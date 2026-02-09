Luis Enrique, Manchester United'ın ilgisiyle ilgili söylentiler arasında PSG'deki geleceği hakkında net bir mesaj verdi.

Carrick'in Old Trafford'daki başlangıcı göz önüne alındığında, United'ın devralmak için en iyi seçeneği bulmak için çok uzağa bakmasına gerek olmayabilir. Hafta sonu Tottenham'ı 2-0 yenerek dördüncü galibiyetlerini aldılar ve eski Middlesbrough menajeri, formunu sürdürürse bu görevi kalıcı olarak alabilir.

Bu konuda Carrick, "Dürüst olmak gerekirse, hiçbir şey değişmedi.

Burada üstlendiğim rolün ve sorumluluğumun tamamen farkındayım. Başarılı olmak istiyoruz ve ben kulübün sezon sonu da başarılı olmasını istiyorum — bu ben olsam da, başkası olsa da.

Bu aşamada bunu kontrol edemem ve ne olacağını göreceğiz, ama kesinlikle takımı iyileştirmeye ve Manchester United'ı daha güçlü hale getirmeye çalışmakla ilgili. Kısa vadedeki sonuçlar bunu değiştirmez.

“Eğer sonuçlar değiştiyse, bir sorun var demektir. Sonuçların gerçekten iyi olup olmadığına veya çözmemiz gereken birkaç sorun olup olmadığına bu kadar ani tepki veremeyiz.”

“Yaptığım işi seviyorum. Buradayım. Burada kendimi evimde hissediyorum, ama durumu tamamen anlıyorum, bu yüzden fazla heyecanlanmıyorum.”