Luis Enrique, PSG mağlup olunca öfkesini futboldan çıkardı: "En iyi maçımızdı"

Maç sonu oldukça gergin olduğu görülen Luis Enrique, baskın bir oyun sergilemelerine rağmen PSG’nin Jose Alvalade Stadı’ndan puansız ayrılmasını anlamakta zorlandı. Topa sahip olma oranında üstünlük kuran ve çok sayıda pozisyon üreten Paris ekibi, bitiricilikteki sorunlar ve savunmadaki basit hatalar nedeniyle Sporting’e galibiyeti adeta hediye etti. İspanyol teknik direktöre göre ortaya çıkan tablo, tam anlamıyla bir haksızlıktı.

“İki gol attılar, biz bir gol attık. Kaybetmemizin nedeni bu,” diyen Enrique, bitiş düdüğünün ardından Canal+’a yaptığı açıklamada ilk olarak sonucu bu sözlerle özetledi. Ancak değerlendirmesi ilerledikçe öfkesi daha da arttı: “Sonuç hayal kırıklığı, yazık oldu. Maç boyunca sahada sadece tek bir takım gördüm. Rakip iyiydi ama biz onlardan üstündük. Hayal kırıklığı yaratıyor çünkü adil değil. Şu anda futbol hakkında konuşmak zor, berbat bir futbol.”