Mac Allister, Arne Slot'un Liverpool'da sezon kurtaran mesajını açıkladı

Son haftalarda Anfield’daki hava köklü biçimde değişti. Liverpool, sezona felaket bir başlangıç yapmış, Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal’in oldukça gerisine düşmüş ve teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskı giderek artmıştı. Ancak Kırmızılar son 16 maçının sadece birini kaybetti. O yenilgi de Bournemouth deplasmanında gelen 3-2’lik sonuçtu.

Ardından Şampiyonlar Ligi’nde Qarabağ’a karşı alınan acımasız 6-0’lık galibiyet ve Newcastle karşısında gelen net 4-1’lik zafer, takımın sonunda eski özgüvenini yeniden yakaladığını gösterdi. Alexis Mac Allister’a göre bu dönüşüm tesadüf değil.

Kulübün resmî sitesine konuşan Dünya Kupası şampiyonu orta saha oyuncusu, belirleyici olanın özel bir taktik toplantı olduğunu açıkladı. “Teknik direktör çok iyi bir toplantı yaptı ve her iki ceza sahasında da daha iyi olmamız gerektiğini söyledi,” diyen Mac Allister sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim de istediğimiz buydu ve bence son iki maçta bunu gösterdik. Daha agresiftik, biraz daha fazla pres yaptık ve eksik olan o ‘yumruğu’ sahaya yansıttık. Önemli olan artık bunu sürdürülebilir kılmak; kilit nokta da bu.”