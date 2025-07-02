Lukas Podolski’den Leroy Sane'ye tavsiye: "Türkiye'de cüzdan taşımasına gerek yok"

Getty/GOALİdil Erin TetikLukas Podolski’den Leroy Sane'ye tavsiye: "Türkiye'de cüzdan taşımasına gerek yok"L. SaneGalatasarayL. PodolskiBayern MünihSüper LigBundesligaGalatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, vatandaşı Leroy Sane'nin Türkiye'de stresten uzak bir yaşam süreceğini söylüyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaPodolski, Sane'ye Türkiye hakkında tavsiyeler verdiAlman arkadaşına cüzdanını evde bırakmasını söylediKanat oyuncusunun İstanbul'da lüks bir şekilde ağırlanacağından emin konuştuGOAL'u WhatsApp'ta takip et! 🟢📱