük yaptığı ve babası Paolo'nun yönetici olarak tribünde izlediği maçta, Stadio Picco'da Spezia'ya karşı kafayla profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı.
MONZA VE HOŞÇAKAL
Daniel'in yeteneğini henüz çocuk sayılabilecek yaşlardan beri bilen Galliani'nin, 2024 yılının Ocak ayında Maldini Jr.'ı Monza'ya transfer etme kararlılığı, 2001 doğumlu oyuncunun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Milan'dan ayrılışı, Brianza ekibinin formasıyla iyi bir izlenim bıraktıktan sonra ertesi yaz gerçekleşti ve belirli koşulların yerine getirilmesi halinde bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzaladı. 2024-2025 sezonunda, küme düşme potasında bulunan Monza'da sadece 6 ay oynadı ve 3 gol attı, ancak gerçek bir yetenek olarak önemli vuruşlar sergiledi; bu da ona önemli bir teklif ve kalite atılımı kazandırdı. 1 Şubat 2025'te Atalanta tarafından 14 milyon euroya kesin olarak transfer edildi; bu tutarın %50'si Milan'ın kasasına girdi ve bir yıl sonra Lazio ile başkente yeni bir transfer gerçekleşti.
Milan'da Neler Ters Gitti?
Maldini ve Milan denince her zaman bir romantizm vardır; bu, asla silinmeyecek, saygı, zaferler, duygu ve birliktelikle dolu bir hikayedir. Daniel, yeteneği ve örnek teşkil eden, son derece onurlu ve alçakgönüllü tavırlarıyla bu geleneği sürdürmeyi başardı; bu özellikler ailesinin de bir parçasıdır. Serie A’da gol attı ve Avrupa’da oynadı; tribünde oturan babasını mutlu etti. Neyin yanlış gittiğini kesin olarak söylemek zor; eleştirmenler ve taraftarlar, onun Milan'da başrol oynayacak seviyede olmadığını düşünenler ile Gerry Cardinale'nin babası Paolo'yu kulüpten kovmasının bedelini ödediğini düşünenler olarak ikiye ayrılıyor.