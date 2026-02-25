Getty/GOAL
Lucas Paqueta, Real Madrid'de yaşanan 'çok üzücü' ırkçılık fırtınası nedeniyle Vinicius Junior'a Flamengo'da yeniden bir araya gelmeleri için çağrıda bulundu
İstismara karşı birleşik cephe
Flamengo tarihinin en pahalı transferi olarak Rio de Janeiro'ya muhteşem bir dönüş yapan Paqueta, Gianluca Prestianni'nin ırkçı hakaretinden sonra Vinícius'un yurtdışında gördüğü muameleden derinden etkileniyor. İkili, 2017'de A takımda yer almadan önce Ninho do Urubu'nun altyapısında yetişti. Brezilya'dan izleyen oyun kurucu, vatandaşının hedef alınmasından bıkmış durumda. "Çok konuşuyoruz, ama Vini'nin başına gelenleri hala yaşamak ve izlemek çok üzücü. Onu tanıyan herkes onun kalbini bilir. İnsanlar ona, üstlenmemesi gereken şeyler için suç atıyor. Orada kurban olan kişi o. Ben, Flamengo'daki herkes, tüm personel, Vini'ye tam destek veriyoruz" dedi Paqueta, ESPN'ye.
Eve dönmek için duygusal bir yalvarış
Manevi desteğin ötesinde, Paqueta futbol dünyasını sarsacak sansasyonel bir transfer için aktif olarak kampanya yürütüyor. Vinícius, dünyanın en çok aranan yeteneklerinden biri olmasına ve 2027 yılına kadar İspanya'nın başkentinde sözleşmesi olmasına rağmen, Flamengo'nun cazibesi kariyerinde hala güçlü bir etken olmaya devam ediyor. Paqueta, Real Madrid'in yıldız oyuncusuyla sürekli iletişim halinde olduğunu ve ona, yaklaşık on yıl önce, henüz gençlik hayalleri kuran gençlerken birbirlerine verdikleri sözü hatırlattığını açıkladı.
Orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oyuncuyu Brezilya'nın çimlerinin daha yeşil olabileceğine ikna etmek için elinden geleni yapıyor. Paqueta, "Çok konuşuyoruz ve ona şöyle dedim: 'Ben buradayım, şimdi sadece sen eksiksin. Gel, çünkü verdiğimiz sözü tutmalıyız. ' Eminim ki doğru zamanda Flamengo'ya geri dönecek" dedi.
Flamengo'nun stratejik hayali
Vinícius'un en iyi döneminde Los Blancos'tan ayrılma ihtimali uzak bir hayal gibi görünse de, Flamengo yönetimi bu konuyu gerçekten ciddiye alıyor. Paqueta'nın tanıtım basın toplantısında, kulüp direktörü Jose Boto, Rubro-Negro'nun bir sonraki iddialı hedefinin gerçekten Real Madrid'in 7 numaralı oyuncusu olduğunu ima etti. Başlangıçta şakacı bir espri gibi gelen bu sözler, akademi mezunlarını Rio de Janeiro'ya geri getirmek için her fırsatı değerlendirmek isteyen kulüp yönetimi için stratejik bir hedefe dönüştü.
İç raporlar, Boto'nun yorumlarının "şaka"dan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Kulüp, özellikle Avrupa stadyumlarındaki zehirli atmosfer oyuncuyu etkilemeye devam ederse, Vinícius'un dönüşünün sadece bir hayal olmadığı bir gelecek için pozisyon alıyor. Flamengo, Paqueta gibi yıldızları geri getirecek finansal güce sahip olduğunu gösterdi ve orta saha oyuncusunun bahsettiği "doğru an"ı beklemeye hazır. Şu an için odak noktası, Vinícius'un La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde bir başka zorlu dönemi atlatırken zihinsel olarak güçlü kalmasını sağlamak.
Yurtiçi cepheye odaklanın
Vinícius ile ilgili söylentiler dolaşırken, Paqueta ve takım arkadaşları yoğun bir programa odaklanmak zorundalar. Flamengo, Lanus ile oynayacağı önemli CONMEBOL Recopa maçı için hazırlanıyor. Ardından Campeonato Carioca'da iç saha maçları ve Brasileirao'nun başlangıcı var. Kulübün hedefleri, üst düzey yeteneklerin gelmesi ve önümüzdeki sezonlarda daha da efsanevi isimlerin projeye katılma olasılığıyla birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. "Ninho boys"un yeniden bir araya gelmesi, Brezilya'daki tüm taraftarların hayal gücünü harekete geçiren bir hikaye.
Vinícius'un bu çağrıya cevap verip vermeyeceği henüz belli değil, ancak Maracanã'dan gelen mesaj açık: Avrupa'daki "üzücü" sahnelerden bıktığına karar verdiğinde kapı ona sonuna kadar açık.
