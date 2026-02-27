Luis Enrique, Chelsea, Liverpool ve diğer takımlara PSG'nin korkusuz olduğunu ve "herkesin bildiği gibi" Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanabileceklerini söyledi

Braketler kesinleştikten kısa bir süre sonra basına konuşan Enrique, takımıyla ilgili algıdaki değişimi vurguladı. Teknik direktör, beklentilerin arttığının tamamen farkında, ancak bunu kendi yönetiminde kaydedilen ilerlemenin bir kanıtı olarak görüyor.

"Geçen yıl kimse bizim Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimizi düşünmüyordu. Bugün ise herkes bu turnuvayı kazanabileceğimizi biliyor" diye açıkladı. "Bunun için performansımızı iyileştirmemiz gerekiyor, bunun farkındayız. Ancak gördüklerimiz olumlu ve farklı koşullara alışmamız gerekiyor."

PSG, zorlu bir sezon boyunca çeşitli taktiksel engelleri aşmak zorunda kaldı, ancak yine de yenilmesi gereken takım olmaya devam ediyor. Enrique, takımın zihinsel dayanıklılığını önemli bir varlık olarak gösterdi.

Enrique şöyle konuştu: "Beni iyimser yapan şey, takımın bu sezon karşılaştığı sorunları çözme yeteneğini görmek. Sezon boyunca, takımımızın ne olduğunu birçok kez gösterdik. Birçok iyi maç oynadık. İstatistiksel olarak, bazı yönlerden daha da iyiyiz. Maçlara hazırlık şeklimizden, performansımızdan memnunum. Takım, zor durumları ve sorunları aşma yeteneğini gösteriyor."