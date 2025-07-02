GFX Lukas Podolski Leroy SaneGetty/GOAL
İdil Erin Tetik

Lukas Podolski’den Leroy Sane'ye tavsiye: "Türkiye'de cüzdan taşımasına gerek yok"

L. SaneGalatasarayL. PodolskiBayern MünihSüper LigBundesliga

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, vatandaşı Leroy Sane'nin Türkiye'de stresten uzak bir yaşam süreceğini söylüyor.

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  • Podolski, Sane'ye Türkiye hakkında tavsiyeler verdi
  • Alman arkadaşına cüzdanını evde bırakmasını söyledi
  • Kanat oyuncusunun İstanbul'da lüks bir şekilde ağırlanacağından emin konuştu
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