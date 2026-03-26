"Maçı paramparça ettik": Weidenfeller, BVB'nin efsanevi gecesinden ayrıntıları açıkladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Málaga CF karşısında BVB, tarihindeki en büyük geri dönüşlerden birini yaşadı: İlk maçta 0-0 berabere kalan Dortmund, Felipe Santana’nın son saniyede attığı gol sayesinde rövanş maçını 3-2’ye çevirdi. Weidenfeller, “Burada gerçekten büyülü bir atmosfer vardı, inanılmazdı” diye hatırlıyor. Maç sonrası kutlama efsanevi oldu: "Eve gidip üstümüzü değiştirmek için hiç vaktimiz kalmamıştı." Bu yüzden antrenman kıyafetleriyle devam ettiler. "Yani BVB spor kıyafetleriyle kulübe girdik." Oysa Weidenfeller bir zamanlar böyle bir şeyi asla yapmayacağına yemin etmişti. Ama Malaga'daki gibi bir mucizenin ardından, kendi ilkelerini çiğneyip maç kıyafetleriyle diskoya gidebilirsin.

Ardından takım, çoğunlukla arkadaşları, aileleri ve seçilmiş Ultras taraftarlarıyla birlikte kutlama yaptı. "Ve sonra sabaha kadar ortalığı birbirine kattık."

Ancak çok geçmeden bir kırılma yaşandı. 23 Nisan akşamı, Mario Götze'nin 37 milyon euroluk çıkış maddesi sayesinde FC Bayern Münih'e transfer olacağı ortaya çıktı. Kulüp transferi hemen doğruladı. "Elbette son derece hayal kırıklığına uğradık," dedi genel müdür Hans-Joachim Watzke o zamanlar.

Haber, takımın Real Madrid ile oynayacağı yarı final maçına hazırlıklarının tam ortasında geldi. "Aslında buna inanamıyorduk," diyor Weidenfeller. "Mario o anda gözlerimizin içine bakamıyordu bile."