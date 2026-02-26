AFP
Çeviri:
Luis Enrique, PSG teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımın her takıma hazır olduğunu vurgulayarak Chelsea ve Barcelona'ya uyarıda bulundu
Devlerden kaçış yok
Ligue 1 devleri, Cuma günkü kura çekiminde kaderlerini öğrenmeyi bekliyorlar. Bu kura çekiminde, Blues veya Blaugrana ile zorlu bir karşılaşma yaşayacakları kesin. Ancak İspanyol teknik adam, baskıyı kıta üzerindeki rakiplerine yöneltmekten çekinmedi ve Paris kulübüyle ilgili korku faktörünün tamamen korunduğunu ima etti. Bazı eleştirmenler, geçen sezonun şampiyonluk kampanyasına kıyasla takımın genel seviyesini sorgulasa da, eski İspanya teknik direktörü, kadrosunun hala Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer takımları sindiren bir havaya sahip olduğuna inanıyor.
- AFP
"Karşılaşması çok, çok zor bir takım"
Canal+ tarafından takımının 2024-25 sezonunda Avrupa şampiyonu olduğu zamanki kolektif gücünü hala koruyup korumadığı sorulduğunda Enrique meydan okuyan bir yanıt verdi. Medyayı, rakiplerine PSG'nin oluşturduğu zorluğun dürüst bir değerlendirmesini sormaya davet etti. "Bu soruyu rakiplerimize sormalısınız. Onların cevabını göreceksiniz. Zor mu? Hayır! Bizimle oynamak çok, çok zor" dedi ve gülümseyerek ekledi: "Onlara bunu mutlaka sorun."
Teknik direktörün bu özgüveni, Parisli devin rakip teknik adamlar için taktiksel bir kabus olmaya devam ettiğine olan inancından kaynaklanıyor. Monaco karşısında bireysel hataların konuk ekibin maçta kalmasına izin verdiği karışık bir performans sergilenmesine rağmen, Enrique takımının büyük maç tecrübesine güveniyor. Geçen sezon Ousmane Dembele ve takım arkadaşları, eleme turlarında zorlu bir yol kat ederek İngiliz devleri Liverpool, Aston Villa ve Arsenal'i eleyerek kıtasal zaferlerine ulaştılar.
Her türlü kıtasal zorluğa hazır
Luis Enrique, bir sonraki rakibin kim olduğunun kupa hedefleri için önemsiz olduğunu belirterek, iyimser tutumunu daha da pekiştirdi. "Herhangi bir takımla oynamaya hazırız, herhangi bir turnuvada oynamaya hazırız. Ve yapmaya çalıştığımız şey her zaman aynı" dedi. İspanyol teknik adam, sezonun son aylarında önlerine çıkan engellere bakılmaksızın, başkent kulübünün felsefesini değiştirmeyeceğini veya beklentilerini düşürmeyeceğini vurguladı.
PSG teknik direktörü, bu benzersiz sezonun tüm büyük Avrupa kulüplerine verdiği fiziksel zarara da değindi ve kadro derinliğinin önümüzdeki turlarda belirleyici faktör olacağını öne sürdü. "Bu özel bir sezon çünkü tüm takımlar çok sayıda sakatlık yaşadı. Bizim için çok açık ve bu bir mazeret değil, ancak tüm oyuncuların hazır olması çok önemli" diye açıkladı Enrique. Premier League ve La Liga'nın elit takımlarına karşı şampiyonluklarını başarıyla savunmak için tam kadroya sahip olmanın çok önemli olduğunu biliyor.
- AFP
Şampiyonluk zihniyetini korumak
İsviçre'de eleme turları kesinleşmek üzereyken gerilim artıyor, ancak Enrique'nin odak noktası uzun vadeli hedefte kalmaya devam ediyor. Arka arkaya şampiyonluklar kazanmanın çok zor bir görev olduğunu kabul eden Enrique, takımının bunun için gerekli psikolojik güce sahip olduğunu belirtti. 54 yaşındaki teknik adam, baharı düşünerek, "Üç aylık bir yarışma süresi kaldı ve biz aynı zihniyete sahibiz. Oynadığımız yarışmaları kazanmaya çalışmak. Bu her zaman çok zor bir hedeftir" diye konuştu.
Kura, eski kulübü Barcelona ile romantik bir yeniden buluşma ya da Chelsea ile yüksek riskli bir karşılaşma getirebilir, ancak Enrique'nin öncelikli endişesi, yıldızlarının tam da doğru anda en iyi ritimlerini bulmalarını sağlamak. UEFA merkezinde yapılacak kura, yolun nasıl olacağını belirleyecek, ancak PSG menajeri gözünde, mevcut şampiyonlar hakkında endişelenmesi gerekenler Avrupa'nın geri kalanı. Finale giden yol uzun, ancak Parisliler kıtanın en korkulan takımı olma statüsünden vazgeçmeye niyetleri yok.
Reklam