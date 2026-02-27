AFP
Luis Enrique, Chelsea, Liverpool ve diğer takımlara PSG'nin korkusuz olduğunu ve "herkesin bildiği gibi" Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanabileceklerini söyledi
Enrique, Avrupa şampiyonluğunu savunmak için zorlu mücadeleye girişiyor
Budapeşte'deki finale giden zorlu yola rağmen, eski Barcelona teknik direktörü, bekleyen rakiplerin kalitesinden hiç yılmıyor. Nyon'daki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi, Fransız devlerine pek de nazik davranmadı. Premier Lig ekibi Chelsea ile zorlu bir 16 turu maçını geçmeleri halinde, Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşmanın galibi ile karşılaşacaklar. Bunun ötesinde, Real Madrid, Manchester City veya Bayern Münih gibi devlerle oynanacak olası bir yarı final maçı da bekliyor. Ancak Enrique, "korku faktörü"nün, kıtasal sahnede şampiyonluklarını korumaya çalışan Parisliler lehine değiştiğini iddia ederek bu zorlu mücadeleyi memnuniyetle kabul ediyor.
Savunma şampiyonları korkmuyor
Braketler kesinleştikten kısa bir süre sonra basına konuşan Enrique, takımıyla ilgili algıdaki değişimi vurguladı. Teknik direktör, beklentilerin arttığının tamamen farkında, ancak bunu kendi yönetiminde kaydedilen ilerlemenin bir kanıtı olarak görüyor.
"Geçen yıl kimse bizim Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimizi düşünmüyordu. Bugün ise herkes bu turnuvayı kazanabileceğimizi biliyor" diye açıkladı. "Bunun için performansımızı iyileştirmemiz gerekiyor, bunun farkındayız. Ancak gördüklerimiz olumlu ve farklı koşullara alışmamız gerekiyor."
PSG, zorlu bir sezon boyunca çeşitli taktiksel engelleri aşmak zorunda kaldı, ancak yine de yenilmesi gereken takım olmaya devam ediyor. Enrique, takımın zihinsel dayanıklılığını önemli bir varlık olarak gösterdi.
Enrique şöyle konuştu: "Beni iyimser yapan şey, takımın bu sezon karşılaştığı sorunları çözme yeteneğini görmek. Sezon boyunca, takımımızın ne olduğunu birçok kez gösterdik. Birçok iyi maç oynadık. İstatistiksel olarak, bazı yönlerden daha da iyiyiz. Maçlara hazırlık şeklimizden, performansımızdan memnunum. Takım, zor durumları ve sorunları aşma yeteneğini gösteriyor."
Chelsea ile yeniden bir araya gelme
PSG'nin önündeki en büyük engel, tanıdık bir rakip olan Chelsea'dir. Londra kulübü, Cole Palmer'ın başrol oynadığı ABD'deki Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris ekibini 3-0 mağlup ederek psikolojik üstünlük sağladı. Bazıları yaklaşan maçı bir intikam fırsatı olarak görebilir, ancak Enrique, kin dolu bir maç olduğu yönündeki yorumları hemen reddetti. Geçmişteki yenilgilere takılmak yerine ileriye bakmayı tercih eden Enrique, İngiltere'nin en iyi takımlarından biriyle oynanacak maçın prestijine odaklanıyor.
Odak noktası tamamen şimdiki zamanda ve Chelsea maçı, Avrupa'da zafer kazanma yolunda aşılması gereken bir engel olarak görüyor. Enrique için, rakibin kim olduğu, farklı formatlardaki geçmiş sonuçlardan bağımsız olarak PSG'nin dünya futbolunun zirvesindeki konumunu korumak gibi nihai hedefinin yanında ikincil öneme sahip.
PSG teknik direktörü, "Her zamanki gibi çok mutluyum. En iyi takımlardan biri ve iyi tanıdığımız bir takımla oynamak çok heyecan verici olacak. İntikam duygusu yok, bunlar farklı turnuvalar" dedi.
PSG projesine olan güven
Bu grup, eski şampiyonların ve tarihi devlerin yoğunluğundan dolayı birçok kişi tarafından "ölüm grubu" olarak tanımlanıyor. Ancak Enrique'nin tavrı hala son derece kendinden emin. Real Madrid gibi kulüplerin tarihi veya Manchester City'nin şu anki formu onu korkutmuyor. Ona göre, şampiyonun unvanını koruması, diğer takımların aşmaya çalışması gereken psikolojik bir kalkan sağlıyor. Baskı, şampiyonun üzerinde değil, rakiplerin üzerinde olduğunu düşünüyor.
PSG, İngiltere, İspanya ve Almanya'nın en iyi takımlarının yer alabileceği zorlu bir mücadeleye hazırlanırken, teknik direktörü şunu açıkça belirtti: Onlar Avrupa'nın elit takımlarının bulunduğu zorlu bir grupta sıkışıp kalmış değiller; Avrupa'nın elit takımları onlarla birlikte bu grupta sıkışıp kalmışlar. "Bu bizim yolumuz, biz buna alışkınız. Şampiyonlar biziz. Sorunlar diğer takımların sorunu."
