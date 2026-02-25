Lucas Paqueta, Real Madrid'de yaşanan 'çok üzücü' ırkçılık fırtınası nedeniyle Vinicius Junior'a Flamengo'da yeniden bir araya gelmeleri için çağrıda bulundu

Manevi desteğin ötesinde, Paqueta futbol dünyasını sarsacak sansasyonel bir transfer için aktif olarak kampanya yürütüyor. Vinícius, dünyanın en çok aranan yeteneklerinden biri olmasına ve 2027 yılına kadar İspanya'nın başkentinde sözleşmesi olmasına rağmen, Flamengo'nun cazibesi kariyerinde hala güçlü bir etken olmaya devam ediyor. Paqueta, Real Madrid'in yıldız oyuncusuyla sürekli iletişim halinde olduğunu ve ona, yaklaşık on yıl önce, henüz gençlik hayalleri kuran gençlerken birbirlerine verdikleri sözü hatırlattığını açıkladı.

Orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oyuncuyu Brezilya'nın çimlerinin daha yeşil olabileceğine ikna etmek için elinden geleni yapıyor. Paqueta, "Çok konuşuyoruz ve ona şöyle dedim: 'Ben buradayım, şimdi sadece sen eksiksin. Gel, çünkü verdiğimiz sözü tutmalıyız. ' Eminim ki doğru zamanda Flamengo'ya geri dönecek" dedi.