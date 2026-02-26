Luis Enrique, PSG teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımın her takıma hazır olduğunu vurgulayarak Chelsea ve Barcelona'ya uyarıda bulundu

Canal+ tarafından takımının 2024-25 sezonunda Avrupa şampiyonu olduğu zamanki kolektif gücünü hala koruyup korumadığı sorulduğunda Enrique meydan okuyan bir yanıt verdi. Medyayı, rakiplerine PSG'nin oluşturduğu zorluğun dürüst bir değerlendirmesini sormaya davet etti. "Bu soruyu rakiplerimize sormalısınız. Onların cevabını göreceksiniz. Zor mu? Hayır! Bizimle oynamak çok, çok zor" dedi ve gülümseyerek ekledi: "Onlara bunu mutlaka sorun."

Teknik direktörün bu özgüveni, Parisli devin rakip teknik adamlar için taktiksel bir kabus olmaya devam ettiğine olan inancından kaynaklanıyor. Monaco karşısında bireysel hataların konuk ekibin maçta kalmasına izin verdiği karışık bir performans sergilenmesine rağmen, Enrique takımının büyük maç tecrübesine güveniyor. Geçen sezon Ousmane Dembele ve takım arkadaşları, eleme turlarında zorlu bir yol kat ederek İngiliz devleri Liverpool, Aston Villa ve Arsenal'i eleyerek kıtasal zaferlerine ulaştılar.