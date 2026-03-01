Getty Images Sport
Luke Shaw, Crystal Palace maçının ilk yarısında sakatlık geçirdi ve Manchester United, sakatlık darbesiyle sarsıldı
Shaw oyuna devam edemedi
Shaw, Palace'ın savunma oyuncusu Daniel Munoz'un müdahalesinin ardından ayağını tutarken görüldü. 28 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi ve saha kenarına doğru yürürken gözle görülür şekilde üzgündü. Shaw'ın sahadan ayrılırken başını salladığı görüntüsü, Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca tekrarlayan sağlık sorunları geçmişi göz önüne alındığında, United taraftarları için büyük bir endişe kaynağı olacak.
Yıldız savunmacı için acı darbe
Shaw'ın ayrılışı, Manchester United'ın Maxence Lacroix'nın erken golüyle 1-0 geride olduğu kritik bir anda gerçekleşti. Geçmişteki fitness sorunlarını geride bırakarak United'ın Premier League maçlarının hepsinde ilk 11'de yer alan Shaw için bu, özellikle acı bir darbe oldu.
Carrick erken bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı ve sol kanattaki boşluğu doldurmak için Noussair Mazraoui'yi oyuna soktu. Değişikliğe rağmen, United enerjik Palace karşısında ritmini bulmakta zorlandı ve devreye 1-0 geride girdi. Ancak Bruno Fernandes, Lacroix'nın Matheus Cunha'ya son adam olarak yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından, ikinci yarının başında penaltı noktasından United'ı eşitliğe taşıdı. United, Benjamin Sesko'nun uçan kafası sayesinde 2-1 galibiyetini garantiledi.
Carrick güncelleme yayınladı
Kulüp, takım Carrington antrenman tesisine döndüğünde tam bir değerlendirme yapılacağını doğruladı. Yaralanmanın Munoz ile çarpışmanın sonucu mu yoksa daha önceki bir sorunun alevlenmesi mi olduğu hala önemli bir soru olarak duruyor. United için umut, erken oyuncu değişikliğinin Shaw için uzun bir sakatlık döneminin başlangıcı değil, sadece bir önlem olmasıdır.
Carrick, maçtan sonra BBC Match of the Day'e verdiği demeçte Shaw ve Harry Maguire hakkında çok kısa bir bilgi verdi. Maguire, ikinci yarıda bir darbe sonucu oyundan çıkmıştı. "Sadece kendilerini çok iyi hissetmiyorlardı, umarım yakında iyileşirler" dedi.
Hızlı bir iyileşme umudu
Yaklaşan maç takvimi açısından United için bir umut ışığı var. Avrupa futbolunda yer almaması ve her iki ulusal kupa yarışmasından erken elenmesi nedeniyle, Kırmızı Şeytanlar geleneksel ilk altı rakibine göre çok daha az yoğun bir maç takvimi ile karşı karşıya. Çarşamba günü Newcastle United ile oynanacak maçın ardından, takım Aston Villa ile evinde oynayacağı maça kadar 11 gün ara verecek ve bu da Shaw'a rehabilitasyon için potansiyel bir fırsat sunacak.
Old Trafford'daki sağlık ekibi, sakatlığın ciddiyetini değerlendirmek için gece gündüz çalışacak. Carrick, ilk tercih ettiği sol bek oyuncusunu son düzlüğe hazır hale getirmek için çaresizce çalışacak, çünkü Shaw'un savunma sağlamlığı ve hücum gücü dengesi, United'ın arka alandan geçişi için çok önemli.
