(C)Getty Images
Çeviri:
"Maç sonrası oyuncuların açıklamalarının hiçbir değeri yok!" - Luis Enrique, Ballon d'Or ödülünü kazanan Ousmane Dembele'yi, Rennes'e karşı şok edici yenilginin ardından PSG takım arkadaşlarını hedef aldığı için savundu
Enrique, yıldız oyuncu PSG takım arkadaşlarını hedef aldıktan sonra Dembele'yi savundu.
Enrique, Cuma akşamı Rennes'de yenildikten sonra Dembele'nin maç sonrası sert çıkışının ardından oyuncusunu savundu. Dembele, mağlubiyette sezonun 11. golünü kaydetti, ancak Mousa Tamari, Esteban Lepaul ve Breel Embolo'nun golleri ev sahibi takımın üç puanı almasını sağladı, bu da Avrupa'ya gitme şanslarını artırdı ve PSG'nin Cumartesi günü Paris FC'yi 5-0 mağlup eden Lens'e liderliği kaptırmasına neden oldu.
Son Ballon d'Or ödülü sahibi, PSG'nin takım için birlikte oynamaya dönmesi ve kendi başlarına oynamayı bırakması gerektiğini öne sürdü. Son birkaç ayda, Avrupa şampiyonu takım Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekiz arasında yer alamadı ve Ligue 1'de birçok kez liderlik koltuğunu kaybetti.
Ancak Enrique, Dembele'nin bu tür yorumlarının o anın heyecanı içinde yapılması doğal olduğunu savunarak yıldız oyuncusunu korudu ve 28 yaşındaki oyuncunun yorumlarına takılıp onu bu yorumlara göre yargılamanın ne gerekli ne de adil olduğunu belirtti.
- AFP
Dembele PSG'yi eleştirdikten sonra Enrique yanıt verdi
Enrique gazetecilere şunları söyledi: “Maçın sonunda oyuncuların yaptığı açıklamaların hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Koçların açıklamalarının da yok, ama oyuncuların açıklamalarının hiç değeri yok. Bir oyuncunun sorusuna cevap vermeyeceğim, bir oyuncunun açıklamasına da yanıt vermeyeceğim.
Hiçbir oyuncunun kulübün üstünde olmasına izin vermeyeceğim. Bu çok açık. Takımdan sorumlu kişi benim. Hiçbir oyuncunun kulüpten daha önemli olduğunu düşünmesine izin vermeyeceğim. Ne ben, ne spor direktörü, ne başkan, ne de kulüp. Dolayısıyla bu açıklamalar değersiz. Maç sonrası öfkenin bir sonucu ve bence bu çok açık. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok.”
"PSG öncelikli olmalı" - Dembele'nin çarpıcı sözleri
Bu, Dembele'nin Cuma günkü mağlubiyetin ardından gazetecilere verdiği demeçte şunları söylemesinin ardından geldi: "Maça kötü bir başlangıç yaptık ve Rennes'in de çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Ama bence daha fazla istek göstermeliyiz.
Paris Saint-Germain'in maçları kazanması için oynamalıyız, çünkü sahada kendi başımıza oynarsak, bu işe yaramaz, istediğimiz şampiyonlukları kazanamayız. Geçen sezon, kendimizi düşünmeden önce kulübü ön planda tuttuk ve bence özellikle bu tür maçlarda buna geri dönmemiz gerekiyor. Sezonun ikinci yarısındayız ve ön planda olması gereken Paris Saint-Germain'dir, bireysel oyuncular değil. Kendimizi düşünmek yerine kulüp için oynamalıyız."
- Getty
PSG'nin düşüşüyle Dembele'nin hayal kırıklığı yaratan sezonu
Dembele, sakatlığı nedeniyle inişli çıkışlı bir sezon geçirdi, ancak son zamanlarda en iyi formuna geri döndü ve Cuma günkü mağlubiyete kadar yedi maçlık galibiyet serisi sırasında Ligue 1'in son altı maçında altı gol attı.
Eylül ayında Ballon d'Or ödülünü kazanan ve ardından aylarca sahada tekrarlayan sakatlık sorunları yaşayan Fransız milli oyuncu için bu sezonun hayal kırıklığı yaratan bir sezon olduğu şüphe götürmez.
PSG, şu ana kadar geçen sezonki başarısını yakalamakta zorlandı, ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son aşamalarda zirveye ulaşan takımın, hem yurt içinde hem de Avrupa'da hala her şeyin mümkün olduğunu düşünürsek, her şey henüz bitmiş değil.
Parisli devler, Salı gecesi iç saha rakibi Monaco ile Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçına çıkacak ve 14. sezon üst üste son 16'ya kalmak için sekiz gün sonra rövanş maçına çıkacak.
Reklam