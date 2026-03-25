Lucescu, hasta olmasına rağmen yedek kulübesinde: "Korkakça kaçamam"

80 yaşında ve hayatı futbolla geçen Mircea Lucescu, yarın 28 yıldır kaçırılan Dünya Kupası biletini kazanmak için Romanya'yı sahaya çıkaracak. Teknik direktör, "konuşmaların odağı haline gelmemesi için" niteliğini açıklamak istemediği bir hastalıkla aylardır mücadele ediyor.
"Doktorlar bana antrenörlüğe devam edebileceğimi söylediklerinde, Romanya için yapmam gerekenlere odaklandım," dedi İtalya'da da (Pisa, Brescia, Reggiana ve Inter) teknik direktörlük yapmış olan 'dünyayı dolaşan' teknik direktör, Türkiye maçı öncesinde Guardian'a verdiği röportajda.