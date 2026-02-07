Getty/GOAL
Mac Allister, Arne Slot'un Liverpool'da sezon kurtaran mesajını açıkladı
Slot’un “iki ceza sahası” talebi gol yağmurunu başlattı
Son haftalarda Anfield’daki hava köklü biçimde değişti. Liverpool, sezona felaket bir başlangıç yapmış, Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal’in oldukça gerisine düşmüş ve teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskı giderek artmıştı. Ancak Kırmızılar son 16 maçının sadece birini kaybetti. O yenilgi de Bournemouth deplasmanında gelen 3-2’lik sonuçtu.
Ardından Şampiyonlar Ligi’nde Qarabağ’a karşı alınan acımasız 6-0’lık galibiyet ve Newcastle karşısında gelen net 4-1’lik zafer, takımın sonunda eski özgüvenini yeniden yakaladığını gösterdi. Alexis Mac Allister’a göre bu dönüşüm tesadüf değil.
Kulübün resmî sitesine konuşan Dünya Kupası şampiyonu orta saha oyuncusu, belirleyici olanın özel bir taktik toplantı olduğunu açıkladı. “Teknik direktör çok iyi bir toplantı yaptı ve her iki ceza sahasında da daha iyi olmamız gerektiğini söyledi,” diyen Mac Allister sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim de istediğimiz buydu ve bence son iki maçta bunu gösterdik. Daha agresiftik, biraz daha fazla pres yaptık ve eksik olan o ‘yumruğu’ sahaya yansıttık. Önemli olan artık bunu sürdürülebilir kılmak; kilit nokta da bu.”
Wirtz–Ekitike ortaklığı kilit rol oynuyor
Liverpool’un yükselişinde yaz transferleri Florian Wirtz ve Hugo Ekitike arasındaki uyum dikkat çekiyor. İkili, son haftalarda savunmaların baş etmekte zorlandığı bir anlayış yakaladı. Wirtz, sezonun ilk yarısındaki sönük görüntüsünü geride bırakmış gibi dururken, Ekitike ise uzun süredir eksik olan hız unsurunu takıma kazandırdı.
Bu sezon altı gole doğrudan katkı yapan ikili için Mac Allister övgü dolu ifadeler kullandı: “Birbirlerini gerçekten çok iyi tamamlıyorlar. İkisi de büyük yetenek ve kalitelerini herkes görebiliyor. Özellikle verkaçları çok seviyorlar; bu da bir anda gol ve asist üretmelerini sağlıyor,” dedi.
“Onlar adına çok mutluyum. Ne kadar iyi olduklarını gösteriyorlar ama daha önce de söylediğim gibi takım olarak hâlâ gelişmemiz gerekiyor. Bizim istediğimiz de bu.”
Etihad’ın rövanşı ve Anfield faktörü
Bu yükseliş, Manchester City’nin pazar günü Anfield’a konuk olacağı dev maç öncesinde tam zamanında geldi. Liverpool, kasım ayında Etihad Stadı’nda aldığı 3-0’lık ağır yenilginin rövanşını almak istiyor.
Mac Allister’a göre o maç, sezonun en dip noktalarından biriydi. “Sezonun başına göre çok daha iyi bir noktadayız,” diyen Arjantinli, “Manchester’daki o maçtan bu yana ciddi şekilde gelişim gösterdik,” ifadelerini kullandı. Pazar akşamı oynanacak karşılaşmada “Anfield faktörünün” belirleyici olması bekleniyor.
Pep Guardiola’nın ekibi alışılmadık derecede kırılgan bir görüntü çizerken, birçok kişi City için bir dönemin sonuna yaklaşıldığını düşünüyor. Liverpool ise bu fırsatı sezmiş durumda. Takım, nadir bulunan bir hafta içi boşluğu sayesinde dinlenme şansı yakaladı.
Mac Allister’a göre bu durum mental açıdan çok önemli: “Dinlenip düzgün çalışmak zihinsel olarak çok iyi geliyor. Anfield’da, taraftarlarımız arkamızdayken her şey biraz daha kolay oluyor. Bu maçın ne kadar anlamlı olduğunu biliyoruz.”
Unvanı kurtarma mücadelesi
Liverpool ligde şu anda altıncı sırada yer alsa da Şampiyonlar Ligi potasıyla aradaki fark giderek kapanıyor ve şampiyonluk savunması matematiksel olarak hâlâ mümkün.
Mac Allister sözlerini şöyle noktaladı: “Geçen sezonki başarının ardından bu sezonun farklı olacağını biliyorduk. Bir geçiş sürecindeyiz ama Arne buraya çok iyi fikirlerle geldi. Benim için önemli olan gelişmeye devam etmek. Çünkü bir şeyler kazanmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız.”
Kırmızılar bu yeni agresif kimliği koruyabilirse, 2025/26 sezonu henüz altın bir sonla bitebilir.
