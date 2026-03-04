Lucas Paqueta, Filipe Luis'in Flamengo'dan kovulmasına şok olduğunu açıkladı ve eski West Ham yıldızının Brezilya'ya dönüşünden en çok sorumlu olan kişinin teknik direktör olduğunu söyledi

Luis'in kovulma kararı, Flamengo'nun Campeonato Carioca finaline yükselmesini garantileyen Madureira'yakarşı 8-0'lık galibiyetin ardından geldi, ancak kovulmanın nedenleri saha dışına uzanıyor gibi görünüyor. Saha içindeki hakimiyetine rağmen, Luis ile kulüp yönetimi arasında ciddi bir güven kırılması olduğu yönünde haberler çıktı. Başkan Luiz Eduardo Baptista'nın, sözleşme yenileme sürecinde teknik direktörün Chelsea'nin sahibi olan BlueCo ile gizli görüşmeler yaptığını keşfettiği ve bunun da ikilinin profesyonel ilişkilerinin tamamen bozulmasına yol açtığı iddia ediliyor.

Ancak Paqueta, yönetim kurulu politikalarından ziyade ayrılan teknik direktörün karakterine odaklanmayı tercih etti. Eski Atletico Madrid ve Chelsea sol bekçisini dürüstlüğü ve takım için belirlediği standartlar nedeniyle övdü. Paqueta, "Sadakatin, adanmışlığın ve yaptığın işe olan sevgin her zaman hepimiz için bir örnek olacak" diye yazdı. Orta saha oyuncusunun yorumları, yönetim kurulu Luis'in dış ilgi alanlarından ve takımın sezonun başlarında Supercopa ve Recopa Sudamericana şampiyonluklarını kazanamamasından endişe duymasına rağmen, soyunma odasının Luis'e büyük ölçüde sadık kaldığını yansıtıyor.