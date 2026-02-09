AFP
Luis Enrique, Manchester United'ın ilgisiyle ilgili söylentiler arasında PSG'deki geleceği hakkında net bir mesaj verdi.
Luis Enrique'nin geleceği hakkında güncel bilgiler
Luis Enrique, Manchester United ile bağlantıları nedeniyle PSG'deki geleceği hakkında soru soruldu. Kırmızı Şeytanlar, yaz öncesinde geçici teknik direktör Michael Carrick'e alternatif seçenekler değerlendiriyor. Ancak 55 yaşındaki teknik adam, PSG'den ayrılma planı olmadığını vurguladı. Haberlere göre, 2027'ye kadar süren mevcut sözleşmesini uzatmaya hazır olduğu iddia ediliyor. Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında da bunu doğruladı.
Enrique gazetecilere şunları söyledi: "Paris Saint-Germain'de çok mutluyum. Ici c'est Paris!"
Carrick'in iyi başlangıcı
Carrick'in Old Trafford'daki başlangıcı göz önüne alındığında, United'ın devralmak için en iyi seçeneği bulmak için çok uzağa bakmasına gerek olmayabilir. Hafta sonu Tottenham'ı 2-0 yenerek dördüncü galibiyetlerini aldılar ve eski Middlesbrough menajeri, formunu sürdürürse bu görevi kalıcı olarak alabilir.
Bu konuda Carrick, "Dürüst olmak gerekirse, hiçbir şey değişmedi.
Burada üstlendiğim rolün ve sorumluluğumun tamamen farkındayım. Başarılı olmak istiyoruz ve ben kulübün sezon sonu da başarılı olmasını istiyorum — bu ben olsam da, başkası olsa da.
Bu aşamada bunu kontrol edemem ve ne olacağını göreceğiz, ama kesinlikle takımı iyileştirmeye ve Manchester United'ı daha güçlü hale getirmeye çalışmakla ilgili. Kısa vadedeki sonuçlar bunu değiştirmez.
“Eğer sonuçlar değiştiyse, bir sorun var demektir. Sonuçların gerçekten iyi olup olmadığına veya çözmemiz gereken birkaç sorun olup olmadığına bu kadar ani tepki veremeyiz.”
“Yaptığım işi seviyorum. Buradayım. Burada kendimi evimde hissediyorum, ama durumu tamamen anlıyorum, bu yüzden fazla heyecanlanmıyorum.”
PSG ivmeyi sürdürmeye çalışıyor
United, ilk dörtte yerini bulup orada kalmayı umarken, PSG Ligue 1'de daha da büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. Başkent ekibi hafta sonu Marsilya'yı 5-0 mağlup ederek, sürpriz rakibi Lens'i iki puan farkla geride bırakarak liderliğe geri döndü.
Luis Enrique bu performanstan çok memnun kaldı ve gazetecilere şunları söyledi: "Lizbon'da (UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye karşı) daha iyi bir maç oynadık. Daha iyi, inanılmaz bir maç oynadık, ama sonuç (2-1 mağlubiyet) böyle oldu. Gol attık ama dört kez de direğe çarptık. Çok fazla fırsat yarattık. Ama sezon boyunca, bundan daha iyi maçlar hatırlıyorum. Bu maç, özgüvenimiz için çok önemli.
PSG teknik direktörü, "Neredeyse mükemmeldi [...] Biz tutarlı bir takımız. Oyuncularımızın kolektif ve bireysel olarak seviyesini gösterdik. Sezonun en iyi anı bu" diye ekledi.
Süperstar Ousmane Dembele ise şampiyonluk rakiplerine tehditkar bir uyarıda bulunarak şunları ekledi: "Gerçekten harika bir maç oynamak ve bir mesaj vermek istedik; geri döndük ve şampiyonluk peşindeyiz.
"Sezonun başlangıcını iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Geçen yılın başlangıcı çok daha zordu. Önemli anlar yaklaşıyor, ister ligde ister Şampiyonlar Ligi'nde olsun. RC Lens de peşimize düşecek..."
Dembélé, 5-0'lık galibiyette iki gol attı ve şunları ekledi: "Kendimi daha iyi hissediyorum. Ritimimi yakalıyorum. Gittikçe daha iyiye gidiyorum."
Sırada ne var?
PSG, şampiyonluk yarışını sürdürmek için Cuma günü Rennes ile karşılaşacak. Buna karşılık, United, Carrick'in beşinci maçına çıkacağı hafta ortasında West Ham ile oynayacak.
