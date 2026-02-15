Enrique, Cuma akşamı Rennes'de yenildikten sonra Dembele'nin maç sonrası sert çıkışının ardından oyuncusunu savundu. Dembele, mağlubiyette sezonun 11. golünü kaydetti, ancak Mousa Tamari, Esteban Lepaul ve Breel Embolo'nun golleri ev sahibi takımın üç puanı almasını sağladı, bu da Avrupa'ya gitme şanslarını artırdı ve PSG'nin Cumartesi günü Paris FC'yi 5-0 mağlup eden Lens'e liderliği kaptırmasına neden oldu.

Son Ballon d'Or ödülü sahibi, PSG'nin takım için birlikte oynamaya dönmesi ve kendi başlarına oynamayı bırakması gerektiğini öne sürdü. Son birkaç ayda, Avrupa şampiyonu takım Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekiz arasında yer alamadı ve Ligue 1'de birçok kez liderlik koltuğunu kaybetti.

Ancak Enrique, Dembele'nin bu tür yorumlarının o anın heyecanı içinde yapılması doğal olduğunu savunarak yıldız oyuncusunu korudu ve 28 yaşındaki oyuncunun yorumlarına takılıp onu bu yorumlara göre yargılamanın ne gerekli ne de adil olduğunu belirtti.