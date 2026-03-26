2013 ilkbaharı, Borussia Dortmund için duyguların iniş çıkışlarla dolu bir dönem olarak hatırlanacak. Calcio Berlin'in podcast'inde Roman Weidenfeller, bu dönemi – büyülü bir Şampiyonlar Ligi gecesi ile her şeyi değiştiren bir transfer arasında geçen süreci – geriye dönük olarak değerlendiriyor.
"Maçı paramparça ettik": Weidenfeller, BVB'nin efsanevi gecesinden ayrıntıları açıkladı
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Málaga CF karşısında BVB, tarihindeki en büyük geri dönüşlerden birini yaşadı: İlk maçta 0-0 berabere kalan Dortmund, Felipe Santana’nın son saniyede attığı gol sayesinde rövanş maçını 3-2’ye çevirdi. Weidenfeller, “Burada gerçekten büyülü bir atmosfer vardı, inanılmazdı” diye hatırlıyor. Maç sonrası kutlama efsanevi oldu: "Eve gidip üstümüzü değiştirmek için hiç vaktimiz kalmamıştı." Bu yüzden antrenman kıyafetleriyle devam ettiler. "Yani BVB spor kıyafetleriyle kulübe girdik." Oysa Weidenfeller bir zamanlar böyle bir şeyi asla yapmayacağına yemin etmişti. Ama Malaga'daki gibi bir mucizenin ardından, kendi ilkelerini çiğneyip maç kıyafetleriyle diskoya gidebilirsin.
Ardından takım, çoğunlukla arkadaşları, aileleri ve seçilmiş Ultras taraftarlarıyla birlikte kutlama yaptı. "Ve sonra sabaha kadar ortalığı birbirine kattık."
Ancak çok geçmeden bir kırılma yaşandı. 23 Nisan akşamı, Mario Götze'nin 37 milyon euroluk çıkış maddesi sayesinde FC Bayern Münih'e transfer olacağı ortaya çıktı. Kulüp transferi hemen doğruladı. "Elbette son derece hayal kırıklığına uğradık," dedi genel müdür Hans-Joachim Watzke o zamanlar.
Haber, takımın Real Madrid ile oynayacağı yarı final maçına hazırlıklarının tam ortasında geldi. "Aslında buna inanamıyorduk," diyor Weidenfeller. "Mario o anda gözlerimizin içine bakamıyordu bile."
"Fişimiz çekildi": Weidenfeller'in Götze'nin vedasına dair anıları
BVB yine de sportif açıdan başarılıydı: Dortmund ilk maçı 4-1'lik sansasyonel bir skorla kazandı, rövanş maçını ise 0-2 kaybetti – ancak finale yükselme garantilendi. Weidenfeller için haberin yayınlandığı zamanın yine de sonuçları oldu: "Tabii ki bu, bir nevi fişin çekilmesi gibiydi." İlk maçta ikna edici bir performans sergileyen Götze, daha sonra sakatlandı ve finali kaçırdı. Dortmund, finalde Bayern'e 1-2 yenildi.
Geriye dönüp baktığında Weidenfeller şundan emin: "Şunu iddia etmek istiyorum: Mario sezon boyunca bizimle kalsaydı, belki de finali kaybetmezdik." Ayrıca uzun vadeli etkileri de görüyor: "Mario ile birlikte oynamaya devam etseydik, Bayern'i bir iki yıl daha rahatsız ederdik diye düşünüyorum."
Menajer Volker Struth da daha sonra bu konunun ciddiyetini doğruladı. Spor direktörü Michael Zorc tarafından "son 20 yılda hiç kimseye yapılmamış kadar aşağılanmış" olduğunu belirten Struth, "Mario'nun FC Bayern'e transferi sırasında içimde kötü bir his vardı" diye itiraf etti.
