Maldini, Milan'a geri dönüyor: Rossoneri'de neden başarılı olamadı?

Babası Paolo'nun efsanevi takım arkadaşı Filippo Galli, eski Milan altyapı antrenörü olarak gözde oyuncusu Daniel Maldini hakkında şöyle konuşmuştu: "Daniel, ofansif orta saha oyuncusundan ikinci forvet pozisyonuna ve hatta ofansif orta saha rolüne kadar birçok pozisyonda oynayabilir. Çok çeşitli şekillerde gol atabilir ve farklı oyun durumlarını iyi yorumlayabilir. Tüm yetenekli oyuncular gibi onun da kariyeri düz bir çizgi izlemiştir. Davranış açısından her zaman kusursuz bir çocuktu, çalışkanlık açısından ara sıra molalar verirdi ama bu büyüme sürecinin bir parçasıdır. Futbolu çok az kişinin görebileceği şekilde gören bir oyuncu. Bende en çok etkileyici olan yanı, sizi şaşırtacak hamleyi bulma yeteneğidir."

2 Şubat 2020'de Milan-Verona 1-1 maçında Serie A'daki ilk maçına çıkan Daniel Maldini, başka özel anlar da yaşıyor. 24 Eylül 2020'de Avrupa kupalarında ilk kez sahneye çıktı ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Bodø/Glimt'e karşı 3-2 kazanılan maçta Lorenzo Colombo'nun yerine oyuna girdi. 1 Ekim'de ise Rio Ave'ye karşı penaltı atışlarında 11-10 kazanılan Avrupa Ligi maçında profesyonel kariyerinde ilk kez ilk 11'de yer aldı. 6 Ocak 2021'de Milan-Juventus lig maçında ilk takımda altıncı kez forma giymesi, Maldini ailesinin üyeleri tarafından Serie A'da Rossoneri formasıyla oynanan bininci maça denk geldi (Cesare 347, Paolo 647 ve Daniel 6).

25 Eylül 2021'de, Pioli'nin teknik direktörlük yaptığı ve babası Paolo'nun yönetici olarak tribünde izlediği maçta, Stadio Picco'da Spezia'ya karşı kafayla profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı.