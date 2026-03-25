Austria v Romania - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Gianluca Minchiotti

Lucescu, hasta olmasına rağmen yedek kulübesinde: "Korkakça kaçamam"

Romanya milli takım teknik direktörü, yarın Türkiye ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçı öncesinde konuştu

80 yaşında ve hayatı futbolla geçen Mircea Lucescu, yarın 28 yıldır kaçırılan Dünya Kupası biletini kazanmak için Romanya'yı sahaya çıkaracak. Teknik direktör, "konuşmaların odağı haline gelmemesi için" niteliğini açıklamak istemediği bir hastalıkla aylardır mücadele ediyor.


"Doktorlar bana antrenörlüğe devam edebileceğimi söylediklerinde, Romanya için yapmam gerekenlere odaklandım," dedi İtalya'da da (Pisa, Brescia, Reggiana ve Inter) teknik direktörlük yapmış olan 'dünyayı dolaşan' teknik direktör, Türkiye maçı öncesinde Guardian'a verdiği röportajda.

  • "Federasyonla görüştüm ve bana bir çözüm bulamadıklarını söylediler. Şu anda en iyi formumda değilim, bu yüzden başka bir seçenek olsaydı kenara çekilirdim. Ama ısrar ediyorum: korkakça çekip gidemem. Eleme şansımıza inanmalıyız," diyor Ansa.


    Son aylarda Lucescu üç kez hastaneye kaldırıldı, ancak hastanede kaldığı süre boyunca oyuncular ve teknik ekiple sıkı temas halinde kalarak Türkiye'nin maçlarını analiz etti. "İmkansız bir atmosferde oynayacağız. Orayı çok iyi tanıyorum: Beşiktaş'ın stadyumu. Onların çıkaracağı gürültüyü bastırmanın bir yolu var mı bilmiyorum. Daha önce Türkiye'de oynamamış olan oyuncularıma, onları nelerin beklediğini açıklamam gerekecek."

