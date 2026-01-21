AFP
Luis Enrique, PSG mağlup olunca öfkesini futboldan çıkardı: "En iyi maçımızdı"
“Sahada sadece tek bir takım vardı”
Maç sonu oldukça gergin olduğu görülen Luis Enrique, baskın bir oyun sergilemelerine rağmen PSG’nin Jose Alvalade Stadı’ndan puansız ayrılmasını anlamakta zorlandı. Topa sahip olma oranında üstünlük kuran ve çok sayıda pozisyon üreten Paris ekibi, bitiricilikteki sorunlar ve savunmadaki basit hatalar nedeniyle Sporting’e galibiyeti adeta hediye etti. İspanyol teknik direktöre göre ortaya çıkan tablo, tam anlamıyla bir haksızlıktı.
“İki gol attılar, biz bir gol attık. Kaybetmemizin nedeni bu,” diyen Enrique, bitiş düdüğünün ardından Canal+’a yaptığı açıklamada ilk olarak sonucu bu sözlerle özetledi. Ancak değerlendirmesi ilerledikçe öfkesi daha da arttı: “Sonuç hayal kırıklığı, yazık oldu. Maç boyunca sahada sadece tek bir takım gördüm. Rakip iyiydi ama biz onlardan üstündük. Hayal kırıklığı yaratıyor çünkü adil değil. Şu anda futbol hakkında konuşmak zor, berbat bir futbol.”
- Getty Images Sport
Lizbon’daki kayıp, ilk sekiz hedefini tehlikeye soktu
Bu yenilgi, PSG’nin Şampiyonlar Ligi son 16 turuna doğrudan kalma yolunu iyice zorlaştırdı. Paris ekibi, Lizbon’da alacağı bir sonuçla ilk sekiz için büyük bir adım atma şansını yakalamışken, bunun yerine rakiplerinin sonuçlarına bakmak zorunda kaldı. Real Madrid ve Tottenham’ın galibiyetleri sonrası 13 puanda kalan PSG, geçici olarak beşinci sıraya gerilerken Sporting de iyice enselerine yapıştı.
Bu tablo, lig aşamasının son haftası öncesinde baskıyı ciddi şekilde artırdı. PSG, önümüzdeki hafta Parc des Princes’te Newcastle ile son derece kritik bir maça çıkacak. Bu karşılaşma, Enrique’nin ekibinin ilk sekizde kalıp doğrudan tur atlayıp atlayamayacağını ya da şubat ayında oynanacak zorlu çift maçlı play-off turuna kalıp kalmayacağını belirleyecek.
İptal edilen goller ve tekrar eden bir kâbus
Bu sezon PSG’yi yakından takip edenler için Portekiz’deki maç, adeta tekrar eden bir kâbus gibiydi. Paris ekibi bir kez daha topa sahip olarak rakibini oyundan düşürdü, ancak kâğıt üzerinde daha zayıf görünen bir takıma karşı çözüldü. Verimsizlik ve aleyhlerine verilen hakem kararları, yaşanan hayal kırıklığını daha da büyüttü.
Lizbon’daki tuhaf gecede PSG’nin tam üç golü geçerlilik kazanmadı. Gollerden biri, pozisyonun başlangıcında Senny Mayulu’nun yaptığı faul gerekçesiyle iptal edilirken, Ousmane Dembele’nin iki golü ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu ince farklar ve net fırsatların gole çevrilememesi, PSG adına maçın kaderini belirledi.
- Getty Images Sport
Mağlubiyete rağmen “en iyi deplasman performansı”
Ortaya çıkan “kötü” sonuca rağmen Luis Enrique, takımının sahadaki oyunundan geri adım atmadı. Skora bakıldığında şaşırtıcı olsa da, bu karşılaşmayı PSG’deki görev süresi boyunca sergiledikleri en iyi deplasman performansı olarak nitelendirdi. İspanyol teknik direktör, aynı tempo ve kontrol korunursa sonuçların er ya da geç geleceğine inanıyor.
“Bu, şimdiye kadarki en iyi deplasman maçımızdı. Oyuncularımla gurur duyuyorum,” diyen Enrique, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu zihniyetle oynarsak çok ileri gideceğimizden eminim.”
Şampiyonlar Ligi puan tablosunda şu anda beşinci sırada yer alan PSG’nin işi ise hiç kolay değil. Inter, Atletico Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Newcastle, Chelsea ve Barcelona gibi takımlar ilk sekize girmek için yarışta ve son hafta öncesinde son şampiyonun yalnızca üç puan gerisindeler. PSG, lig aşamasını önümüzdeki çarşamba günü Newcastle ile oynayacağı kritik karşılaşmayla noktalayacak.
Reklam