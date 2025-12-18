Getty Images Sport
Luis Suarez’in kaderi belli oldu: Beklenen imzayı attı!
- Getty Images Sport
Suarez'in geleceği belli oldu
Inter Miami CF, bugün efsanevi forvet Luis Suárez ile 2026 Major League Soccer sezonuna kadar geçerli bir sözleşme uzatması imzaladığını duyurdu. 2024 sezonu öncesinde kulübe katılan Uruguaylı forvet, takımın son dönemdeki başarılarında önemli rol oynadı ve Miami'nin tarihi başarılarını daha da ileriye taşımayı hedeflediği bu süreçte hücum hattını yönetmeye devam edecek.
Suarez'in sözleşmesinin yenilenmesi, Inter Miami'nin Doğu Konferansı Şampiyonluğunu ve MLS Kupasını kazandığı bir sezonda öne çıkan isimlerden biri olmasının ardından geldi. Forvet oyuncusu, kulübün ilk MLS Kupasını kaldırdığı sezonda önemli katkılarda bulundu.
Suarez, yerel müsabakaların yanı sıra, Inter Miami'nin genişletilmiş 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turuna ve CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda yarı finallere ulaştığı uluslararası maçlarda da forma giydi.
- Imagn
Performansı göz doldurdu
Suarez, Avrupa'dan geldikten sonra Inter Miami'nin hücumunun kilit isimlerinden biri oldu ve 2024'ten bu yana 55 lig maçında 30 gol ve 19 asist kaydetti.
2024 sezonunda, kulübün ilk Supporters' Shield'ini kazanmasında ve MLS'te tek sezonda en çok puan rekorunu kırmasına katkıda bulunarak tüm müsabakalarda 25 gol attı. Lig maçlarında Suarez, 20 normal sezon golüyle takım arkadaşı Lionel Messi ile birlikte MLS'te en çok gol atan ikinci oyuncu oldu ve ayrıca 9 asist yaptı. 2024'te tüm müsabakalarda 37 maça çıktı, bunların 27'si normal sezon maçlarındı.
Suarez 2025'te bir miktar düşüş gösterse de, 10 asist ile oyun kurucu olarak etkisini ortaya koydu. Playofflarda çoğunlukla yedek kulübesinde yer alması, gelecek sezondaki rolünün ne olacağı konusunda soru işaretleri doğurdu.
- Getty Images
Ayrılmaz ikili
Kulüp 2026 MLS sezonuna hazırlanırken, tecrübeli forvetin deneyimi ve becerisi, Miami'nin hem yerel hem de uluslararası turnuvalardaki rekabet gücünü sürdürmesinde çok önemli olacak. Ayrıca, Messi ve Suarez'in birlikte oynayacağı dokuzuncu sezon olacağını da belirtmekte fayda var; ikili altı yıl Barcelona'da ve iki sezon Inter Miami'de birlikte forma giydi.
- Getty Images Sport
Suarez'in liderliği alkış aldı
Suárez, saha içindeki katkılarının ötesinde, Inter Miami kadrosunda kazanma kültürünün geliştirilmesinde kilit bir rol oynamıştır. Profesyonelliği, Avrupa'nın en üst liglerindeki deneyimi ve liderlik nitelikleri, genç oyunculara rehberlik etmesine ve takımın genel zihniyetini yükseltmesine yardımcı oldu.
