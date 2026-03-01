Shaw'ın ayrılışı, Manchester United'ın Maxence Lacroix'nın erken golüyle 1-0 geride olduğu kritik bir anda gerçekleşti. Geçmişteki fitness sorunlarını geride bırakarak United'ın Premier League maçlarının hepsinde ilk 11'de yer alan Shaw için bu, özellikle acı bir darbe oldu.

Carrick erken bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı ve sol kanattaki boşluğu doldurmak için Noussair Mazraoui'yi oyuna soktu. Değişikliğe rağmen, United enerjik Palace karşısında ritmini bulmakta zorlandı ve devreye 1-0 geride girdi. Ancak Bruno Fernandes, Lacroix'nın Matheus Cunha'ya son adam olarak yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından, ikinci yarının başında penaltı noktasından United'ı eşitliğe taşıdı. United, Benjamin Sesko'nun uçan kafası sayesinde 2-1 galibiyetini garantiledi.