Lucas Paqueta, Filipe Luis'in Flamengo'dan kovulmasına şok olduğunu açıkladı ve eski West Ham yıldızının Brezilya'ya dönüşünden en çok sorumlu olan kişinin teknik direktör olduğunu söyledi
Kişisel bir darbe: Paqueta'nın dönüşünün katalizörü Luis
26 yaşındaki oyun kurucu, koçu ve arkadaşının ayrılışından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi ve Luis'in Güney Amerika'ya dönüşünün başlıca katalizörü olduğunu açıkladı. Paqueta, 2026 yılında Premier Lig'den çocukluk kulübüne 42 milyon euroluk bir ücretle sansasyonel bir transfer gerçekleştirdi ve bu transfer Brezilya futbol tarihinin en pahalı transferi oldu. Duygusal bir paylaşımda Paqueta, ikisi arasındaki kişisel bağı vurgulayarak şöyle dedi: "Birlikte kurduğumuz tüm hayallerin gerçekleşmesini ne kadar istedim... Beni geri getirmek için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istiyorum, şüphesiz, bunun en büyük sorumlusu sensin!"
Perde arkasında güvenin bozulması
Luis'in kovulma kararı, Flamengo'nun Campeonato Carioca finaline yükselmesini garantileyen Madureira'yakarşı 8-0'lık galibiyetin ardından geldi, ancak kovulmanın nedenleri saha dışına uzanıyor gibi görünüyor. Saha içindeki hakimiyetine rağmen, Luis ile kulüp yönetimi arasında ciddi bir güven kırılması olduğu yönünde haberler çıktı. Başkan Luiz Eduardo Baptista'nın, sözleşme yenileme sürecinde teknik direktörün Chelsea'nin sahibi olan BlueCo ile gizli görüşmeler yaptığını keşfettiği ve bunun da ikilinin profesyonel ilişkilerinin tamamen bozulmasına yol açtığı iddia ediliyor.
Ancak Paqueta, yönetim kurulu politikalarından ziyade ayrılan teknik direktörün karakterine odaklanmayı tercih etti. Eski Atletico Madrid ve Chelsea sol bekçisini dürüstlüğü ve takım için belirlediği standartlar nedeniyle övdü. Paqueta, "Sadakatin, adanmışlığın ve yaptığın işe olan sevgin her zaman hepimiz için bir örnek olacak" diye yazdı. Orta saha oyuncusunun yorumları, yönetim kurulu Luis'in dış ilgi alanlarından ve takımın sezonun başlarında Supercopa ve Recopa Sudamericana şampiyonluklarını kazanamamasından endişe duymasına rağmen, soyunma odasının Luis'e büyük ölçüde sadık kaldığını yansıtıyor.
Efsanevi görev süresi için minnettarlık
Luis'in ayrılması, Rubro-Negro için son derece başarılı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Bu dönemde Luis, başarılı bir futbol kariyerinden yönetim kademesine sorunsuz bir geçiş yaptı. Luis, teknik direktörlük görevindeyken takımı Copa Libertadores ve Brasileirao dahil olmak üzere dört büyük kupaya taşıdı. Paqueta, bu mirası takdir eden taraftarların korosuna katılarak şöyle dedi: "Flamengo taraftarı olarak, kimsenin silemeyeceği tüm başarılar için teşekkür ederim! Bir arkadaş olarak, bu kadar harika bir insan olduğun için teşekkürler! Seni seviyoruz, Fili. Tanrı seni korusun ve yaptığın her şeyde daha da başarılı olmanı sağlasın!"
İç çatışmalara rağmen, Luis'in istatistikleri 101 maçta 64 galibiyet ve sadece 15 mağlubiyetle muazzam olmaya devam ediyor.
Fla-Flu finaline bakış
Flamengo, ezeli rakibi Fluminense ile oynayacağı Campeonato Carioca finali yaklaşırken, durumu hızla stabilize etmek zorundadır. Kulübün yönetimi, boşluğu doldurmak için Portekizli bir teknik adamı düşündüğü ve eski Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim'in birincil hedef olduğu bildiriliyor. Paqueta ve takım arkadaşları için odak noktası, Luis'in onlara ulaşmalarını sağladığı kupayı kazanmak olmaya devam ediyor, onu geri getiren adam saha kenarından bunu izleyemeyecek olsa bile.
Bu kararın şok dalgaları, özellikle Luis'in Paqueta gibi önemli oyuncuların sesli desteğini aldığı göz önüne alındığında, bir süre daha hissedilecek gibi görünüyor. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Paqueta'nın, görevden alınan teknik direktöre verdiği kamuoyu desteği önemli bir ağırlığa sahip. Şimdilik, Paqueta'nın bahsettiği birlikte gerçekleştirmeyi hayal ettikleri hedefler, Flamengo'nun iç sahada hakimiyetini sürdürmesine rağmen yeni bir geçiş dönemine girmesiyle, yeni liderlik altında takip edilmek zorunda kalacak.
